Stödassistenter sökes till Unikas LSS-boende i Arlöv
Unika LSS Omsorg Sverige AB / Vårdarjobb / Burlöv Visa alla vårdarjobb i Burlöv
2025-12-08
, Lomma
, Malmö
, Staffanstorp
, Lund
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Unika LSS Omsorg Sverige AB i Burlöv
, Malmö
, Lund
, Eslöv
, Landskrona
eller i hela Sverige
Om Unika Arwidius väg
Arwidius väg 62 A är en LSS-gruppbostad belägen i ett lugnt och trivsamt område med närhet till natur, promenadstråk och goda kommunikationer. Här erbjuder vi ett tryggt och individuellt anpassat boende för vuxna inom personkrets 1. Varje boende har en egen lägenhet samt tillgång till gemensamma, hemtrevliga utrymmen. Personal finns på plats dygnet runt och arbetar med struktur, delaktighet och ett lugnt, respektfullt bemötande. Vårt mål är att stärka varje individs självständighet, skapa en meningsfull vardag och bidra till hög livskvalitet.
Nu söker vi dig som vill bli en del av vårt engagerade team - ett gäng där samarbete, öppenhet och driv kommer naturligt. Tillsammans skapar vi trygghet, struktur och dagar som faktiskt gör skillnad för de personer vi stöttar.
Om rollen som Stödassistent
Som stödassistent kommer du att arbeta med att ge individuellt anpassat stöd till personer med funktionsvariationer, med målet att främja deras självständighet och välbefinnande i vardagen. Du kommer att stödja brukarna i deras dagliga rutiner och aktiviteter, utifrån deras behov och förmågor, och alltid ha deras personliga genomförandeplan som utgångspunkt.
Vi arbetar med ett salutogent och pedagogiskt förhållningssätt, där vi utgår från varje individs unika styrkor och resurser. Målet är att brukarna ska uppnå så stor självständighet som möjligt och kunna leva ett meningsfullt liv med hög livskvalitet. Som stödassistent arbetar du utifrån tydliggörande pedagogik och lågaffektivt bemötande för att skapa trygghet och förutsägbarhet i brukarnas vardag. Samtidigt har vi ett starkt fokus på att arbeta professionellt och effektivt inom verksamhetens resurser och budget.
Kvalifikationer Mycket god förmåga i svenska i tal såväl som skrift.
God datorvana, erfarenhet av dokumentation.
Erfarenhet av arbete inom vård och omsorg
Gymnasial utbildning som t.ex barn-och fritidsprogram, vård-och omsorgsprogram, eller eftergymnasial utbildning t.ex stödpedagog, socialpedagog eller högskoleutbildning inom relevant område.
B - körkort
Meriterande om du därtill har Erfarenhet av psykiatri, AKK och lågaffektivt bemötande.
Arbetat med komplexa stödbehov.
Anställningsvillkor Anställningsform: Timanställning, tillsvidareanställning Tjänstgöringsgrad: upp till 80% Arbetstid: Dag, kväll och helgarbete Tillträde: Enligt överenskommelse, vi ser positivt på om du kan tillträda inom kort. Kollektivavtal: Vi är kollektivavtalsbundna till Vårdföretagarna/Kommunal, Bransch E.
Vad kan vi erbjuda dig?Attendo är en trygg arbetsgivare som kan erbjuda dig som vill goda möjligheter att ta mer ansvar eller att gå vidare till nya roller. Vi erbjuder dig som medarbetare utbildningsmöjligheter, kollektivavtal, friskvård samt flera andra förmåner och och personalrabatter via vår förmånsportal AttendoPlus, i samarbete med Benifex.
Om rekryteringsprocessenFöre eventuell anställning ska utdrag ur belastningsregistret tillsammans med giltig fotolegitimation visas upp. Om du blir kallad till en intervju behöver du kunna styrka att du har rätt att arbeta i Sverige, genom att uppvisa att du har medborgarskap inom EU/EES eller ett giltigt arbetstillstånd. Sista ansökningsdag 2025-12-21 men urval och intervjuer sker löpande, så vänta inte med din ansökan.
Om Attendo/UnikaUnika är en del av Attendo, som är ett av Nordens största omsorgsföretag och startades 1985. Vi är verksamma inom LSS. Våra värderingar omtanke, engagemang och kompetens vägleder oss dagligen i vårt arbete för att alla ska uppleva trivsel, delaktighet, gemenskap och arbetsglädje.
Välkommen med din ansökan!Tillsammans för en meningsfull vardag!
Vid frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta:
Sheri Sylejmani sheri.sylejmani@viljan.se Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Unika LSS Omsorg Sverige AB
(org.nr 556664-4257), http://www.unika.se Arbetsplats
Unika Kontakt
Sheri Sylejmani sheri.sylejmani@unika.se Jobbnummer
9632525