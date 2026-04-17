Stödassistent till traditionell gruppbostad, Boende och Korttid
Halmstads Kommun / Vårdarjobb / Halmstad
2026-04-17
Vill du göra verklig skillnad i människors vardag - och samtidigt bli en viktig del av ett tryggt och engagerat team? Hos oss får du använda din professionalitet, ditt lugn och din förmåga att se individens behov för att skapa trygghet, delaktighet och livskvalitet för personer med funktionsnedsättning. Här spelar du en central roll i att bidra till ett hem där varje människa kan växa och utvecklas utifrån sina egna förutsättningar.Publiceringsdatum2026-04-17Arbetsuppgifter
Jag heter Fiknete Qitaku och kommer att vara din närmaste chef. Jag söker dig som vill arbeta nära brukarna och ge ett individuellt anpassat stöd - i hemmet, i det dagliga livet och på fritiden. Tillsammans med kollegor använder du din kunskap och erfarenhet för att skapa trygghet, kontinuitet och en meningsfull vardag.
I rollen ingår bland annat att du:
Ger stöd i vardagliga sysslor som tvätt, matlagning, städning och struktur i hemmet
Arbetar pedagogiskt och lågaffektivt, med fokus på bemötande och trygghet
Utför medicinska insatser på delegation från sjuksköterska
Dokumenterar enligt gällande riktlinjer och samverkar med brukarnas nätverk
Är ett aktivt stöd i brukarnas sociala sammanhang och fritidsaktiviteter
Arbetet är varierat och ger dig stora möjligheter att påverka både vardagen och kvaliteten i det stöd vi erbjuder. Du arbetar dag, kväll och helg, och ska vara beredd att tjänstgöra på flera enheter inom avdelningen. För att trivas hos oss behöver du vara närvarande, engagerad och lyhörd i mötet med varje individ.Kvalifikationer
Jag söker dig som trivs i en roll där ingen dag är den andra lik och där du får använda både din kreativitet, ditt lugn och din förmåga att anpassa dig efter situationen. För att lyckas i uppdraget behöver du ha utbildning inom vård och omsorg samt erfarenhet av att arbeta med personer som har funktionsnedsättning - gärna autism och psykiatrisk problematik.
Du behöver kunna arbeta självständigt och strukturerat, ta egna initiativ och bidra till lärande och erfarenhetsutbyte för brukarnas bästa. Du uttrycker dig väl i tal och skrift och är trygg med IT-stöd och dokumentation. B-körkort är meriterande.
Följande kompetenser är viktiga för att passa för tjänsten:
Nätverkande - Du bygger och vårdar relationer - både internt och externt - så att samarbetet runt brukaren blir tryggt och samordnat. Du har lätt för att skapa kontakt och kommunicerar tydligt, vilket bidrar till stabila och hållbara samarbeten.
Samarbete - Du arbetar prestigelöst, delar med dig av kunskap och söker aktivt stöd hos andra när det behövs. Du anpassar dig till gemensamma arbetssätt och håller fokus på helheten, så att teamet kan ge ett kvalitativt stöd.
Flexibilitet - Du skiftar mellan arbetsuppgifter när situationen kräver det, omprioriterar vid behov och anpassar ditt arbetssätt till individens dagsform. Du hanterar förändringar med ett öppet och lösningsorienterat förhållningssätt.
Stresstålighet - Du behåller lugnet i utmanande situationer och agerar professionellt även när tempot är högt eller när känslor är starka. Du kan ta ett steg tillbaka, reflektera och hitta konstruktiva lösningar.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet - framför allt ditt förhållningssätt, din mognad och din förmåga att skapa trygghet i relationerna med brukarna.
Vi erbjuder dig
Hos oss får du ett meningsfullt arbete där du varje dag bidrar till att skapa trygghet, delaktighet och livskvalitet för andra. Du får:
En gedigen introduktion
Stöd av engagerade kollegor och en närvarande chef
Utvecklingsmöjligheter inom området funktionsstöd
Friskvårdsbidrag
En arbetsplats som tillämpar rökfri arbetstid
Vi arbetar tillsammans, tar ansvar tillsammans och firar framgångar som ett team.
Övrig information
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen hos Halmstads kommun ber vi dig skicka in din ansökan digitalt.
Vi värdesätter mångfald och ser gärna sökande som bidrar till en jämn fördelning gällande ålder, kön, bakgrund och livserfarenhet.
Du behöver, enligt utlänningsförordningen, kunna styrka din rätt att arbeta i Sverige genom giltiga handlingar. Detta gäller innan anställning kan påbörjas.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte tas i anspråk av övertalig personal.
Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
Varmt välkommen med din ansökan!
Socialförvaltningen arbetar för att ge stöd och hjälpa barn, ungdomar, familjer och personer med funktionsnedsättning eller beroendeproblem. Vi arbetar även med uppsökande och förebyggande insatser. Grundläggande för oss är att vi bemöter varandra på ett respektfullt sätt - såväl våra brukare som oss medarbetare emellan.
När du arbetar i Halmstads kommun skapar du mening genom att forma, stärka och berika andras vardag - vem du än är. Hos oss är det viktigt med samarbete, balans och möjligheten att utvecklas, både som yrkesperson och människa - vi är arbetsplatsen där du får ut mer av livet!
Sista dag att ansöka är 2026-05-01
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Halmstads kommun
https://www.halmstad.se/
Kyrkogatan 5
)
302 42 HALMSTAD
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Socialförvaltningen, Boende och korttid (SO) Kontakt
Kommunals reception 035-138070
