Stödassistent till Prilyckegatans boende med särskild service, Hisingen
2026-02-25
Dina arbetsuppgifter
På Prilyckegatan 149 arbetar vi med att ge individuellt anpassat stöd och service till vuxna personer.
Våra hyresgäster bor i egna lägenheter och representerar en varierad målgrupp med olika behov, bland annat autism och intellektuell funktionsnedsättning (IF).
Som stödassistent har du en central roll i att främja hyresgästernas delaktighet och skapa förutsättningar för att de ska kunna påverka sina insatser och sin vardag. Du ger stöd i det dagliga livet - från kommunikation och socialt samspel till fritidsaktiviteter och praktiska hushållssysslor. I uppdraget förekommer viss omvårdnad, såsom stöd vid personlig hygien. Genom att anpassa ditt arbetssätt bidrar du till att varje individ får möjlighet att leva ett självständigt och meningsfullt liv.
Du samarbetar nära personer i hyresgästernas nätverk, såsom gode män, socialsekreterare, anhöriga och hälso- och sjukvårdspersonal. I tjänsten ingår social dokumentation samt upprättande av genomförandeplaner. I arbetsuppgifterna ingår även medicinhantering enligt gällande delegering.
Genom att upprätta och följa genomförandeplaner säkerställer du att hyresgästernas står i fokus. Du bidrar till att skapa ett tryggt hem där varje person främjas mot delaktighet, självbestämmande och livskvalitet.
All social dokumentation sker i dokumentationssystemet Treserva. Du som tidigare inte har använt dig av de system som används inom Göteborgs Stad får utbildning i dessa.
Boende med särskild service erbjuder stöd dygnet runt. Vi utgår från hyresgästernas behov och behöver anpassa arbetstider utifrån det. Arbetstiden är förlagd till dag- och kvällstid samt helger. Vi använder Time Care Planering för verksamhetsanpassade och påverkningsbara scheman.Kvalifikationer
Vi söker dig som har examen från Vård och omsorgsprogrammet, stödassistentutbildningen eller Barn och fritidsprogrammet med inriktning socialt- eller pedagogiskt arbete. Utbildningskravet är också uppfyllt om du har en eftergymnasial specialisering inom funktionshinderområdet som omfattar minst 200 yh-poäng, 120 högskolepoäng eller kombination däremellan som motsvarar minst fyra terminers heltidsstudier.
Alternativt 60 högskolepoäng och minst två års erfarenhet av arbete med stöd och service till personer med funktionsnedsättning. Utbildningen ska ha relevanta poäng inom beteendevetenskap, pedagogik, psykologi, socialt arbete och (psykiatrisk) omvårdnad eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
Kommunikation är en viktig del av arbetet, vilket kräver att du har godkänt i svenska 1 eller svenska som andraspråk 1. Du som inte uppfyller kvalifikationskraven i svenska 1 eller svenska som andraspråk 1 kan komma att erbjudas att göra ett språktest genom testanvändaren Educateit.
Det är krav att du tidigare har arbetat som stödassistent och att du har bred erfarenhet av att arbeta med flera olika typer av funktionsnedsättningar.
Du behöver ha god datorvana och erfarenhet av social dokumentation sedan tidigare ser vi som meriterande.
Vidare är det meriterande om du tidigare arbetat med och har erfarenhet av något av följande:
- LAB (Lågaffektivt bemötande)
- AKK (Alternativ och kompletterande kommunikation)
- Tecken som stöd
- Tydliggörande pedagogik
- ESL (Ett självständigt liv)
- IBIC (Individens behov i centrum)
- MI (Motiverande samtal)
För att trivas och lyckas som stödassistent hos oss är du ansvarstagande, samarbetsinriktad och kvalitetsmedveten. Du har ett genuint intresse för människor, lyssnar för att förstå och bidrar till ett respektfullt och professionellt arbetsklimat. Med individens bästa i fokus arbetar du strukturerat och noggrant, följer upp ditt arbete och tar ansvar för både egna och gemensamma uppgifter. Du bemöter hyresgäster och kollegor på ett positivt och professionellt sätt och säkerställer att stödet som ges är individuellt anpassat och av god kvalitet. Du är trygg och stabil även i utmanande situationer, hanterar tidspress konstruktivt och fattar välgrundade beslut när det behövs.Anställningsvillkor
Urval och intervjuer påbörjas under ansökningstiden.
I den här rekryteringen kommer du få svara på ett antal frågor där du får beskriva din kunskap inom området i stället för att skicka ett personligt brev.
Göteborgs Stad arbetar aktivt för att främja lika rättigheter och möjligheter samt att motverka diskriminering.
Som medarbetare i förvaltningen för funktionsstöd erbjuder vi dig:
• Trygg anställning med goda anställningsvillkor
• Heltid med möjlighet till deltid
• Introduktion vid nyanställning
• Kompetensutveckling
• Friskvårdsbidrag, cykelbidrag samt andra rabatter och erbjudanden
Före erbjudande om anställning ber vi dig uppvisa utdrag ur polisens belastningsregister. Beställt utdrag ska vara oöppnat.
Du ska själv begära ett utdrag från polisens belastningsregister. Detta görs på polisens hemsida https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/antingen
via e-tjänst (Kontroll av egna uppgifter i belastningsregistret) eller med hjälp av Blankett för att kontrollera egna uppgifter (Blankett för begäran om registerutdrag för enskild person, utdrag nr 442.3)
Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR.
Har du skyddade personuppgifter ska du INTE söka via systemet utan kontakta ansvarig rekryterande chef för hantering av din ansökan.
Tillsättning sker under förutsättning att tjänsten inte behöver tas i anspråk i förvaltningen eller stadens omställningsarbete.
Till dig som företräder bemannings- och rekryteringsföretag: Inför denna rekrytering har vi valt rekryteringskanaler och önskar inte erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- eller rekryteringshjälp.Om företaget
Vi är alla olika. Vi är också lika och har samma rätt till ett tryggt hem, en meningsfull sysselsättning och att känna oss värdefulla. Med rätt förutsättningar kan vi växa, utvecklas och delta i samhället på våra egna villkor.
Inom förvaltningen för funktionsstöd ger vi stöd, service och omsorg till barn och vuxna med funktionsnedsättning och skapar möjlighet för dem att leva ett gott och självständigt liv, som alla andra.
Med 6 200 engagerade medarbetare är vi Sveriges största funktionsstödsförvaltning. Vi arbetar bland annat inom boenden med särskild service, daglig verksamhet, boendestöd, personligt stöd och barn- och korttidsboenden.
Vill du vara med och bidra till ett mer inkluderande samhälle? Välkommen till oss!
