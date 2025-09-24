Stödassistent till Trubaduren boende med särskild service i Centrum
Göteborgs kommun / Vårdarjobb / Göteborg Visa alla vårdarjobb i Göteborg
2025-09-24
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Göteborgs kommun i Göteborg
, Härryda
, Tjörn
, Alingsås
, Orust
eller i hela Sverige
Vi är alla olika. Vi är alla också lika och har samma rätt till ett tryggt hem, en meningsfull sysselsättning och att känna oss värdefulla. Med rätt förutsättningar kan vi växa, utvecklas och delta i samhället på våra egna villkor.
Inom förvaltningen för funktionsstöd ger vi stöd, service och omsorg till barn och vuxna med funktionsnedsättning och skapar möjlighet för dem att leva ett gott och självständigt liv, som alla andra. Genom att sprida kunskap och samarbeta inom Göteborgs Stad och med andra aktörer ökar vi förståelsen för individers behov och utformar insatser som gör verklig skillnad.
Med 6 200 engagerade medarbetare är vi Sveriges största funktionsstödsförvaltning. Vi arbetar inom boenden med särskild service, daglig verksamhet, sysselsättning, boendestöd, personlig assistans, barn- och korttidsboenden, avlastning samt stöd och ledsagning.
Vill du vara med och bidra till ett mer inkluderande samhälle? Välkommen till oss!
Du är Göteborg.Publiceringsdatum2025-09-24Arbetsuppgifter
Vill du arbeta på en bostad med särskild service där du gör verklig skillnad för personer med demenssjukdom? Vi söker nu en stödassistent till Trubaduren - ett stjärnmärkt boende i hjärtat av Centrum, där delaktighet, självständighet och ett personcentrerat arbetssätt står i fokus.
Trubaduren är ett LSS-boende för personer upp till 65 år med demenssjukdom. Boendet har fem hyresgäster och ligger vid Landala Torg. Här arbetar vi för att våra hyresgäster ska vara delaktiga, kunna påverka sina insatser och leva så självständigt som möjligt med professionellt stöd och god omsorg som grund. Att Trubaduren är stjärnmärkt innebär att personalen har fått utbildning i demenssjukdomar och har verktyg för att arbeta personcentrerat.
Din grundplacering blir på Trubaduren, men vid behov arbetar du även på boendet Björkö som finns i samma byggnad och har samma inriktning. Arbetet är varierande och stimulerande, med mycket frihet under ansvar. Du kommer att ge stöd och omsorg i vardagliga aktiviteter utifrån individuella behov, bidra till trygghet, delaktighet och meningsfullhet för hyresgästerna samt dokumentera i verksamhetssystemet Treserva. Om du inte använt Treserva eller andra system inom Göteborgs Stad tidigare får du utbildning.
Vi använder Time Care Planering för verksamhetsanpassade och påverkningsbara scheman. Boende med särskild service erbjuder stöd dygnet runt. Vi utgår från hyresgästernas behov och behöver anpassa arbetstider utifrån det. Arbetstiden är förlagd till dag- och kvällstid, samt helger.
Välkommen med din ansökan!Kvalifikationer
Vi söker utbildad personal som examinerats som stödassistent, undersköterska, läst barn och fritidsprogrammet med inriktning socialt eller pedagogiskt arbete eller vård och omsorgsprogrammet med specialisering inom funktionsnedsättning, som omfattar minst 200 yh-poäng, 120 högskolepoäng eller kombination däremellan som motsvarar minst fyra terminers heltidsstudier. Alternativt 60 högskolepoäng och minst två års erfarenhet av arbete med stöd och service till personer med funktionsnedsättning eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
Det är viktigt att du har förmåga att kommunicera med hyresgäster, kollegor och föra dokumentation. Du som inte uppfyller kvalifikationskraven i svenska 1 eller svenska som andra språk 1 kan komma att erbjudas att göra ett språktest genom testanvändaren Educateit.
Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete inom vård och omsorg, särskilt av målgruppen demens under 65 år och BPSD (Beteendemässiga och Psykiska Symtom vid Demenssjukdom), samt har erfarenhet av arbete på en Stjärnmärkt arbetsplats. Har du B-körkort och körvana är det också önskvärt.
Kunskap och erfarenhet av följande metoder är meriterande;
LAB (lågaffektivt bemötande), IBIC (Individens behov i centrum) och MI (Motiverande samtal).
Vi förväntar oss att du visar respekt och hänsyn för dem du möter i din yrkesroll. Du lyssnar på andra människor i syfte att förstå deras behov samt att du har en förmåga att arbeta tillsammans med andra för att utföra uppgifter och nå mål. Du skiljer på sak och person och kan ta välgrundade beslut under tidspress.
ÖVRIGT
Urval och intervjuer påbörjas under ansökningstiden.
I den här rekryteringen kommer du få svara på ett antal frågor där du får beskriva din kunskap inom området i stället för att skicka ett personligt brev.
Göteborgs Stad arbetar aktivt för att främja lika rättigheter och möjligheter samt att motverka diskriminering.
Som medarbetare i förvaltningen för funktionsstöd erbjuder vi dig:
• Trygg anställning med goda anställningsvillkor
• Heltid med möjlighet till deltid
• Introduktion vid nyanställning
• Kompetensutveckling
• Friskvårdsbidrag, cykelbidrag samt andra rabatter och erbjudanden
Före erbjudande om anställning ber vi dig uppvisa utdrag ur polisens belastningsregister. Beställt utdrag ska vara oöppnat.
Du skasjälv begära ett utdrag från polisens belastningsregister. Detta görs på polisens hemsida antingen via e-tjänst (Kontroll av egna uppgifter i belastningsregistret) eller med hjälp av Blankett för att kontrollera egna uppgifter (Blankettför begäran om registerutdragför enskild person, utdrag nr 442.3)
Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR.
Har du skyddade personuppgifter ska du INTE söka via systemet utan kontakta ansvarig rekryterande chef för hantering av din ansökan.
Tillsättning sker under förutsättning att tjänsten inte behöver tas i anspråk i förvaltningen eller stadens omställningsarbete.
Till dig som företräder bemannings- och rekryteringsföretag: Inför denna rekrytering har vi valt rekryteringskanaler och önskar inte erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- eller rekryteringshjälp. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C277724". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Kommun
(org.nr 212000-1355) Arbetsplats
Göteborgs Stad , Förvaltningen för funktionsstöd Kontakt
Enhetschef
Terence Cross 031-365 70 43 Jobbnummer
9524446