Stödassistent till Uttran daglig verksamhet (timanställning vid behov)
Botkyrka kommun, Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen / Vårdarjobb / Botkyrka Visa alla vårdarjobb i Botkyrka
Vill du ha meningsfulla arbetsuppgifter som gör skillnad i människors liv? Välkommen till kommunen som är långt ifrån lagom!
Botkyrka kommun är den sjätte största kommunen i Stockholms län och består av kommundelarna Alby, Fittja, Hallunda, Norsborg, Tullinge, Tumba, Vårsta och Grödinge. Botkyrka kommun har cirka 95 000 invånare och drygt 6 400 medarbetare.
Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen ansvarar för kommunens arbetsmarknadsåtgärder, daglig verksamhet, vuxenutbildning och frågor som rör högre utbildning, till exempel yrkeshögskoleutbildningar och andra eftergymnasiala utbildningar. Vårt mål är att ge Botkyrkaborna bra förutsättningar att komma ut i studier, arbete och sysselsättning. Vi är 330 medarbetare som arbetar för att möjliggöra att fler medborgare når egenförsörjning.
Tjänsten och arbetsuppgifterna
Vi söker nu stödassistenter för timanställning vid behov, där du blir inringd vid frånvaro eller tillfälliga behov i verksamheten.
Uttrans dagliga verksamhet erbjuder meningsfull sysselsättning för personer som omfattas av LSS. Verksamheten arbetar för att stärka individens delaktighet, självständighet och livskvalitet utifrån varje deltagares förutsättningar. Arbetet har ett kreativt fokus och omfattar aktiviteter som skapande, odling, snickeri, bakning och rörelse. Som stödassistent vägleder och stöttar du deltagarna i dessa aktiviteter och bidrar till en trygg, strukturerad och motiverande miljö där varje individ ges möjlighet att utvecklas i sin egen takt.
I rollen kan även uppdrag som stödperson förekomma, vilket innebär att du medverkar i arbetet med genomförandeplaner, samverkar med deltagarnas nätverk och bidrar till en utvecklande sysselsättning. Verksamheten är till viss del flerspråkig och kunskap i svenskt teckenspråk är meriterande, då det används i kommunikationen med vissa deltagare och kollegor.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
• vägleda och stötta deltagare i olika aktiviteter utifrån deras behov och intressen
• bidra till en trygg, kreativ och utvecklande miljö
• dokumentera enligt gällande rutiner i verksamhetens system LifeCare
• samarbeta med kollegor och vid behov anhöriga för att ge ett samordnat stöd.
Tjänsten är en timanställning vid behov och passar dig som vill arbeta flexibelt och bidra med stöd i deltagarnas vardag. Arbetet är förlagt till dagtid, måndag till fredag.
Vi erbjuder dig
Uttrans dagliga verksamhet är en verksamhet där samarbete, ansvarstagande och respekt för individen genomsyrar det dagliga arbetet. Här arbetar stödassistenter och arbetshandledare tillsammans för att skapa en trygg, strukturerad och meningsfull vardag för deltagarna. Verksamheten är i ständig utveckling och arbetar löpande med att anpassa aktiviteter, arbetssätt och stöd utifrån deltagarnas behov, vilket ställer krav på flexibilitet, samverkan och ett gemensamt förhållningssätt.
Som timanställd vid behov får du möjlighet att bidra i en verksamhet med ett tydligt samhällsuppdrag och samtidigt utveckla din erfarenhet inom LSS-området. Botkyrka kommun erbjuder en trygg arbetsgivare med kollektivavtal, tillgång till relevanta utbildningsinsatser och ett sammanhang där ditt bidrag gör skillnad. Arbetet är förlagt till dagtid, måndag till fredag.
Du som söker till oss
Vi söker dig som har fullgjord gymnasieutbildning och erfarenhet av att arbeta med personer som omfattas av LSS eller liknande verksamhet. Du har erfarenhet av att arbeta med personer med intellektuell, psykisk eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, både individuellt och i grupp.
Övriga krav:
• Erfarenhet av att kommunicera på svenska i tal och skrift i professionella sammanhang.
• Erfarenhet av dokumentation enligt gällande rutiner, gärna inom LSS-verksamhet.
• Erfarenhet av att använda digitala verktyg i arbetet.
Vi ser det som meriterande om du har:
• Kunskap i svenskt teckenspråk.
• Utbildning inom vård och omsorg, barn och fritid eller motsvarande.
• Erfarenhet av att arbeta med AKK, visuellt stöd eller andra kommunikativa arbetssätt.
För att lyckas i rollen som stödassistent behöver du vara samarbetsorienterad och trivas med att arbeta nära kollegor för att skapa kontinuitet och trygghet för deltagarna. Arbetet kräver att du är strukturerad i ditt arbetssätt, följer planerade aktiviteter och dokumenterar enligt gällande rutiner. Du är relationsskapande i mötet med deltagarna och bygger förtroendefulla relationer genom ett lyhört och respektfullt bemötande. Din trygghet i rollen gör att du kan anpassa stödet utifrån individens behov och hantera vardagliga situationer på ett professionellt sätt.
Rollen innebär att du ofta arbetar självständigt med deltagare, samtidigt som du är en del av ett gemensamt arbetssätt i verksamheten. Det ställer krav på att du kan planera ditt arbete, ta ansvar för genomförandet av aktiviteter och bidra till en stabil och förutsägbar vardag. För att fungera väl i uppdraget behöver du kunna skapa struktur i vardagen, bygga relationer över tid och agera lugnt och tydligt även när situationer förändras. Ersättning
