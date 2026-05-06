Stödassistent till Norra Fiskebäcksvägens boende med särskild service
Vill du göra vardagen bättre - varje dag?
Som stödassistent är du ett stöd och en trygghet som hjälper människor att utvecklas och känna delaktighet. Vi söker dig som brinner för att arbeta med människor och vill bidra med respekt, värme och professionalism.Publiceringsdatum2026-05-06Om tjänsten
Norra Fiskebäcksvägen BmSS startade sommaren 2021 och består av 6 lägenheter.
Målgruppen är vuxna med flerfunktionsvariationer på tidig utvecklingsnivå.
Vi har en arbetsgrupp med positiva och engagerade kollegor. Tillsammans gör vi skillnad och vårt arbete är viktigt för människor som behöver individuellt stöd i sin vardag. Du kan nu få möjligheten att bidra till vår verksamhet genom att bli en i vårt arbetslag. Vi söker nu en stödassistent till vår arbetsgrupp!
På Norra Fiskebäcksvägen har brukarna ett stort behov av stöd och omvårdnad i många situationer. Arbetsuppgifterna varierar och består av allt från pedagogiskt stöd i vardagen, omfattande personlig omvårdnad, matlagning och städning. Merparten av brukarna har ickeverbal kommunikation så som bliss och bildstöd.
Arbetet som stödassistent hos oss innebär att stödja den enskilde i det dagliga livet, både i och utanför bostaden. Uppdraget innebär stort ansvar och kräver förmåga att skapa god struktur för att stötta brukarna i vardagen, givetvis med brukaren som delaktig i planeringen av stödet. Brukaren ska göras delaktig i samhällslivet i övrigt vilket du aktivt arbetar för. Du kommer att arbeta med dokumentation, genomförandeplaner och uppföljning av dessa. Arbetet innebär samarbete med brukare, anhöriga, godemän, och kollegor. Det ingår även i tjänsten att ta emot delegering enligt Hälso- och Sjukvårdslagen.
Arbetstiderna är dag, kväll samt varannan helg enligt schema. Kvalifikationer
Som stödassistent hos oss behöver du ha en examen från Vård och omsorgsprogrammet,
stödassistentutbildningen eller Barn och fritidsprogrammet med inriktning socialt- eller pedagogiskt arbete. Utbildningskravet är också uppfyllt om du har en eftergymnasial specialisering inom funktionshinderområdet som omfattar minst 200 yh-poäng, 120 högskolepoäng eller kombination däremellan som motsvarar minst fyra terminers heltidsstudier. Alternativt 60 högskolepoäng och minst två års erfarenhet av arbete med stöd och service till personer med funktionsnedsättning. Utbildningen ska ha relevanta poäng inom beteendevetenskap, pedagogik, psykologi, socialt arbete och (psykiatrisk) omvårdnad eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
För tjänsten krävs erfarenhet av omvårdnadsarbete med individer på tidig utvecklingsnivå. Krav är även erfarenhet av tydliggörande pedagogik samt erfarenhet av alternativ kommunikation (AKK). Erfarenhet av arbete med individer som har epilepsi är även ett måste.
Du skall vara bekväm med att delegeras ansvar för medicin, sond, pep-mask samt hostmaskin.
Kommunikation är en viktig del av arbetet, vilket kräver att du har godkänt i svenska 1 eller svenska som andraspråk 1. Du som inte uppfyller kvalifikationskraven i svenska 1 eller svenska som andraspråk 1 kan komma att erbjudas att göra ett språktest genom testanvändaren Educateit.
Vi söker dig som har lätt för att anpassa dig och ditt arbetssätt, är ansvarsfull, har en god kommunikations- och samarbetsförmåga samt visar lyhördhet både för brukare och andra du stöter på i arbetet. Du anpassar din kommunikation efter mottagare, målgrupp och situation. Du lyssnar på andra människor i syfte att förstå deras behov. Du har förmåga att förklara problem och information för olika mottagare och ur olika perspektiv. Du har förmåga att arbeta tillsammans med andra för att utföra uppgifter och nå mål. Du arbetar effektivt under stress, kan balansera olika krav och behåller lugnet i svåra situationer.
Varmt välkommen med din ansökan!Övrig information
I den här rekryteringen kommer du få svara på ett antal frågor där du får beskriva din kunskap inom området i stället för att skicka ett personligt brev.
Urval och intervjuer påbörjas under ansökningstiden.
Göteborgs Stad arbetar aktivt för att främja lika rättigheter och möjligheter samt att motverka diskriminering.
Som medarbetare i förvaltningen för funktionsstöd erbjuder vi dig:
• Trygg anställning med goda anställningsvillkor
• Heltid med möjlighet till deltid
• Introduktion vid nyanställning
• Kompetensutveckling
• Friskvårdsbidrag, cykelbidrag samt andra rabatter och erbjudanden
Vid arbete i den enskildes hem:
Före erbjudande om anställning ber vi dig uppvisa utdrag ur polisens belastningsregister. Beställt utdrag ska vara oöppnat.
Du ska själv begära ett utdrag från polisens belastningsregister. Detta görs på polisens hemsida https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/
antingen via e-tjänst (Kontroll av egna uppgifter i belastningsregistret) eller med hjälp av Blankett för att kontrollera egna uppgifter (Blankettför begäran om registerutdragför enskild person, utdrag nr 442.3)
Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR.
Har du skyddade personuppgifter ska du INTE söka via systemet utan kontakta ansvarig rekryterande chef för hantering av din ansökan.
Tillsättning sker under förutsättning att tjänsten inte behöver tas i anspråk i förvaltningen eller stadens omställningsarbete.Om företaget
Vi är alla olika. Vi är också lika och har samma rätt till ett tryggt hem, en meningsfull sysselsättning och att känna oss värdefulla. Med rätt förutsättningar kan vi växa, utvecklas och delta i samhället på våra egna villkor.
Inom förvaltningen för funktionsstöd ger vi stöd, service och omsorg till barn och vuxna med funktionsnedsättning och skapar möjlighet för dem att leva ett gott och självständigt liv, som alla andra.
Med 6 200 engagerade medarbetare är vi Sveriges största funktionsstödsförvaltning. Vi arbetar bland annat inom boenden med särskild service, daglig verksamhet, boendestöd, personligt stöd och barn- och korttidsboenden.
Vill du vara med och bidra till ett mer inkluderande samhälle? Välkommen till oss!
Sista dag att ansöka är 2026-05-20
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Kommun
411 10 GÖTEBORG Arbetsplats
Förvaltningen för funktionsstöd Kontakt
Christina Matsdotter, Akademikerfördbundet SSR christina.matsdotter@funktionsstod.goteborg.se 031-3679460
