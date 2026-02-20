Stödassistenter sökes till LSS gruppbostad i Eslövs Kommun
2026-02-20
Är du en stödassistent som vill vara med och skapa en trygg och meningsfull vardag för personer med olika funktionsvariationer? Värdesätter du samarbete, reflektion och ett professionellt bemötande i alla situationer?
Ditt uppdrag
Hos oss arbetar du nära människan och skapar en trygg och meningsfull vardag för personer med olika funktionsvariationer. Du stödjer brukaren utifrån individuella behov - allt från personlig omvårdnad och hygien till struktur, motivation och delaktighet i vardagens beslut. Hos oss möter du personer i olika åldrar och med varierande funktionsvariationer. Vi arbetar med ett starkt brukarfokus där självbestämmande, delaktighet och inflytande är kärnan i allt vi gör.Verksamheten är bemannad dag, kväll, helg samt jour, vilket innebär att du kommer att arbeta oregelbundna arbetstider.
Tillsammans med ditt team skapar du en stabil och trygg verksamhet dygnet runt. Du blir en del av ett kompetent och engagerat team bestående av stödassistenter, stödpedagoger och omsorgspedagog.
Vi arbetar aktivt och målinriktat med:
• Tydliggörande pedagogik.
• Lågaffektivt bemötande.
• Kommunikativt och respektfullt förhållningssätt.
I rollen ansvarar du för att säkerställa att insatser i brukarens genomförandeplan. Du arbetar löpande med daglig dokumentation i Life Care, och du bidrar aktivt till att skapa struktur och kvalitet i verksamheten.Att arbeta inom LSS betyder att du stödjer den enskilde i att leva sitt liv på det sätt hen önskar.
Insatserna varierar beroende på individens behov och kan omfatta:
• Stöd i planering av veckan och olika aktiviteter.
• Hjälp med hushållssysslor.
• Följa med på fritidsaktiviteter.
• Motivera och skapa struktur i vardagen.
• Ge mer omfattande stöd i grundläggande behov vid behov.
• I vissa fall utför du även delegerade hälso- och sjukvårdsinsatser.
Din erfarenhet
• Du ska ha adekvat gymnasialutbildning från barn- och fritidsprogrammet, inriktning socialt arbete, pedagogiskt arbete eller vård- och omsorgsprogrammet med yrkesutgång funktionshinder eller psykiatri eller annan utbildning som arbetsgivaren finner likvärdig.
• God datorvana.
• Behärskar svenska språket väl både i tal och skrift.
Meriterande är:
• Tidigare erfarenhet av att arbeta med människor med funktionsvariationer.
• Tidigare erfarenhet och utbildning av arbetsmetoden lågaffektivt bemötande.
Är det här du?
Vi värdesätter dig som är:
• Samarbetsvillig.
• Gör reflektion och har ett professionellt bemötande i alla situationer.
• Du som trivs i en roll där varje dag är meningsfull, där relationer och bemötande står i centrum och där du får vara med och göra skillnad - både i det lilla och i det stora.
Om arbetsplatsen
Inom verksamhet funktionsnedsättning möter du människor som har olika förutsättningar utifrån intresse, ålder och funktionsvariationer. Vi arbetar med tydliggörande pedagogik, lågaffektivt bemötande och ett kommunikativt förhållningssätt.Publiceringsdatum2026-02-20Övrig information
I denna rekrytering arbetar vi med löpande urval, vilket innebär att vi fortlöpande utvärderar ansökningar. Alla ansökningar beaktas och ingen kommer bli anställd innan annonsen löper ut.
Tio goda anledningar till att välja oss som arbetsgivare. Ta del av det och läs mer om hur det är att arbeta i Eslövs kommun på vår hemsida; https://eslov.se/arbete-och-arbetsmarknad/jobba-hos-oss/kommunen-som-arbetsgivare/
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt. Vid problem med ansökan var god kontakta Visma support 0771-693 693
Dina ansökningshandlingar är allmänna handlingar och hanteras enligt offentlighetsprincipen. Om du har skyddad identitet ansöker du genom att skicka in din ansökan skriftligen eller lämna den i Kontaktcenter på Gröna Torg 2. Märk din ansökan med Rekryteringsavdelningen och annonsens referensnummer.
Enligt Lag (2013:852) om registerkontroll skall du vara beredd att lämna ett registerutdrag (högst ett år gammalt) ur polisens belastningsregister. Utdraget beställs av den arbetssökande själv från Rikspolisstyrelsen. Blankett kan hämtas på www.polisen.se
eller på närmsta polisstation.
Medarbetare sökes under förutsättning att tjänsten inte måste tas i anspråk av redan anställd personal eller personer med företrädesrätt. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-22
