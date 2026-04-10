Stödassistenter - vikarier till Lilla Kulturhuset och Erikshjälpen
2026-04-10
Välkommen till vård- och omsorgsförvaltningen. Vi arbetar med stöd och vård till äldre och till personer med funktionsnedsättning. Målet är att de ska kunna leva ett så aktivt och självständigt liv som möjligt.
Vård- och omsorgsförvaltningen är en av Sveriges största arbetsgivare inom kommunal vård och omsorg. Här arbetar cirka 7 500 medarbetare utifrån vår värdegrund - göra skillnad, arbeta tillsammans och välkomna nyskapande. Hos oss finns stora möjligheter att ta eget ansvar, utvecklas och bidra med sin kompetens. Vi strävar mot en organisationskultur med en tilltro till varandra och en stolthet över verksamheten.
Inom vård- och omsorgsförvaltningen har vi heltid som norm. Det innebär att alla tillsvidareanställda medarbetare i grunden har en heltidsanställning. Vid en eventuell intervju ges mer information om vad det innebär i denna tjänst. Undantagna (från heltid som norm) är personliga assistenter.
2 plats(er).
Vill du arbeta med att skapa en meningsfull vardag för personer med funktionsnedsättning? Trivs du i en roll där du får vara både stödjande, kreativ och pedagogisk? Hos oss får du möjlighet att göra verklig skillnad i människors liv. Nu söker vi dig som vill bli en del av våra engagerade verksamheter. Varmt välkommen med din ansökan!
Om daglig verksamhet
Daglig verksamhet erbjuder miljöombyte, social samvaro och meningsfull sysselsättning för över 800 deltagare. Stödbehoven varierar och kommunikationen anpassas efter individens förutsättningar, exempelvis genom tal, bildstöd, tecken som stöd eller andra AKK hjälpmedel. Vi arbetar hälsofrämjande och skapar en strukturerad och trygg vardag tillsammans med deltagarna. Vårt mål är att stärka varje persons möjlighet till delaktighet i samhället.
Lilla Kulturhuset är en större grupp där du arbetar nära flera kollegor och ger deltagarna stöd under hela dagen. På Erikshjälpen arbetar deltagarna mer självständigt, och där finns två stödassistenter som stöttar under arbetsdagen. I daglig verksamhet trivs du som är aktiv, flexibel och ansvarstagande, och som kan lösa problem självständigt när situationen kräver det.
Ditt uppdrag
Som Stödassistent ger du individuellt stöd och service enligt LSS och arbetar utifrån biståndsbeslut, genomförandeplaner och verksamhetens styrdokument. Du möter personer med fysiska och/eller psykiska funktionsnedsättningar och skapar tillsammans med dina kollegor de bästa förutsättningarna för att varje deltagare ska kunna leva ett så självständigt, delaktigt och meningsfullt liv som möjligt. I ditt arbete använder du lågaffektivt bemötande, struktur och tydlig kommunikation. För att lyckas i rollen behöver du vara trygg, självständig och ha god pedagogisk förmåga. Vi söker nu vikarier för ordinarie personals frånvaro till två verksamheter där du förväntas utföra följande arbetsuppgifter:
Lilla Kulturhuset
Genomföra aktiviteter som pyssel, drama, musik och promenader.
Ge stöd vid måltider och toalettbesök.
Framföra verksamhetens bilar och minibussar vid behov.
Erikshjälpen
Utföra arbetsuppgifter tillsammans med deltagarna i butik och lager, inklusive sortering och iordningställande av varor.
Stötta deltagarna i sociala situationer och bidra till trygghet och meningsfullhet på arbetsplatsen.
Gemensamt för båda verksamheterna
Samarbeta nära kollegor för att skapa struktur och trygghet i vardagen.
Dokumentera enligt lagkrav i Lifecare.
Utveckla verksamheten tillsammans med chef och kollegor utifrån deltagarnas behov.Publiceringsdatum2026-04-10Kvalifikationer
Slutförd svensk gymnasieutbildning (utbildning inom vård- och omsorg eller barn- och fritidsprogrammet är en fördel)
B körkort för manuell bil och trygghet i att köra minibuss.
Goda kunskaper i svenska, både muntligt och skriftligt.
Det är en fördel om du har vidareutbildning inom pedagogik, beteendevetenskap eller andra kurser som är relevanta för tjänsterna.
Vi söker dig som är:
Anpassningsbar och ser möjligheter när förutsättningarna förändras.
Lugn, stabil och trygg även i stressade situationer.
Lyhörd och bra på att samarbeta med både deltagare och kollegor.
Förmögen att sätta dig in i andras perspektiv utan att ta över deras känslor.
Upplysningar
Har du frågor om tjänsten kontakta: Camilla Svanström 018-727 7819
Facklig företrädare: Kommunal, 010-442 82 04
Har du frågor gällande registrering av din ansökan eller rekryteringsprocessen, kontakta Rekryteringsenheten: 018-726 3719 eller 018-726 3774
Vi kommer att begära utdrag ur belastningsregistret innan anställning kan erbjudas.
I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.
En anställning hos Uppsala kommun kan komma att innebära en krigsplacering.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet: 6 månader eller längre. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-22
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "OSN-2026-00352".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Uppsala kommun
Stadshusgatan 2
753 21 UPPSALA
För detta jobb krävs körkort.
Uppsala kommun, Avdelning funktionsstöd
Camilla Svanström 018-727 7819
