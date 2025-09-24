Stödassistent till Tegelbruksvägen 228-230, 30-tjänst
2025-09-24
Publiceringsdatum2025-09-24Beskrivning
Vi söker nu en Stödassistent till Tegelbruksvägen 228 och 230, en gruppbostad inom LSS.
Vi erbjuder dig en god gemenskap och möjlighet att vara delaktig i utvecklingen av vår verksamhet. Välkommen till oss!Dina arbetsuppgifter
Att tillsammans med enhetschef, verksamhetsledare, stödpedagog och kollegor arbeta i enlighet med de mål och riktlinjer som finns för verksamheten. Du ska utifrån varje persons behov ge stöd i den enskildes vardag genom tydliggörande pedagogik och arbeta enligt individuella genomförandeplaner. Samarbete med anhöriga, företrädare och andra professioner ingår i uppdraget. Kvalifikationer
Du ska ha genomgått Vård- och omsorgsprogrammet, Barn- och fritidsprogrammet med inriktning social verksamhet eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Du ska ha erfarenhet av arbete med och kunskap om personer med intellektuella och/eller psykiska funktionsnedsättningar. Erfarenhet av att arbeta med personer inom autismspektrum och tydliggörande pedagogik är ett krav. Vi förutsätter att du har en positiv människosyn, är flexibel och lyhörd samt har förmåga att arbeta både enskilt och i grupp. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet. Schemalagd arbetstid.
B-körkort samt cykelvana är krav.
Rekrytering kan komma att ske under ansökningstiden, så vänta inte med din ansökan.
När du söker tjänst inom Socialförvaltningens verksamheter får du vara beredd på att uppvisa utdrag ur belastningsregistret inför tillsättning av tjänst. Anställningsvillkor
Tjänsten innebär arbete varje lördag och söndag. Tjänsten har ett veckoarbetstidsmått på 30 timmar/vecka, så kallad 30-tjänst. Viss tjänstgöring på vardagar enligt schema ingår.
Tjänstgöringsgrad 75-100 %.
Om Vänersborgs kommun
Som medarbetare i Vänersborgs kommun bidrar du till att göra vardagen enklare för våra 40 000 medborgare i kommunen. I Vänersborgs kommun jobbar 3 800 anställda och vi arbetar för att vara attraktiv och hållbar i alla delar, hela livet.
Övrig information
Vi ser mångfald som en styrka som berikar vår verksamhet och välkomnar sökande med olika bakgrund. Söker du en tjänst hos oss som omfattas av krigsplacering kommer du få information om det i samband med din anställning. Kommunen har gjort aktiva val i denna rekrytering och vill därför inte bli kontaktade med erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp/kompetensförmedling. Kontaktuppgifter till din fackliga organisation hittar du https://www.vanersborg.se/naringsliv-och-arbete/arbetsmarknad/fackliga-organisationer
. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/251". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Vänersborgs kommun
(org.nr 212000-1538) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Vänersborgs kommun, Socialförvaltningen, Personligt stöd och omsorg Kontakt
Anna Adolfsson, Enhetschef 0521-722156 Jobbnummer
9523456