Stödassistenter till Bmss Virvelvindsgatan och Blackevägen
Göteborgs kommun / Vårdarjobb / Göteborg Visa alla vårdarjobb i Göteborg
2025-12-11
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Göteborgs kommun i Göteborg
, Härryda
, Tjörn
, Alingsås
, Orust
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2025-12-11Beskrivning
Vill du göra skillnad i ditt arbete och främja mänskliga rättigheter?
Vi söker stödassistenter till Virvelvindsgatans och Blackevägens boende med särskild service på centrala Hisingen, som ger stöd till personer med psykiska funktionsnedsättningar både i och utanför hemmet.
Du blir placerad utefter behov samt önskemål.
Vi söker fyra stödassistenter för tillsvidareanställning samt en stödassistent för ett vikariat på 1 år. I annonsens urvalsfrågor får du möjlighet att välja vilken anställningsform du önskar. Dina arbetsuppgifter
Hos oss erbjuds du ett utvecklande och varierande arbete tillsammans med tretton respektive åtta hyresgäster och kollegor. Vi arbetar aktivt med ett metodorienterat förhållningssätt där Lågaffektivt bemötande (LaB), ESL och MI är viktiga grunder. Du erbjuds ett väl strukturerat och genomtänkt arbetssätt med fokus på professionalitet och bemötande.
Enheten har en stödpedagog som vägleder i det dagliga och pedagogiska arbetet, som även innefattar handledning av metod.
Vi arbetar med utgångspunkten att våra hyresgäster skall vara delaktiga och ha möjlighet att påverka insatsen utefter sin förmåga. Våra hyresgäster skall ges möjlighet att utvecklas mot ett så självständigt liv som möjligt, där en god social omsorg är utgångspunkten. I ditt arbete kommer du tillsammans med hyresgästen upprätta, följa upp samt utvärdera genomförandeplan. Som stödassistent arbetar du med brukaren i fokus för att ge stöd som leder till en meningsfull vardag utifrån den enskildes egna förmåga. Tillsammans med dina kollegor ger du stöd till hyresgästerna i det dagliga livet med allt vad det innebär av både hemmaliv och fritidsaktiviteter. Det kan innebära att du kan utsättas för passiv rökning och pälsdjur.
I ditt uppdrag som stödassistent ingår också att vara kontaktpersonal för en eller flera hyresgäster. Tillsammans med övriga kollegor kommer du att ansvara för planering och utveckling av verksamheten. Situationer med hot och våld kan förekomma.
Arbetet sker utefter schema med tjänstgöring under dag, kväll och varannan helg.
Välkommen till en trygg och stabil arbetsgrupp, där vi har ett gott samarbete och stöttar varandra!Kvalifikationer
Vi söker dig som har examen från Vård och omsorgsprogrammet, stödassistentutbildningen eller Barn och fritidsprogrammet med inriktning socialt- eller pedagogiskt arbete.
Utbildningskravet är också uppfyllt om du har en eftergymnasial specialisering inom funktionshinderområdet som omfattar minst 200 yh-poäng, 120 högskolepoäng eller kombination däremellan som motsvarar minst fyra terminers heltidsstudier. Alternativt 60 högskolepoäng och minst två års erfarenhet av arbete med stöd och service till personer med funktionsnedsättning. Utbildningen ska ha relevanta poäng inom beteendevetenskap, pedagogik, psykologi, socialt arbete och (psykiatrisk) omvårdnad eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
För denna tjänst behöver du ha minst ett års erfarenhet av arbete med personer med psykiska funktionsnedsättningar.
Kommunikation är en viktig del av arbetet, vilket kräver att du har godkänt i svenska 1 eller svenska som andraspråk 1. Du som inte uppfyller kvalifikationskraven i svenska 1 eller svenska som andraspråk 1 kan komma att erbjudas att göra ett språktest genom testanvändaren Educateit.
Du visar respekt och hänsyn för dem du möter i din yrkesroll.
Du har förmåga att arbeta tillsammans med andra för att utföra uppgifter och nå mål. Du förstår det gemensamma uppdraget, agerar utifrån det och bidrar till helheten.
Du tar ansvar för dina arbetsuppgifter och gruppens arbetsuppgifter. Du tänker på de vi är till för och deras bästa.
Du är lugn och trygg i pressade och svåra situationer. Du kan kan trots tidspress fatta välgrundade beslut.
Du kan ändra hur du jobbar när saker förändras. Anställningsvillkor
Urval och intervjuer kan ske löpande. På grund av kommande jul- och nyårs ledigheter kan processen ta längre tid än vanligt.
I den här rekryteringen kommer du få svara på ett antal frågor där du får beskriva din kunskap inom området i stället för att skicka ett personligt brev.
Göteborgs Stad arbetar aktivt för att främja lika rättigheter och möjligheter samt att motverka diskriminering.
Som medarbetare i förvaltningen för funktionsstöd erbjuder vi dig:
• Trygg anställning med goda anställningsvillkor
• Heltid med möjlighet till deltid
• Introduktion vid nyanställning
• Kompetensutveckling
• Friskvårdsbidrag, cykelbidrag samt andra rabatter och erbjudanden
Vid arbete i den enskildes hem:
Före erbjudande om anställning ber vi dig uppvisa utdrag ur polisens belastningsregister. Beställt utdrag ska vara oöppnat.
Du ska själv begära ett utdrag från polisens belastningsregister. Detta görs på polisens hemsida https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/
antingen via e-tjänst (Kontroll av egna uppgifter i belastningsregistret) eller med hjälp av Blankett för att kontrollera egna uppgifter (Blankett för begäran om registerutdrag för enskild person, utdrag nr 442.3)
Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR.
Har du skyddade personuppgifter ska du INTE söka via systemet utan kontakta ansvarig rekryterande chef för hantering av din ansökan.
Tillsättning sker under förutsättning att tjänsten inte behöver tas i anspråk i förvaltningen eller stadens omställningsarbete.
Till dig som företräder bemannings- och rekryteringsföretag: Inför denna rekrytering har vi valt rekryteringskanaler och önskar inte erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- eller rekryteringshjälp.Om företaget
Vi är alla olika. Vi är också lika och har samma rätt till ett tryggt hem, en meningsfull sysselsättning och att känna oss värdefulla. Med rätt förutsättningar kan vi växa, utvecklas och delta i samhället på våra egna villkor.
Inom förvaltningen för funktionsstöd ger vi stöd, service och omsorg till barn och vuxna med funktionsnedsättning och skapar möjlighet för dem att leva ett gott och självständigt liv, som alla andra.
Med 6 200 engagerade medarbetare är vi Sveriges största funktionsstödsförvaltning. Vi arbetar bland annat inom boenden med särskild service, daglig verksamhet, boendestöd, personligt stöd och barn- och korttidsboenden.
Vill du vara med och bidra till ett mer inkluderande samhälle? Välkommen till oss!
Du är Göteborg Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/873". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Kommun
(org.nr 212000-1355) Arbetsplats
Förvaltningen för funktionsstöd Kontakt
Charlotte Lindholm lotta.lindholm@funktionsstod.goteborg.se 031-3665946 Jobbnummer
9639548