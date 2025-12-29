Stödassistenter/Boendestödjare till Postmästaren & Solgläntans gruppbostad
Vill du vara med i ett spännande utvecklingsarbete på två av våra gruppbostäder i Nynäshamns kommun? Brinner du för människor och samarbete, och vill du arbeta såväl självständigt som i grupp? Då behöver vi dig! Välkommen att bli en del av vårt team på Postmästarens och Solgläntans gruppbostäder. Publiceringsdatum2025-12-29Dina arbetsuppgifter
Vi söker nu två engagerade och ansvarstagande medarbetare till våra verksamheter. Tjänsterna är fördelade på Solgläntans och Postmästarens gruppbostäder då dessa två verksamheter samplanerar.
Eftersom vi jobbar med människor blir ingen dag den andra lik. Du behöver ha förmågan att snabbt kunna ställa om, tänka nytt och vara kreativ. Variationen i arbetet gör att du hela tiden får utmanas och utvecklas. Här får du vara med och bidra till en positiv energi som smittar av sig och skapar en bättre miljö för alla.
I rollen som stödassistent ger du individuellt anpassat stöd i vardagen, både i hemmet och vid aktiviteter utanför bostaden. Du arbetar utifrån de enskildas genomförandeplaner och deras individuella mål. Arbetet utformas tillsammans med den enskilde och i samarbete med anhöriga/närstående, företrädare, dagliga verksamheter samt hälso- och sjukvård. Därav ställer arbetet krav på flexibilitet och samarbetsförmåga.
Vi arbetar löpande med att utveckla stödet och skapa tydlighet i vardagen genom anpassad kommunikation och pedagogiska hjälpmedel, såsom bildstöd och scheman. I verksamheten används bland annat Widgit Online och Picture My Life.
Dokumentation sker enligt gällande lagstiftning och social dokumentation är en central del av arbetet. Arbetet kan vara fysiskt krävande i vissa situationer och stöd i vardagliga aktiviteter, vilket kräver att du har god fysisk förmåga.
Arbetstiderna är schemalagda och planeringen görs i verksamhetssystemet Time Care, vilket ger möjlighet att till viss del påverka sitt eget arbetsschema.
Om arbetsplatsen
Socialförvaltningens huvuduppdrag är att erbjuda individanpassat stöd och service inom äldreomsorg, funktionsnedsättning, barn och familj, vuxen samt ekonomiskt bistånd. Vi finns på plats för kommuninvånarna genom livets alla skeden. Avdelningen Funktionsstöd utför stöd till personer som har beviljats insatser utifrån lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).
Solgläntans gruppbostad innefattar sju lägenheter och är beläget i en lantlig miljö i Ösmo med närhet till fina skogsområden, men enbart ett stenkast från tätbebyggt område med tillgång till flera buss- och tågförbindelser. Postmästarens gruppbostad, med fem lägenheter, ligger mitt i Nynäshamns centrum med närhet till kollektivtrafik, affärer och det vackra hamnområdet.
Arbetsgruppen för dessa verksamheter kommer nu att utökas till att vara 13 stödassistenter samt en gruppchef.
Det här söker vi hos dig
För att lyckas i rollen har du:
• önskvärd utbildning: omvårdnadsutbildning/undersköterskeutbildning med inriktning funktionsvariation eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig
• i närtid relevant erfarenhet av arbete inom gruppbostad och/eller servicebostad inom LSS
• i närtid relevant erfarenhet av tydliggörande pedagogik och tydliggörande arbetssätt
• erfarenhet av arbete med beteendeproblematik
• grundläggande datorkunskaper
• goda kunskaper i svenska i tal och skrift
Det är meriterande om du har:
• erfarenhet och kunskaper om lågaffektivt bemötande
• erfarenhet av digitala hjälpmedelssystem (Widgitonline och PictureMyLife)
• erfarenhet av arbete med utmanande/utåtagerande beteende
• B-körkort
Personliga egenskaper vi letar efter
Vi söker dig som är flexibel och kan anpassa dig efter varierande arbetsuppgifter och arbetstider. Du har ett respektfullt förhållningssätt och ser värdet i att möta varje person utifrån deras behov och förutsättningar. Du har förmåga att planera och organisera arbetet och trivs med att arbeta både självständigt och i team. Att kunna bidra till en positiv och trygg arbetsmiljö är A och O.
Du är trygg och stabil i dig själv och har en empatisk förmåga utan att ta över andras känslor. Ett gott bemötande och vilja att utveckla både dig själv och verksamheterna är viktigt för att lyckas i rollen.
Det här erbjuder vi dig
• Hos oss får du göra skillnad i människors liv. Här har du nära till din chef och dina kollegor, påverkan och beslut.
• Nynäshamn är en lugn och trygg kommun. Tryggheten finns även i våra team - vi är prestigelösa, uppmuntrar och backar upp varandra när det behövs.
• Nynäshamns kommun är en del av Sveriges starkaste tillväxtregion. Vår resa ger dig möjlighet till utmaningar och varierande arbetsuppgifter.
• Vi erbjuder fri tillgång till gym. Du får även friskvårdstimme eller friskvårdsbidrag.
• Vi har en aktiv personalförening där du kan hyra stugor i fjällen och i skärgården. Du kan också delta i olika aktiviteter som till exempel padel, kajak och ridning.
Vår rekryteringsprocess
Vi tillämpar löpande urval och använder en kompetensbaserad rekryteringsmetod för en rättvis och objektiv bedömning. Mångfald är en tillgång, och vi välkomnar alla sökande.
Det är den samlade bedömningen av kunskaper, erfarenheter och personliga egenskaper som är avgörande i rekryteringsprocessen. Vissa tjänster kan kräva utdrag ur belastningsregistret.
Vi ser fram emot din ansökan och hoppas att du vill bli en del av vårt team!
Information om tjänsten
I tjänsten ingår dag-, kvälls- och helgtjänstgöring samt sovande jour.
Tillträde: enligt överenskommelse
Anställningsform: Tillsvidareanställning - provanställning kan komma att tillämpas
Sysselsättningsgrad: Heltid
Antal lediga befattningar: 2
Ref. nr: SON/2025/0414/023 Ersättning
Enligt överenskommelse. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nynäshamns kommun
(org.nr 212000-0233), https://www.nynashamn.se/ Kontakt
Enhetschef
Veronica De Pascalis veronica.soderkvist@nynashamn.se 08 520 68388 Jobbnummer
9665044