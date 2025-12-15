Stödassistenter till Ersta LSS i Vallentuna (Koltrastvägen)
2025-12-15
Om arbetsplatsen
Hos Ersta LSS strävar vi efter att skapa ett självständigt och aktivt liv för våra hyresgäster. Idag har vi åtta moderna boenden i Stockholmsområdet och Vallentuna.
Vårt LSS-boende Koltrastvägen i Vallentuna är nybyggt och omgivet av grönskande villaområden. Här finns sex moderna lägenheter för personer i personkrets 1. Våra hyresgäster är äldre med Downs syndrom, IF, autism, epilepsi, demens eller begynnande demens och samsjuklighet. Boendet har en trädgård där det går att odla tillsammans.
Om rollen
I rollen som stödassistent ger du ett individuellt anpassat och vardagsnära stöd samt motiverar och stöttar i fritidsaktiviteter. Du arbetar med personer som har omvårdnadsbehov och demenssjukdom, vilket innebär att du bidrar till att skapa struktur, trygghet och en meningsfull vardag utifrån varje individs förmåga. I uppdraget ingår att stärka självständigheten genom ett personcentrerat och respektfullt bemötande i både planerade och spontana vardagssituationer. Hygienomvårdnad, städning och matlagning ingår som naturliga delar av arbetet.
I arbetet ingår ansvar för social dokumentation, genomförandeplaner och ett nära samarbete med hyresgästernas nätverk samt hälso- och sjukvårdsuppgifter på delegation.
Annonsen avser två stycken vikariat på deltid. Arbetstiderna varierar mellan heldagar, halvdagar och helg (heldag). Total veckoarbetstid vid heltidsarbete är 37 timmar per vecka.
Vem är du?
Vi söker dig som har ett genuint intresse för att arbeta med människor. Du är trygg i dig själv, trivs med att ta initiativ och fatta egna beslut och har god förmåga att behålla lugnet även under utmanande situationer. Du har ett lösningsfokuserat förhållningssätt och är bra på att skapa tillitsfulla relationer - alltid med hyresgästernas bästa i fokus.
Du delar Erstas värdegrund om att se hela människan och våra värdeord; professionalism, tillit och hopp.
Din erfarenhet
Vi söker dig som har:
en slutförd utbildning på vård- och omsorgsprogrammet inriktning funktionshinder, stödassistentutbildning via vuxengymnasium, pedagogisk utbildning eller motsvarande utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig
goda kunskaper i svenska språket i tal och skrift
goda datorkunskaper.
Det är en fördel om du har tidigare erfarenhet av arbete inom LSS och/eller med personer med demens. Vi ser även positivt på om du har kunskap och erfarenhet inom social dokumentation och alternativ kommunikation.
Övrigt om rekryteringen
Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Inför anställning kommer vi att begära utdrag ur och belastningsregistret.
Kontaktperson: Mimmi Gärdström, Verksamhetschef, mimmi.gardstrom@erstadiakoni.se
Madelene Halvorsen, Gruppledare, madelene.halvorsen@erstadiakoni.se
Sista dag att ansöka är 2026-01-11
Observera att vi inte tar emot ansökningar via e-post.
Ersättning
Lön enligt överenskommelse
Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-11
Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.
Arbetsgivare Ideella Fören Ersta Diakonisällskap Med Firmaers
, http://www.erstadiakoni.se Arbetsplats
Ersta diakoni
Hedvig Alsmarker hedvig.alsmarker@erstadiakoni.se 0721476796
9644745