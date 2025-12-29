Stödassistent till Skymningsvägens gruppbostad LSS i Nacka kommun
Nacka kommun / Vårdarjobb / Nacka Visa alla vårdarjobb i Nacka
2025-12-29
, Kristinehamn
, Karlskoga
, Storfors
, Lekeberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Nacka kommun i Nacka
, Nykvarn
, Stockholm
, Lidingö
, Norrtälje
eller i hela Sverige
Vill du vara med och göra skillnad i vardagen för personer med funktionsnedsättning? Vi söker dig som brinner för att sätta individens behov i fokus, som arbetar strukturerat och har tålamod att ge ett värdefullt stöd. Som stödassistent hos oss blir du en viktig del i att skapa förutsättningar för självständighet och livskvalitet.
Ditt uppdrag
Skymningsvägens gruppbostad, som är ett boende enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade), är perfekt belägen för dem som söker en nära koppling till naturen. Med grönskande skogspartier inom räckhåll och vatten som präglar närområdet, skapas en fridfull atmosfär för våra kunder att trivas och känna sig hemma i. På Skymningsvägens gruppbostad bor sex vuxna kunder som trivs med att vara aktiva, delta i roliga aktiviteter och umgås tillsammans.
Som stödassistent utgår du från kundens individuella behov och önskemål och ger stöd i vardagen utifrån ett pedagogiskt förhållningssätt. Tillsammans med dina kollegor arbetar du för att göra kundens dag meningsfull och innehållsrik. Du ger stöd inom områden som personlig omvårdnad, måltider, medicinhantering, städning, samhällskontakter och kommunikation. En viktig del av ditt arbete är att stimulera och motivera kunden att utveckla sina förmågor och skapa möjligheter för en aktiv och meningsfull fritid. Dokumentation och planering utifrån genomförandeplaner ingår också i dina uppgifter.
Din erfarenhet
För att vara aktuell för tjänsten är det ett krav att du har:
• Avslutad utbildning inom vård- och omsorg/barn- och fritid med kurser lästa inom funktionsnedsättning/specialpedagogik eller annan utbildning som bedöms likvärdig utifrån Socialstyrelsens föreskrifter
• Förmåga att hantera kunder med ett stort omvårdnadsbehov
• Erfarenhet av autism och kognitiv funktionsnedsättning bland vuxna
• Erfarenhet av lågaffektivt bemötande
• Dator- och dokumentationsvana samt erfarenhet av genomförandeplan
• Goda kunskaper i svenska språket, både i tal och skrift
Det är meriterande om du har utbildning och/eller erfarenhet inom IBIC, AKK och tydliggörande pedagogik.
Är det här du?
Vi söker dig som har gedigen kunskap och erfarenhet inom funktionsnedsättningsområdet och förstår vad vårt uppdrag enligt LSS innebär. Du sätter alltid kundens välbefinnande i fokus och är duktig på att prioritera i det dagliga arbetet. Eftersom några av våra kunder har omfattande behov av stöd i vardagen, är det viktigt att du har erfarenhet av och vill arbeta med omvårdnadsinsatser.
Som person är du tålmodig och kan skapa trygghet och förtroende hos våra kunder. Du är lyhörd och flexibel i både ditt arbetssätt och ditt bemötande. Vi söker dig som är kommunikativ och trivs med att samarbeta med kollegor, men också känner dig trygg i att arbeta självständigt och fatta egna beslut. Du gillar att utveckla arbetssätt och metoder för att skapa en meningsfull vardag för våra kunder.
Vi lägger stor vikt vid din personliga lämplighet och din vilja att utvecklas, både i din roll och i verksamheten.
Vi erbjuder
Vi erbjuder dig ett arbete där kunden alltid står i fokus. Vårt mål är att våra kunder ska leva ett liv på sina egna villkor. Vi befinner oss just nu i en spännande utvecklingsfas och erbjuder ett varierat arbete där du får vara med och påverka samt bidra till förändring.
I Nacka kommun får du möjlighet att arbeta i en organisation som strävar efter att vara bäst i Sverige på att vara kommun. Vår vision präglas av öppenhet och mångfald, med en grundläggande tro på människors kunskap, vilja och förmåga.
Som anställd erbjuder vi dig flexibel arbetstid. Du har rätt att arbeta heltid eller deltid och kan påverka dina arbetstider i samråd med verksamhetens behov.
Om anställningen
• Tillsvidareanställning (6 månader provanställning)
• Arbetstid varierar mellan dag, kväll och helg
• Tillträde så snart som möjligt eller enligt överenskommelse
Utdrag ur belastningsregistret
I enlighet med Nacka Socialnämnds beslut krävs ett utdrag ur Polisens belastningsregister i samband med anställning. Använd blankett utdrag för arbete med barn med funktionsnedsättning som du hittar här och begär gärna digitalt registerutdrag för att underlätta i rekryteringsprocessen.
Intresserad?
Om du vill veta mer om tjänsten är du välkommen att kontakta bitr. verksamhetschef, Mikaela Östergren på mikaela.ostergren@nacka.se
eller 070-431 78 25.
Rekryteringsprocessen består av intervjuer, verksamhetsbesök och referenstagning. Urvalet kommer att ske löpande och denna tjänst kan komma att tillsättas före sista ansökningsdag.
Välkommen med din ansökan!
Nacka är en av Sveriges mest attraktiva och välrenommerade kommuner. Med fokus på mål, resultat, hållbart medarbetarengagemang och ständig utveckling strävar Nacka efter att bli bäst på att vara kommun. Nacka kommun är arbetsgivaren för dig som med stor frihet förnyar och gör skillnad.
Välfärd Samhällsservice ansvarar för kommunens produktion av välfärdstjänster och driver bland annat särskilda boenden för äldre och personer med särskilda behov, dagliga verksamheter, fritidsgårdar, musikskola och kulturhus. Totalt har vi drygt fyrtio enheter inom fyra affärsområden med 1400 medarbetare och tillsammans omsätter vi cirka 600 miljoner kronor. Vår service präglas av effektivt resursutnyttjande, starkt medborgarinflytande och stor valfrihet. Inom alla verksamheter är ambitionen att skapa de bästa förutsättningarna för kreativitet, innovation och kunskapsdelning. Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nacka kommun
(org.nr 212000-0167) Arbetsplats
Nacka Kommun Kontakt
Facklig företrädare för Kommunal
Lena Fransson lena.fransson@nacka.se Jobbnummer
9664324