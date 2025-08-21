Stödassistent till nattjänst på barn och ungdomsboendet Ånestadsgatan 156
2025-08-21
Är du en erfaren, inkännande och driven stödassistent? Då ska du söka nattjänsten hos oss och bli vår nya kollega!
Vilka är vi?
Välkommen till en spännande verksamhet på Ånestadsgatan 156 som är ett barn och ungdomsboende enligt LSS. Här bor idag tre individer med varierande behov och funktionsnedsättningar.
Personalgruppen består av 15 medarbetare där vi har bemanning dygnet runt med vaken natt och sovande jour.
Hos oss står barn och ungdomarna i fokus där vi arbetar för att främja deras självständighet och boendemiljö sett till deras behov och individuella förutsättningar.Publiceringsdatum2025-08-21Arbetsuppgifter
Arbetet i verksamheten utgår från individens genomförandeplan. Vår målsättning är att arbeta för att varje individ ska bli så självständig och trygg som möjligt för att kunna utvecklas efter sina förmågor. Du ger individanpassade insatser samt har ett professionellt förhållningssätt.
Du bildar tillsammans med resterande personalgrupp som består av stödassistenter och stödpedagoger ett team kring individerna som bor här. Som medarbetare hos oss har du en betydelsefull roll i vårt team för att skapa trygghet och livskvalitet för våra boende i deras hem.
Du är en del i det individnära arbetet som innebär att följa våra barn och ungdomar i deras vardag. Arbetsuppgifterna omfattar allt förekommande i en hemmiljö där individens behov styr. Arbetet innebär kontakter med många aktörer både internt och externt. Detta är viktigt för att upprätthålla helhetsarbetet runt varje individ.
Vem är du?
Vi söker dig som är stödassistent eller har motsvarande utbildning med inriktning mot funktionshinder, erfarenhet och kompetens av att arbeta i verksamhet för personer med funktionsnedsättning eller annan relevant utbildning som bedöms likvärdig.
Kunskap och erfarenhet av att arbeta med personer med utmanande beteende är krav. Vi ser även att du behöver ha erfarenhet av tydliggörande pedagogik, lågaffektivt bemötande och neuropsykiatri. Vi ser positivt på tidigare erfarenhet och arbete med barn och unga inom LSS samt arbete med specialdiagnoser som PWS och inom NPF samt kunskap om trauma.
Önskvärt är att du kan teckenspråk alternativt tecken som stöd och/eller är van med andra former av AKK.
Det är viktigt att du kan samarbeta och arbeta utifrån tagna beslut i verksamheten. Att du tar initiativ och strävar efter att skapa goda relationer och uppnår resultat anser vi vara viktiga kompetenser. Att vara en god förebild för våra barn och ungdomar samt dina arbetskamrater är för dig en självklarhet. Du är lyhörd och anpassar din kommunikation till den du möter, det innebär även att du har en hög självkännedom där du är medveten om dina känslor och agerande och hur detta påverkar dina arbetssituationer.
Nattjänstgöringen kräver att du trivs med att arbeta självständigt. Du ser vad som behöver göras och tar initiativ i ditt dagliga arbete där det ingår att både kunna implementera och ta fram nya idéer och metoder. Du är flexibel och kan ändra förhållningssätt och anpassa dig när situationen kräver det. Du har lätt för att prioritera och hitta lösningar i olika situationer. Du är van att arbeta med riskbedömningar och kan se både helheten och detaljer.
Som person är du lugn och trygg med en positiv grundinställning och ett engagemang för målgruppen. Du ser möjligheter utifrån ett professionellt förhållningssätt och vill bidra till att utveckla verksamheten utifrån målsättningar som finns.
Du som söker har god datavana och kan uttrycka dig väl i svenska, i både tal och skrift.
B-körkort är önskvärt.
Välkommen med din ansökan!
Information om tjänsten
Antal lediga tjänster: 1
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse
Arbetstid: Vaken natt
Möjlighet till distansarbete: Nej
Sista ansökningsdatum: 30 september
Kontakt: Enhetschef Emma Rothman, 011-152797, Emma.Rothman@norrkoping.se
Övrig information: Vi har valt att ta bort det personliga brevet och ersätta det med urvalsfrågor relevanta för tjänsten. Det gör det lättare att göra en objektiv bedömning av din kompetens. Du skickar in ditt CV som vanligt. Det kommer att begäras utdrag ur belastningsregistret innan anställning kan ske.
