Stödassistenter till gruppbostad och servicebostad inom Socialpsykiatrin
2026-03-30
Jönköpings kommun är en stor arbetsgivare med hundratals olika yrkesroller. Vi växer i takt med att kommunen utvecklas med fler invånare, fler bostäder och större utbud. Vi är alltid på jakt efter ny kompetens - medarbetare med olika bakgrunder och erfarenheter, med den gemensamma drivkraften att vilja skapa en bättre kommun att besöka, leva, verka och bo i.
Har du tidigare arbetslivserfarenhet från målgruppen psykiska funktionsnedsättningar? Nu söker vi 2 stödassistenter till en gruppbostad och en servicebostad!
Ditt nya jobb
Som stödassistent arbetar du tillsammans med övrig personal för att ge stöd till medborgare som bor i våra gruppbostäder eller servicebostäder. Målet är att hjälpa varje individ att leva så självständigt som möjligt utifrån sina egna förutsättningar, behov och önskemål.
Arbetet innebär hälsofrämjande och motiverande insatser, stöd i hemmet, hjälp med personliga omvårdnadsbehov samt stöd vid sociala och individuellt anpassade fritidsaktiviteter.
Du arbetar utifrån ett pedagogiskt förhållningssätt och följer medborgarens genomförandeplan, som du också uppdaterar vid behov. Rollen innefattar social dokumentation och kontaktmannaskap, där du ansvarar för planering och samverkan kring en eller flera medborgare. Du har regelbunden kontakt med medborgare, anhöriga, kollegor, chef och andra professioner. I vissa fall ingår även läkemedelshantering.
Din kompetens
För titel stödassistent krävs någon av följande utbildningar:
Avslutat gymnasieprogram från barn och fritid med inriktning socialt/pedagogiskt arbete
Avslutat gymnasieprogram från vård och omsorgsprogrammet/undersköterska med specialisering inom programfördjupning funktionshinderområdet/psykiatri.
Alternativt annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig.
För båda rollerna är det meriterande om du tidigare arbetat med målgruppen psykiska funktionsnedsättningar och använt digitala arbetsverktyg.
Du ska även behärska svenska i tal, skrift och läsförståelse då det förekommer kontakt med medborgare, anhöriga, dokumentation och inläsning på information som berör arbetet.
För tjänsterna krävs B-körkort. På Sörbo gruppbostad krävs B-körkort för manuell växellåda och på Sörsjövägens servicebostad krävs B-körkort för automat växellåda.
Personliga förmågor och kompetenser
Du har ett genuint intresse för människor och service samt drivs av att motivera och utveckla andra. Din personliga mognad gör att du lätt förstår andras situationer. Du är flexibel, ser möjligheter i förändringar och anpassar dig snabbt. Du arbetar självständigt genom att ta ansvar och strukturera dina uppgifter, men trivs även i samarbete eftersom rollen innebär många kontakter.
Du bygger relationer genom lyhördhet och god kommunikation. I mötet med medborgare är du tydlig, pedagogisk och anpassningsbar, och du hanterar svåra situationer professionellt med en stark tro på människors utvecklingsförmåga.
I rekryteringen lägger vi stor vikt vid din personlig lämplighet för arbetet!
Vi erbjuder dig
Ett meningsfullt jobb där du får möjlighet att göra skillnad samt påverka hur våra medborgares vardag ska se ut. Givetvis får du som anställd i Jönköpings kommun ta del av våra generella förmåner, du kan läsa mer om våra förmåner här: jonkoping.se/jobbaijonkopingskommun
Välkommen till oss
Sörbo gruppbostad är belägen i Barnarp och här bor det 12 st medborgare. I verksamheten finns det även en katt.
Sörsjövägens servicebostad är belägen i Taberg och här bor det 16 st medborgare.
Bra att veta
Rekryteringen avser 2 st tillsvidaretjänster på heltid. En tjänst är på Sörsjövägens servicebostad och här är arbetstiden förlagd till dag, kväll och journatt vardag som helg. En tjänst är på Sörbo gruppbostad och här är arbetstiden förlagd till kväll och natt, vardag som helg. Vi arbetar med samplanering vilket innebär att du kommer arbeta på andra verksamheter vid behov.
Erbjudande om tjänst på annan verksamhet kan komma att bli aktuellt. Rekryteringen sker med löpande urval och intervjuer. Välkommen med din ansökan!
Vill du veta mer?
Carl-Olof Rieden, enhetschef
Telefonnummer: 036-10 36 05
Carina Adelind, enhetsadministratör
E-postadress: carina.adelind@jonkoping.se
Fackliga representanter: jonkoping.se/fackligasoc
Tillsammans gör vi Jönköpings kommun bättre - för alla. Kom och jobba med oss. Välkommen att söka tjänsten som Stödassistenter till gruppbostad och servicebostad inom Socialpsykiatrin!
Jönköpings kommun strävar efter att erbjuda en attraktiv arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför vänligt men bestämt alla samtal om annonserings- och rekryteringshjälp.
Sista dag att ansöka är 2026-04-05
