Stödassistent till poolgrupp på Boende och Korttid
2026-03-03
Vad du ska göra
Hej! Jag heter Fiknete Qitaku, och det är jag som kommer att vara din närmaste chef i poolgruppen.
Hos oss arbetar du i ett team på 4 engagerade kollegor där vi hjälps åt, delar kunskap och tillsammans ser till att brukarna får det stöd de behöver - oavsett vilken enhet vi befinner oss på.
Arbetet i poolteamet innebär att du hoppar in där behovet är som störst, vilket ger både variation och möjligheten att möta många olika arbetssätt och brukare. Du arbetar dag, kväll och helg, och du blir snabbt en viktig del av flera team inom verksamhetsområdet.
I rollen kommer du bland annat att:
- Ge individuellt anpassat stöd i brukarens hemmiljö och vardag.
- Arbeta med ett lågaffektivt och respektfullt bemötande i alla situationer.
- Utföra medicinska insatser på delegation.
- Vara ett pedagogiskt stöd i sysslor som tvätt, matlagning, städning och fritidsaktiviteter.
- Dokumentera enligt gällande riktlinjer och delta i nätverk kring brukaren.
Det här är ett arbete med stor variation och stort ansvar - och där du varje dag bidrar till att någon får en trygg, strukturerad och meningsfull tillvaro.
Dina erfarenheter
Jag söker dig som trivs med att inte alltid veta exakt hur dagen kommer att se ut, men som ändå möter den med lugn, struktur och engagemang. Du är trygg i din yrkesroll och har ett genuint intresse för att stötta människor utifrån deras individuella behov.
För att trivas och lyckas i rollen behöver du:
- Utbildning inom vård och omsorg.
- Erfarenhet av att arbeta med personer med funktionsnedsättning, gärna autism och psykiatri.
- Förmåga att arbeta självständigt, ta egna initiativ och bidra aktivt i teamet.
- Förmåga att ta och inneha olika slags delegeringar från ansvarig sjuksköterska.
- God förmåga att dokumentera och använda digitala system.
- B-körkort.
Det är meriterande om du:
- Har erfarenhet av lågaffektivt bemötande.
- Har erfarenhet av att arbeta i flera olika verksamheter eller poolfunktioner.
Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet - just för att dina egenskaper spelar så stor roll i mötet med våra brukare.
Vem du är
Jag söker dig som har de beteenden och förmågor som gör att du kan bidra både till brukarnas trygghet och till arbetsgruppens samarbete.
Nätverkande - Du tar dig tid att bygga goda relationer med kollegor, anhöriga och andra viktiga personer runt brukaren. Det skapar tydlighet, samarbete och ett sammanhållet stöd för individen.
Samarbete - Du delar dina kunskaper och lyssnar in andras, och du stöttar teamet när det behövs. För mig är det viktigt att vi arbetar som ett lag och drar åt samma håll.
Flexibilitet - I poolteamet behöver man kunna byta miljö, arbetssätt och brukargrupper med kort varsel. Du anpassar dig snabbt och har fokus på att göra det som är bäst för brukaren.
Stresstålighet - Du behåller lugnet även när situationer förändras eller blir mer intensiva. Du prioriterar klokt och bidrar till att både brukare och kollegor känner sig trygga.
Vad vi erbjuder
När du börjar hos oss får du en arbetsplats där du får växa - både i din yrkesroll och som människa. Du får en trygg introduktion, stöttande kollegor och en chef som finns nära i vardagen.
Vi erbjuder bland annat:
- Friskvårdsbidrag
- En arbetsplats där vi bryr oss om varandra och där du får möjlighet att utvecklas
- En varierad och meningsfull vardag där du verkligen gör skillnad
Övrig information
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt. Vi värdesätter mångfald och välkomnar sökande som kan bidra med olika perspektiv.
Innan anställning sker behöver du visa att du har rätt att arbeta, vilket krävs enligt utlänningsförordningen. Det gör du genom att styrka ditt medborgarskap i EU/EES eller Schweiz genom pass, nationellt id-kort eller personbevis tillsammans med identitetshandling. Kan du inte det behöver du uppvisa ett arbetstillstånd eller att du kan visa att du är undantagen från skyldighet till arbetstillstånd.
Halmstads kommun tillämpar rökfri arbetstid.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte tas i anspråk av övertalig personal.
Varmt välkommen med din ansökan - jag ser fram emot att få träffa dig!
Fiknete Qitaku, enhetschef
Socialförvaltningen arbetar för att ge stöd och hjälpa barn, ungdomar, familjer och personer med funktionsnedsättning eller beroendeproblem. Vi arbetar även med uppsökande och förebyggande insatser. Grundläggande för oss är att vi bemöter varandra på ett respektfullt sätt - såväl våra brukare som oss medarbetare emellan.
När du arbetar i Halmstads kommun skapar du mening genom att forma, stärka och berika andras vardag - vem du än är. Hos oss är det viktigt med samarbete, balans och möjligheten att utvecklas, både som yrkesperson och människa - vi är arbetsplatsen där du får ut mer av livet! Läs mer om oss https://www.halmstad.se/intro. Ersättning
