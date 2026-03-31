Stödassistenter/stödpersoner till elevboende i centrala Östersund
2026-03-31
Vi söker nu engagerade och ansvarstagande stödassistenter/stödpersoner till vårt elevboende i centrala Östersund!
Vi söker särskilt dig som är trygg i lågaffektivt bemötande och har förmåga att möta medborgaren med lugn, respekt och förståelse även i utmanande situationer.
Ett elevboende inom LSS är en bostadsform för personer med funktionsnedsättning som behöver stöd i sin vardag för att kunna leva ett så självständigt och meningsfullt liv som möjligt. I detta boende bor en person, vilket innebär att du som medarbetare får möjlighet att arbeta nära medborgaren och skapa en trygg, stabil och individanpassad vardag.
Vi är idag ett team bestående av 8 stödassistenter/stödpersoner som finns tillgängliga dygnet runt. Du arbetar alltid tillsammans med en kollega för att säkerställa trygghet, kontinuitet och kvalitet. För att lyckas i uppdraget har du nära stöd och samarbete med regionens habilitering psykolog, logoped och läkare och i vår egen organisation finns även verksamhetsstöd, stödpedagoger och psykolog. Elevboendet har ett personalrum med kontor och sovplatser för sovande jour.
Arbetstiderna varierar men är huvudsakligen förlagda mellan kl. 14.00-09.00 med sovande jour och vissa arbetspass är förlagda på dagtid, då mellan kl. 08:30-16.00. På helger och lov arbetar man även 24 timmars pass med sovande jour. Arbetstiderna passar dig som trivs med att arbeta längre pass och därigenom får mer sammanhängande ledighet. Tiderna kan komma att variera utifrån verksamhetens behov.
Dessa tjänster är på 85-88% men du har rätt att arbeta upp till heltid inom andra delar inom Sektor funktionshinder utifrån verksamhetens behov och i dialog med dig som medarbetare. Tillträde enligt överenskommelse.
Som stödassistent har du en viktig roll där du ger individuellt anpassat stöd till en av våra medborgare med funktionsnedsättning. Ditt uppdrag är att på ett pedagogiskt sätt stärka medborgarens möjligheter att leva ett så självständigt liv som möjligt utifrån sina egna behov och förutsättningar.
Arbetet innebär att skapa struktur i vardagen, personlig omvårdnad, stötta och följa med på de aktiviteter som medborgaren deltar i, exempelvis cykling, utflykter med verksamheten och besök i miljöer med djur.
Du arbetar både stödjande och pedagogiskt, där du stegvis hjälper medborgaren att utveckla och bibehålla sina förmågor med hjälp av olika metoder och verktyg som främjar självständighet, exempelvis genom bildstöd. Dokumentation är en viktig del av arbetet, vi ser gärna att du har god datorvana. Personalen kör bil till och från aktiviteter vilket medför att körkort-b är meriterande men inte ett krav.
• Ge individuellt anpassat stöd i och utanför hemmet
• Skapa struktur och rutiner i vardagen
• Arbeta pedagogiskt och motiverande för att främja ökad självständighet
• Personlig omvårdnad (hjälp med dusch, hygien, toalettbesök)
• Digital dokumentation
Kvalifikationer
• Gymnasial utbildning som arbetsgivaren bedömer lämplig. Vi ser gärna att du har en inriktning mot vård, pedagogik eller socialt arbete
• Fysisk förmåga som motsvarar möjlighet till aktivt deltagande i lekar, promenader eller liknande aktiviteter
• Goda kunskaper i svenska, både tal och skrift
• Erfarenhet av att arbeta med personer med funktionsnedsättning eller annan erfarenhet som arbetsgivaren bedömer vara likvärdig
• Erfarenhet av att arbeta med lågaffektivt bemötande
• Erfarenhet av att arbeta med barn och ungdomar
• Erfarenhet av vårdnära arbete och personlig omvårdnad
• Erfarenhet av AKK/TAKK, bildstöd
• God datorvana
• Körkort B
Vi söker dig som kan förstå och se till medborgarens behov och har ett varmt engagemang i arbetet. Du är flexibel och kan anpassa dig när vardagen förändras, samtidigt som du tar egna initiativ och ser vad som behöver göras för att skapa meningsfulla dagar utifrån medborgarens förutsättningar och behov.
Du tar ansvar för dina arbetsuppgifter och arbetar självständigt. Du är trygg i dig själv och behåller lugnet. Du samarbetar väl med kollegor och andra viktiga personer runt medborgaren och bidrar till ett gott arbetsklimat. Du är också uthållig och finns kvar som ett stabilt stöd även när det är utmanande. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.Övrig information
• Inför eventuell anställning behöver du uppvisa ett utdrag ur belastningsregistret och misstankeregistret.
Välkommen till vår engagerade arbetsgrupp. Hos oss står medborgarens hälsa, utveckling och omvårdnad i centrum. Vi värdesätter både det professionella arbetet och de fina, kreativa och glädjefyllda stunder vi delar tillsammans med medborgaren. Tillsammans skapar vi en arbetsplats som är både meningsfull och stimulerande. Varmt välkommen att bli en del av oss.
Intervjuer kan ske löpande. Vi vill att du bifogar CV och personligt brev i din ansökan. Betyg/intyg behöver inte skickas med. Det ber vi dig komplettera med om det blir aktuellt med en intervju.
Östersunds kommun har före annonsering övervägt val av annonseringskanaler och undanber sig därför samtal från rekryteringsfirmor och annonsförsäljare.
Östersunds kommun erbjuder dig förmåner så som betald semester från första anställningsåret, semesterväxling, friskvårdsbidrag eller friskvårdstimme. Via vår förmånsportal får du ta del av oberoende pensionsrådgivning och en mängd rabatter och erbjudanden. Du kan dessutom få snabbt och professionellt stöd från olika specialister, som till exempel psykologer, jurister och ekonomer, genom tjänsten Personalstöd. Du kan läsa mer om våra förmåner på vår hemsida: https://www.ostersund.se/naringsliv-och-arbete/jobba-hos-oss/sa-har-jobbar-vi/lon-och-formaner.html
Inom Vård- och omsorgsförvaltningen tillämpar vi valfri sysselsättningsgrad för tillsvidareanställda medarbetare.
Det innebär att du som medarbetare har rätt att arbeta upp till heltid inom andra verksamheter i din sektor. Detta ger dig en chans till variation, nya erfarenheter och ett bredare nätverk. Vi värnar om att skapa en flexibel arbetsmiljö där dina önskemål och verksamhetens behov möts.
Att jobba med hjärtat hos oss på Vård- och omsorgsförvaltningen innebär att du bidrar till att skapa enklare, rikare och tryggare liv för invånarna i Östersund. Vi arbetar med människor i alla åldrar och strävar efter att alltid göra skillnad i vardagen. Det är viktigt. På riktigt.. Ersättning
Fast lön
Sista dag att ansöka är 2026-04-28
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Östersunds kommun
(org.nr 212000-2528)
Östersunds Kommun
Enhetschef
Mona Nilsson mona.a.nilsson@ostersund.se 063-143632
