Stödassistenter till korttid barn på Lilla Kapplandsgatan
2025-09-09
Vi är alla olika. Vi är alla också lika och har samma rätt till ett tryggt hem, en meningsfull sysselsättning och att känna oss värdefulla. Med rätt förutsättningar kan vi växa, utvecklas och delta i samhället på våra egna villkor.
Inom förvaltningen för funktionsstöd ger vi stöd, service och omsorg till barn och vuxna med funktionsnedsättning och skapar möjlighet för dem att leva ett gott och självständigt liv, som alla andra. Genom att sprida kunskap och samarbeta inom Göteborgs Stad och med andra aktörer ökar vi förståelsen för individers behov och utformar insatser som gör verklig skillnad.
Med 6 200 engagerade medarbetare är vi Sveriges största funktionsstödsförvaltning. Vi arbetar inom boenden med särskild service, daglig verksamhet, sysselsättning, boendestöd, personlig assistans, barn- och korttidsboenden, avlastning samt stöd och ledsagning.
Vill du vara med och bidra till ett mer inkluderande samhälle? Välkommen till oss!
Publiceringsdatum2025-09-09Arbetsuppgifter
Nu söker vi tre stödassistenter till Lilla Kapplandsgatans korttidshem som är ett korttidshem för barn och ungdomar med neuropsykiatriska funktionsvariationer.
Som stödassistent kommer du att ingå i ett team med stödpedagoger och stödassistenter som tillsammans med enhetschef ansvarar för utvecklingen av verksamheten. Arbetsuppgifterna innefattar både pedagogiskt och praktiskt stöd genom stöttning av gästerna kring personlig hygien, måltider, aktiviteter och utflykter. Även arbetsuppgifter såsom hantering av läkemedel utifrån egenvård ingår.
Du kommer arbeta dag, kväll, helg och jour enligt schema.
Insatser för gästerna ges utifrån en genomförandeplan i IT-verktyget Treserva där även arbetsuppgifter som dokumentation och uppföljning ingår. Arbetsuppgifterna innefattar även andra sysslor som förekommer i ett hem som till exempel städ, tvätt och matlagning. Vi söker dig med kunskap och erfarenhet inom området men också med ett stort intresse och engagemang för målgruppen.
Kvalifikationer
Vi söker dig som har examen från Vård och omsorgsprogrammet,
stödassistentutbildningen eller Barn och fritidsprogrammet med inriktning socialt- eller pedagogiskt arbete. Utbildningskravet är också uppfyllt om du har en eftergymnasial specialisering inom funktionshinderområdet som omfattar minst 200 yh-poäng, 120 högskolepoäng eller kombination däremellan som motsvarar minst fyra terminers heltidsstudier. Alternativt 60 högskolepoäng och minst två års erfarenhet av arbete med stöd och service till personer med funktionsnedsättning. Utbildningen ska ha relevanta poäng inom beteendevetenskap, pedagogik, psykologi, socialt arbete och (psykiatrisk) omvårdnad eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
Du som inte uppfyller kvalifikationskraven i svenska 1 eller svenska som andra språk 1 kan komma att erbjudas att göra ett språktest genom testanvändaren Educateit.
Du har erfarenhet av att ha arbetat som stödassistent eller liknande med personer med neuropsykiatriska funktionsvariationer (NPF), målgruppen autism samt har erfarenhet av arbete med problemskapande beteende. Utöver det har du erfarenhet och kunskap av AKK (alternativ och kompletterande kommunikation), LAB (lågaffektivt bemötande) och tecken som stöd. Du har även tidigare erfarenhet av social dokumentation.
Körkort är meriterande.
Vi söker dig som är trevlig och hjälpsam mot andra människor även i en stressig situation. Du visar respekt för alla du träffar på jobbet. Du jobbar för att brukaren får vad den personen behöver. Samtidigt har du god förståelse för hur individer tar till sig kunskap och deras olika förutsättningar. Du anpassar sättet att förmedla ditt budskap till mottagaren och uppmuntrar till dialog, delaktighet och engagemang.
Vi ser även att du är noggrann, arbetar fokuserat och bryr dig om detaljer. Du ser till att arbetet blir rätt gjort. Du kontrollerar och följer upp ditt arbete för att säkerställa att det håller en hög kvalitet. Du planerar, organiserar och prioriterar arbetet på ett effektivt sätt och ser till att arbetet slutförs i tid samt följer upp resultatet.
Slutligen samarbetar du bra med andra genom att du lyssnar, visar intresse och respekt. Du förstår det gemensamma uppdraget och arbetar för att det ska bli så bra som möjligt.
Bifoga studieintyg eller examensbevis på efterfrågad utbildning.
Som medarbetare i förvaltningen för funktionsstöd erbjuder vi dig:
• Trygg anställning med goda anställningsvillkor
• Heltid med möjlighet till deltid
• Introduktion vid nyanställning
• Kompetensutveckling
• Friskvårdsbidrag, cykelbidrag samt andra rabatter och erbjudanden
Före erbjudande om anställning ber vi dig uppvisa utdrag ur polisens belastningsregister.
Ersättning

Enligt avtal.
Sista dag att ansöka är 2025-09-23
