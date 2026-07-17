Stödassistenter/stödpersoner till LSS-bostad i Torvalla By
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2026-07-17
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Är du en trygg och stabil person som vill bidra till att skapa självständighet, delaktighet och trygghet för människor i deras vardag? Då kan det här vara rollen för dig.
Vi söker nu två medarbetare till vår nybyggda LSS-bostad i natursköna Torvalla By. Här blir du en del av en kompetent och erfaren arbetsgrupp. Vi bygger vårt arbetssätt på lågaffektivt bemötande, tydliggörande pedagogik och ett starkt medborgarfokus.
Arbetstiderna är förlagda till förmiddag, eftermiddag, kväll, sovande jour samt helg.
Tillträde sker enligt överenskommelse.
Ditt nya jobb
Som stödassistent/stödperson har du en central och meningsfull roll i medborgarnas vardag. Du ger individuellt anpassat stöd utifrån varje persons behov, förutsättningar och mål, med fokus på att skapa trygghet, delaktighet och ett så självständigt liv som möjligt. Du finns som stöd i både vardagliga situationer och vid de utmaningar som kan uppstå, både i och utanför hemmet.
Arbetet omfattar praktiskt stöd i vardagen, såsom personlig omvårdnad, läkemedelshantering, stöd vid dusch, städning, tvätt, inköp och matlagning. Du hjälper också till att skapa struktur och planera dagen samt följer med på aktiviteter utifrån medborgarnas intressen, exempelvis besök på mötesplatser, basket eller dans.
I arbetet använder du vid behov tecken som alternativ och kompletterande kommunikation (TAKK), andra former av AKK, tydliggörande pedagogik och olika typer av bildstöd. Du arbetar utifrån ett KASAM-inspirerat förhållningssätt där begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet står i fokus. Lågaffektivt bemötande är en naturlig del av arbetet, eftersom utmanande beteenden kan förekomma.
Hos oss är gemenskapen viktig. På vår LSS-bostad finns trivsamma gemensamhetsutrymmen där vi skapar en aktiv och innehållsrik vardag tillsammans. Det kan handla om allt från allsång, spel, pussel och gemensamma middagar till kreativa aktiviteter och utflykter. Vi välkomnar nya idéer och uppmuntrar initiativ som bidrar till ökad livskvalitet för våra medborgare.
Du dokumenterar det dagliga arbetet i verksamhetssystemen Viva, DF Respons, MCSS och Boet. Arbetet sker i nära samverkan med anhöriga och flera olika professioner, såsom legitimerad personal, stödpedagog, verksamhetsstöd och logoped, för att skapa en trygg och välfungerande vardag för medborgarna.
Hos oss blir du en del av en verksamhet där engagemang, värme och samarbete står i centrum – och där du varje dag får möjlighet att göra verklig skillnad.
Vanliga arbetsuppgifter
Ge stöd och vägledning i medborgarnas vardag.
Planera och skapa struktur tillsammans med medborgaren.
Utföra personlig omvårdnad.
Hantera läkemedel enligt delegering.
Delta i och möjliggöra olika aktiviteter.
Dokumentera enligt gällande rutiner.
Din kompetensPubliceringsdatum2026-07-17Kvalifikationer
Gymnasieutbildning, gärna med inriktning mot vård, omsorg eller socialt arbete.
God förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skrift.
God datorvana.
Meriterande
Erfarenhet av arbete med personer med funktionsnedsättning.
Erfarenhet av arbete med ungdomar.
Erfarenhet av lågaffektivt bemötande.
Erfarenhet av verksamhetssystemen Boet, Viva, DF Respons och MCSS.
Kunskap om TAKK och annan AKK.
Kunskap om intellektuell funktionsnedsättning (IF).
B-körkort.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi söker dig
Vi söker dig som vill göra verklig skillnad och bidra till en trygg, professionell och kvalitativ verksamhet.
Du möter människor med respekt, värme och lyhördhet och har en god empatisk förmåga. Samtidigt är du trygg, flexibel och ser möjligheter i förändringar. Du arbetar strukturerat och kvalitetsmedvetet och kan behålla lugnet även i utmanande situationer.
Du har personlig mognad, agerar professionellt och har förmåga att skilja på sak och person. Med din goda samarbetsförmåga bygger du förtroendefulla relationer och bidrar till ett gott arbetsklimat där ni tillsammans skapar de bästa förutsättningarna för medborgarna.
Så går rekryteringen till
Intervjuer kan ske löpande. Vi vill att du bifogar CV och personligt brev i din ansökan. Betyg/intyg behöver inte skickas med. Det ber vi dig komplettera med om det blir aktuellt med en intervju.
Östersunds kommun har före annonsering övervägt val av annonseringskanaler och undanber sig därför samtal från rekryteringsfirmor och annonsförsäljare.
Vad erbjuder vi?
Östersunds kommun erbjuder dig förmåner så som betald semester från första anställningsåret, semesterväxling, friskvårdsbidrag eller friskvårdstimme. Via vår förmånsportal får du ta del av oberoende pensionsrådgivning och en mängd rabatter och erbjudanden. Du kan dessutom få snabbt och professionellt stöd från olika specialister, som till exempel psykologer, jurister och ekonomer, genom tjänsten Personalstöd. Du kan läsa mer om våra förmåner på vår hemsida: https://www.ostersund.se/naringsliv-och-arbete/jobba-hos-oss/sa-har-jobbar-vi/lon-och-formaner.html
Om Vård- och omsorgsförvaltningen
Inom Vård- och omsorgsförvaltningen tillämpar vi valfri sysselsättningsgrad för tillsvidareanställda medarbetare. Det innebär att du som medarbetare har rätt att arbeta upp till heltid inom andra verksamheter i din sektor. Detta ger dig en chans till variation, nya erfarenheter och ett bredare nätverk. Vi värnar om att skapa en flexibel arbetsmiljö där dina önskemål och verksamhetens behov möts.Att jobba med hjärtat hos oss på Vård- och omsorgsförvaltningen innebär att du bidrar till att skapa enklare, rikare och tryggare liv för invånarna i Östersund. Vi arbetar med människor i alla åldrar och strävar efter att alltid göra skillnad i vardagen. Det är viktigt. På riktigt.. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Östersunds Kommun
(org.nr 212000-2528), https://www.ostersund.se/
Rådhusgatan 21 (visa karta
)
831 35 ÖSTERSUND Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Östersunds kommun Kontakt
Enhetschef
Camilla Elamari camilla.elamari@ostersund.se Jobbnummer
10005006