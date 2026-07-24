Stödassistenter/stödpersoner till korttidsboende för barn och unga
Östersunds Kommun / Vårdarjobb / Östersund Visa alla vårdarjobb i Östersund
2026-07-24
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Är du vår nya engagerade kollega?
Korttidsvistelse innebär en tillfällig vistelse med övernattning utanför hemmet för barn och ungdomar med funktionsnedsättning. Fjällripan ligger i Torvalla och vänder sig till medborgare i grundskoleåldern upp till gymnasiet. Boendet är uppdelad på två avdelningar med totalt åtta platser och varje månad möter vi ett 30-tal medborgare. Här erbjuds medborgaren möjlighet till rekreation och miljöombyte i en hemlikmiljö efter skola/fritids, samtidigt som hela familjen får avlastning.
Som personal ger du stöd utifrån varje individs behov och förutsättningar. Du hjälper medborgarna i vardagen och skapar goda förutsättningar för ett så självständigt liv som möjligt. Hos oss blir du en del av ett engagerat och positivt team med totalt 20 medarbetare, där samarbete, skratt och gemenskap är en viktig del av arbetet.
Vi söker
3–4 stödassistenter/stödpersoner för tillsvidareanställning på 88 % med möjlighet att arbeta upp till 100% inom Sektor Funktionshinder. Tillträde omgående eller enligt överenskommelse.
Arbetstiden är huvudsakligen förlagd till eftermiddagar och kvällar på vardagar. Under helger, skollov och röda dagar har verksamheten utökade öppettider, vilket medför att arbete även förläggs på dagtid. Journätter förekommer under veckans alla dagar och arbete varannan helg ingår enligt schema.
Ditt nya jobb
Som medarbetare på Fjällripan arbetar du både självständigt och i team. Du tar ansvar, fattar beslut och bygger trygga relationer med våra medborgare. Tillsammans skapar vi en trygg, strukturerad och meningsfull fritid där du anpassar stöd och aktiviteter utifrån varje barns behov och stärker deras utveckling, delaktighet och självständighet. Du möter medborgare med varierande och ibland komplexa behov. Arbetet kan vara utmanande och situationer där hot och våld förekommer. Därför är det viktigt att du är lugn, trygg och professionell i ditt bemötande även under press.
Arbetet omfattar både praktiskt stöd och aktiviteter, såsom personlig hygien, städning, matlagning och lek. Du deltar aktivt fritidsaktiviteter både inomhus och utomhus året runt, vilket kräver god fysisk förmåga. informationsinhämtning och dokumentation och är en viktig del av uppdraget sker dagligen i flera olika system, vilket innebär att god datorvana krävs. Bil finns i verksamheten och bilkörning ingår i arbetet, körkort är därför ett krav.
Vanliga arbetsuppgifter
Planera och förbereda inför kommande vistelse (t.ex. aktiviteter, bildstöd, måltider och städning)
Bygga och upprätta relationer, vara en trygg vuxen
Stöttning och vägledning i barnens vardag
Medverka vid olika aktiviteter tillsammans med barnen
Dokumentation, (journalföring, genomförandeplan och arbetsmaterial)
Din kompetensPubliceringsdatum2026-07-24Kvalifikationer
Utbildad stödassistent eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig
Gymnasial utbildning som arbetsgivaren bedömer lämplig. Vi ser gärna att du har vårdinriktad eller pedagogisk utbildning
God datorvana och förmåga att använda dator som ett naturligt verktyg i det dagliga arbetet
Goda kunskaper i svenska i både tal och skrift
Fysisk förmåga för aktivt deltagande i lekar, promenader eller liknande aktiviteter
Körkort B
Meriterande
Erfarenhet av vårdnära arbete med personlig omvårdnad
Erfarenhet av att ha arbetat med personer med funktionsvariationer, särskilt meriterande om arbetat med personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar
Erfarenhet av att ha arbetat i verksamhet med barn/unga, särskilt meriterande med erfarenheter av korttidsboende för barn och unga
Systemvana i Viva och Office-program (Teams/Outlook/Word m.m.)
Vi söker dig
Vi söker dig som är trygg, stabil och har god självinsikt. Du är prestigelös, uthållig och har ett genuint intresse för målgruppen. Du är engagerad i ditt arbete, trivs med variation där ingen dag är den andra lik och har förmåga att arbeta både självständigt och i grupp. Genom ett lyhört, respektfullt och gott bemötande har du lätt för att skapa relationer, bygga förtroende och samarbeta med såväl medborgare som kollegor.
Genom att vara nyfiken och lära känna individens behov och styrkor söker du aktivt efter lösningar som kan skapa en fungerande vardag. Du anpassar dig snabbt till förändrade situationer och kan behålla lugnet även när det är rörigt, känslostarkt eller oförutsägbart. Du har ett lågaffektivt bemötande och har förmåga att skilja på person och beteende och behåller ett professionellt förhållningssätt även i utmanande situationer.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.Övrig information
Inför eventuell anställning behöver du uppvisa ett utdrag ur belastningsregistret. Du gör ett registerutdrag från Polisens hemsida, välj: Utdrag för arbete med barn med funktionsnedsättning.
Rekryterande chef är åter i tjänst vecka 34 och kan besvara frågor om tjänsten då. Intervjuer planeras att påbörjas från och med då, vecka 34. Gruppintervjuer kan bli aktuellt.
Så går rekryteringen till
Intervjuer kan ske löpande. Vi vill att du bifogar CV och personligt brev i din ansökan. Betyg/intyg behöver inte skickas med. Det ber vi dig komplettera med om det blir aktuellt med en intervju.
Östersunds kommun har före annonsering övervägt val av annonseringskanaler och undanber sig därför samtal från rekryteringsfirmor och annonsförsäljare.
Vad erbjuder vi?
Östersunds kommun erbjuder dig förmåner så som betald semester från första anställningsåret, semesterväxling, friskvårdsbidrag eller friskvårdstimme. Via vår förmånsportal får du ta del av oberoende pensionsrådgivning och en mängd rabatter och erbjudanden. Du kan dessutom få snabbt och professionellt stöd från olika specialister, som till exempel psykologer, jurister och ekonomer, genom tjänsten Personalstöd. Du kan läsa mer om våra förmåner på vår hemsida: https://www.ostersund.se/naringsliv-och-arbete/jobba-hos-oss/sa-har-jobbar-vi/lon-och-formaner.html
Om Vård- och omsorgsförvaltningen
Inom Vård- och omsorgsförvaltningen tillämpar vi valfri sysselsättningsgrad för tillsvidareanställda medarbetare. Det innebär att du som medarbetare har rätt att arbeta upp till heltid inom andra verksamheter i din sektor. Detta ger dig en chans till variation, nya erfarenheter och ett bredare nätverk. Vi värnar om att skapa en flexibel arbetsmiljö där dina önskemål och verksamhetens behov möts. Att jobba med hjärtat hos oss på Vård- och omsorgsförvaltningen innebär att du bidrar till att skapa enklare, rikare och tryggare liv för invånarna i Östersund. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Östersunds Kommun
(org.nr 212000-2528), https://www.ostersund.se/
Lekarågränd 2 (visa karta
)
831 71 ÖSTERSUND Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Östersunds kommun Kontakt
Facklig företrädare för Kommunal
Berith Sandberg berith.sandberg@ostersund.se Jobbnummer
10010634