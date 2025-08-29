Stödassistent till Regnbågens korttidsboende | Tiohundra
2025-08-29
Om du har barnasinnet kvar och är sugen på ett spännande och omväxlande uppdrag då är den här arbetsplatsen något för dig! Vi söker dig som är stödassistent och som vill ingå i arbetslaget på Regnbågens korttidsboende, här erbjuds du ett självständigt arbete med stort ansvar.
Publiceringsdatum2025-08-29Om tjänsten
Ditt uppdrag är att med struktur och individuella lösningar skapa trygghet i våra verksamheter samt ge barnen och ungdomarna goda förutsättningar till trivsel och meningsfullhet. Ungdomarna behöver ditt stöd i sin vardag och goda rutiner och tydlig struktur är viktiga redskap i vårt arbete. Vi lägger stort fokus på att vägleda och stärka varje individs förmåga till ett självständigt liv. Du är ungdomarnas stöd i alla olika vardagsbestyr, omvårdnad, kommunikation och fritidsaktiviteter. Vi arbetar också i nära samverkan med nätverk och andra instanser inom habilitering och hälso- och sjukvård, här förväntar vi oss att du är delaktig. Arbetstiderna är främst förlagda under kvällar och helger.
Dina arbetsuppgifter omfattar bland annat:
Skapa en trygg vistelse för ungdomarna
Vara stöd-jag för ungdomarna i alla olika situationer ex omvårdnad, kommunikation
Planera och pedagogiskt genomföra olika aktiviteter med ungdomarna ex bada, leka
Sköta om huset med städ, tvätt, laga mat mm
Om vårt erbjudande:
Under 2025 kommer vi ha en hel del utbildningssatsningar såsom "Yrkesresan", enhetsanpassad AKK och dokumentation samt hot- och våld-utbildning. Arbetsgrupper har regelbunden handledning. Vi erbjuder friskvårdsbidrag på 5000 kr för år 2025. Du kan läsa mer om våra förmåner här.
Om dig
För den här tjänsten behöver du:
Utbildning med inriktning mot funktionsnedsättning eller likvärdig erfarenhet
Goda kunskaper i svenska i både tal och skrift
God fysik
B körkort
Det är meriterande om du också har:
Erfarenhet av lågaffektivt bemötande
Erfarenhet av personer med autism och funktionsnedsättning
Vara simkunnig
Du som söker behöver vara trygg i att arbeta självständigt. Ditt bemötande och din pedagogiska förmåga är en förutsättning till att du ska kunna utföra de viktigaste arbetsuppgifterna vilket är med barnen. Du ingår i en arbetsgrupp där kollegialt stöd är viktigt och där det krävs en god samarbetsförmåga. För oss är det viktigt att du har en positiv grundsyn, barnasinnet kvar och gillar utmaningar!
Du delar vår värdegrund som bygger på delaktighet, trygghet och respekt. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.Om företaget
Regnbågen är ett LSS korttidsboende för barn mellan 5-13 år. Huset ligger i ett bostadsområde med närhet till lekplats och stadskärnan. På sommaren används altanen och den fina trädgården flitigt för olika aktiviteter såsom hoppa studsmatta och spela boll mm.
Vi är en del av Tiohundra - det kompletta vårdbolaget i Roslagen.
