Stödassistenter/stödpersonal till Bjästa gruppbostad, kombinerad kväll/natt
2025-11-11
, Nordmaling
, Kramfors
, Bjurholm
, Sollefteå
Funktionsstöd är ett verksamhetsområde inom välfärdsförvaltningen.
En del av uppdraget är att
verkställa de beslut som fattats enligt LSS lagen, företrädesvis beslut om bostad med särskild service, personlig assistans och daglig verksamhet. Målsättningen i stödet som ges är att främja jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhällslivet så att individen som beviljats en insats ska få möjlighet att leva som andra.
Vid Bjästa tillfälliga gruppbostad finns plats för 7 boende. I verksamheten arbetar stödpedagog, stödassistenter och stödpersonal i team om totalt 10 medarbetare. Tillsammans ger vi stöd till våra boende dygnet runt, alla årets dagar.
Vårt arbete utförs genom individuellt utformat stöd med hög kvalitet och självbestämmanderätt där ett gott bemötande genomsyrar all verksamhet. Vi söker därför en engagerad och målinriktad stödassistent som vill bidra till att utveckla vår verksamhet!
Gruppbostaden är för närvarande tillfälligt belägen i Bjästa, men kan på sikt komma att flyttas till en annan ort inom Örnksöldsviks kommun. Tidpunkt och plats för en eventuell flytt är ännu inte fastställt.Publiceringsdatum2025-11-11Dina arbetsuppgifter
Du ansvarar för att tillsammans med brukaren upprätta och följa upp genomförandeplaner, övrig social dokumentation samt andra administrativa uppgifter/ansvarsområden som till exempel schema, inköpsbeställningar, hälsa och säkerhet.
Tillsammans med dina kollegor kommer du utföra vardagsnära och planerade stödinsatser och aktiviteter tillsammans med brukaren samt stödja och motivera i vardagsaktiviteter i hemmet och på fritiden. Det ingår att skapa förtroendefulla relationer med brukarna och vara en bra förebild.
Du kommer se till att stödinsatser utgår från brukarens individuella behov, främja självständighet,
delaktighet och att de utförs med respekt för brukarens integritet och självbestämmande. Du hjälper bland annat till med vardagliga sysslor och aktiviteter, personlig hygien och medicin.
Arbetstiderna är förlagd till jämnt fördelat antal kvällar och nätter, helgtjänstgöring 2 av 4 helger ingår. Arbetet innebär att du kommer att arbeta ensam under en del av dina arbetspass.
Du driver utvecklingsarbete framåt tillsammans med kollegor enligt uppställda mål, metoder,
kvalitetskrav och andra riktlinjer. Att samverka med brukarens nätverk, övrig personal och andra
samarbetspartners är också en viktig del i arbetet.Kvalifikationer
Vi söker dig som har en gymnasial examen inom antingen Vård och omsorgsprogrammet med
specialisering inom programfördjupningen funktionsnedsättning eller psykiatri, Barn och
fritidsprogrammet med inriktning socialt arbete alternativt pedagogiskt arbete eller annan motsvarande utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
Alternativt annan motsvarande utbildning eller erfarenhet som arbetsgivaren bedömer tillräcklig.
För att jobba inom vård och omsorg måste du ha fyllt 18 år. Det är viktigt att du har förmåga att på ett professionellt sätt bemöta människor utifrån deras individuella förutsättningar och behov. Som person är du självgående och stresstålig med individen i fokus. Du är empatisk och ansvarskännande samt har lätt för att samarbeta med andra. Du har god social förmåga och trivs med att arbeta på ett flexibelt sätt. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Du behöver känna dig trygg med att arbeta ensam.
Erfarenhet av arbete inom LSS är meriterande.
Körkort B krävs.
För arbetet krävs tillräckliga kunskaper i svenska i tal och skrift för att bland annat kunna kommunicera med brukare, utföra vårddokumentation samt erhålla läkemedelsdelegering.
Bifoga CV och personligt brev med din ansökan
I välfärdsförvaltningen arbetar cirka 2500 medarbetare. Förvaltningen styrs av Välfärdsnämnden med utgångspunkt i förvaltningens verksamhetsidé - "Tillsammans underlättar vi människors möjlighet att leva ett meningsfullt liv" - arbetar vi för att uppnå kommunens vision: Vi bygger bäst tillsammans.
Vi ser gärna språkkunskaper i finska och/eller någon av de samiska varieteterna då Örnsköldsviks kommun ingår i både finskt och samiskt förvaltningsområde.
I vår kommun är ett antal tjänster placerade i säkerhetsklass så säkerhetsprövning kan komma att ske. Dessa tjänster kräver svenskt medborgarskap.
Ersättning
Fast timlön/månadslön
Sista dag att ansöka är 2025-12-01
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/582". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Örnsköldsviks Kommun
(org.nr 212000-2445) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Välfärdsförvaltningen Kontakt
Kompetensförsörjningsenheten 0660-88000 Jobbnummer
9598741