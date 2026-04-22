Stödassistenter sökes till grupp- och serviceboende LSS, Lunds kommun
Söker du ett varierande, självständigt och viktigt arbete? Nu vill vi förstärka våra team med stödassistenter som möter de lundabor som får stöd och service inom våra verksamheter inom LSS.
Om arbetsplatsen och rollen
Nu söker vi stödassistenter till våra LSS-boenden i Lunds kommun som består både av grupp- och serviceboenden.
Som stödassistent stöttar du våra brukare med individuellt anpassad stöd som tex inköp, matlagning, omvårdnad och städning samt fritidsaktiviteter. Genom pedagogiskt stöd, alternativ kommunikation och omsorg arbetar du och arbetslaget för att ge brukarna goda levnadsvillkor och självständighet.
Vi letar efter dig som är lyhörd och flexibel i att fånga upp brukarnas individuella behov. Vi ser gärna att du trivs i en dynamisk arbetsmiljö med stort fokus på motiveringsarbete och brukarnas delaktighet. Till ett av våra boenden ser vi gärna att du har erfarenhet av psykiatri och tvångssyndrom.
I arbetsuppgifterna ingår även att utforma genomförandeplaner, dokumentera samt göra regelbundna utvärderingar. Du kommer som kontaktman att samverka och kommunicera med föräldrar, anhöriga, gode män/förvaltare och kollegor.
Boende LSS är indelat i 22 chefsområden. Varje chef har två till tre grupp- eller servicebostad i sitt område.
På våra boende arbetar stödbiträden och stödassistenter. Det finns en pedagogisk samordnare per område som arbetar med helhetssynen och kvalitén i det pedagogiska arbetet. Vi har även stödpedagoger som arbetar brukarnära samtidigt som den handleder medarbetare. Därtill arbetar även samordnare, enhetsadministratörer och legitimerad personal.
Vi erbjuder dig
"Jag trivs med att jobba med människor, hitta lösningar och vara kreativ och det får man verkligen i det här jobbet. Samtidigt jobbar vi nära andra professioner som sjuksköterskor och arbetsterapeuter och jag tycker att det ger rätt förutsättningar att göra ett bra jobb."
Som medarbetare hos oss erbjuds du en rad förmåner med fokus på balans, trygghet och hälsa. Lunds kommun är en stor organisation med många spännande verksamheter och möjligheter för medarbetare till utveckling. Som medarbetare får du även tillgång till vår förmånsportal där du enkelt kan se dina förmåner och administrera dessa.
Godkända betyg från vård- och omsorgsprogrammet, barn- och fritidsprogrammet, samhälle- och beteende eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig är meriterande.
Goda kunskaper i svenska språket i tal och skrift.
Kunskap och erfarenhet av lågaffektivt bemötande och tydliggörande pedagogik.
Baskunskaper i digitala arbetsverktyg.
Erfarenhet/kunskap av omvårdnad.
Krav på körkort förekommer på vissa enheter
Om rekryteringsprocessen
I denna rekrytering har vi tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och
ersatt det med urvalsfrågor. Dina svar blir därför en viktig del i vårt urvalsarbete.
Vi startar upp vårt urval med teamsintervjuer som sker löpande.
Välkommen med din ansökan!
Inför anställning till tjänster där vård- och omsorgsarbete ingår behöver du kunna uppvisa ett godtagbart utdrag ur belastningsregistret:
Utdrag för att kontrollera egna uppgifter i belastningsregistret, Polisen.se
För arbete inom LSS behöver du dessutom beställa:
Utdrag för arbete med barn med funktionsnedsättning, Polisen.se
Inom vård- och omsorgsförvaltningen arbetar ungefär 3 400 medarbetare för att äldre människor och personer med funktionsnedsättning ska kunna leva ett aktivt, socialt och meningsfullt liv på sina villkor. Vi ansvarar bland annat för kommunens äldreboenden, hemtjänst, stöd till personer med funktionsnedsättning, hemsjukvård och träffpunkter för seniorer. Hos oss står varje individs behov i centrum, och våra verksamheter kännetecknas av delaktighet, valfrihet, flexibilitet och kvalitet med respekt för den enskildes integritet och självbestämmande.
Här får du plats att växa. Inom Lunds kommun sätter vi kunskapen i centrum och skapar möjligheter att utvecklas i arbetslivet. Vi erbjuder en inkluderande arbetsmiljö, och chans att påverka och göra skillnad. Vill du bli en av oss? Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lunds kommun
(org.nr 212000-1132), https://lund.se/arbete-och-lediga-jobb
Bruksgatan 22 (visa karta
)
222 37 LUND Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Vård- och omsorgsförvaltningen Kontakt
Rekryteringskonsult
Cecilia Boll Segersteén cecilia.bollsegersteen@lund.se 046-3596596 Jobbnummer
9868444