Stödassistent till Senapsvägens dagliga verksamheter
2026-03-17
Vill du bidra till någon annans vardag? Är du en lugn person med stort tålamod? Då kan tjänsten som stödassistent till Senapsvägens dagliga verksamheter vara rätt tjänst för dig!Publiceringsdatum2026-03-17Om tjänsten
Som stödassistent inom daglig verksamhet har du ett samordnat ansvar där du planerar, genomför och följer upp det dagliga arbetet. Din roll innebär att finnas till hands, stötta, vara tryggheten och sätta servicemottagarens behov i centrum. Inom daglig verksamhet arbetar vi utifrån metoderna lågaffektivt bemötande och tydliggörande pedagogik som bygger på att göra världen så tydlig och förutsägbar som möjligt.
I våra verksamheter strävar vi efter att skapa en lugn och kontrollerad atmosfär, även i stressiga situationer. Genom att följa rutiner och med mycket utevistelse - i alla väder - berikar vi deltagarnas vardag. Utöver att stötta i olika aktiviteter kommer du även vara behjälplig och stötta i olika omvårdnadsmoment. Du kommer arbeta med vuxna personer som har olika funktionsnedsättningar, men autism och intellektuell funktionsnedsättning ska du ha kunskap och erfarenhet av att ha mött. I arbetet ingår att handleda, planera och strukturera olika arbetsuppgifter med utgångspunkt från individens unika förutsättningar som bl.a. tydliggörs i genomförandeplanen. Det är en individanpassad verksamhet där deltagarna behöver mycket stöd bland annat för att kunna kommunicera via bildstöd eller andra uttryckssätt.
Tjänstgöringsgraden är på 100 %, dagtid och du kommer arbeta i båda våra verksamheter på Senapsvägen. Här blir du en del av ett engagerat team som jobbar hårt för att skapa en trygg, stabil och positiv arbetsmiljö för alla.
Exempel på arbetsuppgifter:
• planera, organisera och genomföra det dagliga arbetet tillsammans med deltagarna, inklusive att hitta och utveckla lämpliga arbetsuppgifter utifrån individuella behov
• tillsammans med deltagarna upprätta och årligen följa upp genomförandeplaner
• utföra omvårdnadsarbete och stöd i vardagliga aktiviteter såsom hygien, påklädning, förflyttningar och måltider, samt arbetsuppgifter kopplade till egenvård och delegerade medicinska/habiliterande insatser
• arbeta strukturerat och rehabiliterande för att främja deltagarnas utveckling, samt hålla dig uppdaterad inom verksamhetsområdet
• dokumentera enligt gällande rutiner och arbeta i verksamhetssystem
Om arbetsplatsen
Senapvägen 20 a och b ligger i Sörby och det går enkelt att ta sig till verksamheten med buss eller cykel från centrum. Verksamheterna har inhägnad grönyta på både fram- och baksida samt närhet till lekparker och andra grönområden.
Insatsen daglig verksamhet syftar till att skapa meningsfull sysselsättning åt personer tillhörande personkrets 1 och 2 enligt LSS. I daglig verksamhet arbetar ca 150 handledare. Vi har idag 55 verksamheter och finns på 36 adresser. Daglig verksamhet arbetar enligt Lagen om valfrihet vilket gör att deltagare väljer att byta, avsluta, ändra sin dagligverksamhet med kort varsel vilket innebär att vi kan behöva flytta personalresurser efter behov.
Socialförvaltningen område funktionsstöd ger stöd och service till personer med fysiska och psykiska funktionshinder enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och Socialtjänstlagen (SoL).
Kvalifikationer
Som stödassistent hos oss är du trygg och stabil som person. Du har förmåga att möta servicemottagarna på ett professionellt sätt genom att vara lugn, uppmärksam och tillmötesgående i ditt bemötande. Du samarbetar bra med andra människor och relaterar dig till dem på ett lyhört och smidigt sätt. Vidare har du en positiv människosyn med stor respekt för varje människas individuella behov. För att passa i rollen behöver du vara flexibel där du kan snabbt kan ställa om utifrån ändrade förutsättningar. Du behärskar det svenska språket på så sätt att du kan kommunicera med servicemottagaren och övrig personal samt skriftligt dokumentera det som verksamheten kräver. För att kunna dokumentera krävs även god datorvana.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
• undersköterskeutbildning alternativt barn- och fritidsprogrammet (inriktning pedagogiskt och/eller socialt arbete)
• erfarenhet av utåtagerande beteende och lågaffektivt bemötande
• erfarenhet av att använda tecken som stöd och bildkommunikation (AKK)
• B-körkort och körvana av manuellt växlad bil
• kunna cykla
Meriterande:
• kunskap och erfarenhet av arbete inom verksamhetsområdet LSS, gärna daglig verksamhetTjänstens omfattning och tillträde
Anställningsform: tillsvidareanställning
Sysselsättningsgrad: 100%
Tillträde: 1 maj 2026 eller enligt överenskommelse
Antal tjänster: 1
Arbetstid: dagtid
Tjänsten tillsätts under förutsättning att erforderliga beslut fattas.
Övrig information
Innan du erbjuds en anställning inom arbete med personer med funktionsnedsättningar behöver du visa upp registerutdrag ur belastningsregistret.
Intervjuer kan komma att ske digitalt. På orebro.se/jobb/digitalaintervjuer kan du läsa mer om våra digitala intervjuer och hur du kan förbereda dig.
Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba i Örebro kommun på orebro.se/jobb.
Sista ansökningsdag är 24 mars.
Skyddade personuppgifter? Läs mer om hur du ansöker på orebro.se/jobb/skyddadepersonuppgifter
