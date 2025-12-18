Stödassistent till LSS boende i Västra Frölunda
Föreningen Betaniahemmet har sedan 1905 förenklat vardagen för personer som på grund av en funktionsnedsättning har behov av stöd i sin vardag. Varje dag jobbar vi för att alla människor ska få möjlighet att lyckas.
Som medarbetare hos oss blir du en viktig resurs i arbetet med att göra skillnad i andra människors liv.
Vi är även unika i branschen då vår förening drivs helt utan vinstintresse. Som anställd hos oss arbetar du för att vara med och skapa en hållbar förening med ett etablerat varumärke i Göteborgsområdet.Om tjänsten
Till vår servicebostad i Västra Frölunda söker vi en ny kollega som vill ge stöd till personer i det dagliga livet i och utanför hemmet.
Alla boende har sina egna lägenheter och till serviceboendet finns även en lägenhet som personalen utgår ifrån.
De vi möter har varierande behov av stöd på grund av funktionsnedsättning, därför söker vi dig som kan ge stöd till personer i olika livssituationer. Vi ger stödinsatser i den dagliga livsföringen inom områden som personlig omvårdnad, hushållets skötsel, inköp, medicin hantering, samhällskontakter och kommunikation.
Tillsammans med dina kollegor skapar du en lugn och stressfri miljö, med tydliga rutiner och förutsägbarhet för alla som bor på Fiolgatans servicebostad.
Arbetstiderna varierar och är förlagda dag, kväll eller varannan helg.
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid.Dina arbetsuppgifter
Du är lösningsfokuserad, empatisk och kan skapa goda relationer. Som medarbetare på Fiolgatan arbetar du nära brukarna och bidrar till deras självständighet och livskvalitet. Ditt uppdrag är att med ett pedagogiskt och lågaffektivt förhållningssätt:
- Stötta brukarna i vardagsnära aktiviteter som matlagning, städning och personlig omvårdnad.
- Planera och genomföra fritidsaktiviteter
- Uppmuntra och stödja brukarna i att bli delaktiga i sina egna liv.
I ditt arbete ingår att upprätta social dokumentation. Varje person har en individuell genomförandeplan från vilken stödet utgår ifrån. Det är viktigt att du är bekväm med att formulera dig i skrift då dokumentation är en del av ditt arbete.
Din profiI
m person är du tydlig, lyhörd och positiv i ditt bemötande. Du är stabil som person samt ser möjligheter i varje situation.
Du kan organisera dina arbetsuppgifter och har förmåga att vara flexibel när situationen kräver.
Att du är med och bidrar till ett bra samarbete med kollegor ser vi som en självklarhet då det är ett måste för att de som bor hos oss ska få det bästa.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Du har en relevant avslutad utbildning för uppdraget såsom stödassistent, undersköterska, alternativ utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdigt. Det är meriterande om du har erfarenhet at liknande verksamhet, liksom erfarenhet om förhållningssätt, metoder och strukturerat arbetssätt.Anställningsvillkor
Innan anställning skall utdrag från belastningsregister godkännas.
Det här får du hos oss
- Nära ledarskap.
- Pedagogisk handledning och vägledning.
- Friskvårdsbidrag.
- Kollektivavtal, tjänstepension och försäkringar.
Vill du veta mer om våra verksamheter och hur vi jobbar?
Läs mer på vår hemsida https://betaniahemmet.se/ Ersättning
Månadslön, Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/93". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Ideella fören Fören Betaniahemmet med företagsna Arbetsplats
Fiolgatan LSS-boende Kontakt
Christian Olsson 072-6486584 Jobbnummer
9651852