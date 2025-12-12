Stödassistent till LSS äldrebostad på Grindstugevägen 36
Östersunds Kommun / Vårdarjobb / Östersund Visa alla vårdarjobb i Östersund
2025-12-12
, Krokom
, Åre
, Ragunda
, Ånge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Östersunds Kommun i Östersund
Är du undersköterska som vill arbeta med äldre inom LSS? Är omvårdnadsarbete och metodutveckling dina intresseområden? Då kan du vara den vi söker till Grindstugevägen 36! Hos oss får du möjlighet att tillhöra ett arbetslag som jobbar med utveckling både inom arbetslaget och för medborgarna på vår LSS-bostad. Vi är med och skapar vård och omsorg för 1:a generationens äldre med intellektuell funktionsnedsättning. Vi arbetar ständigt för att ligga i framkant i arbetet med målgruppen äldre LSS genom nya arbetssätt och metoder.
Arbetstiderna omfattar dag-, kvälls- och sovande jourtjänstgöring samt arbete varannan helg. På vardagar varierar arbetspassen och är förlagda mellan kl. 08.00 och 20.00. Den sovande jourtjänstgöringen börjar kl. 18.00 och avslutas kl. 10.00 dagen därpå, medan helgjouren startar kl. 14.30 och slutar kl. 09.15. Vi har även flextid som kan användas då arbetet så tillåter.
Tjänsten är tillsvidareanställning med sysselsättningsgrad på 90% med möjlighet att arbeta heltid inom vård- och omsorgsförvaltningen. Tillträde 1 februari eller enligt överenskommelse.
Ditt nya jobb
Som stödassistent hos oss kommer du att ge stöd till medborgaren utifrån individuella behov och förutsättningar. Du hjälper medborgaren att hantera sin vardag och alla de utmaningar som kan uppstå, både i och utanför hemmet.
Hos oss vill vi att du ska ha ett intresse av att jobba med metodutveckling och kognitiva stöd för målgruppen äldre, som till exempel AKK och femfingersmodellen. Viktigt är också en känsla och engagemang för att vilja jobba med omvårdnad och omsorg. Verksamhetens målsättning är att med kunskap och intresse för personer med funktionshinder, och med ett värdigt bemötande, skapa förutsättningar för goda levnadsvillkor för den boende.
Vanliga arbetsuppgifter
• Vård- och omsorg till äldre
• Alla förekommande uppgifter i ett hem
• Delegerade uppgifter från arbetsterapeut, fysioterapeut eller distriktssköterska
• Medverka vid olika aktiviteter tillsammans med individen. Allt från promenad till semesterresor
• Dokumentation
Din kompetens
Krav
• Utbildad undersköterska eller stödassistent
• Goda kunskaper i svenska i både tal och skrift
• God datorvana
Meriterande
• Erfarenhet av omvårdnadsarbete
• Erfarenhet av att arbeta med äldre med funktionsnedsättning
• Erfarenhet av att ha arbetat med insulindelegering
• Erfarenhet av att arbeta med personer med demens
• Erfarenhet av att arbeta med personer med epilepsi
• Kunskap inom alternativ och kompletterande kommunikation (AKK)
• Systemvana i ett eller flera av våra system: Viva, MCSS, DF-respons
• B-körkort
Vi söker dig
Vi söker dig som har god förståelse för hur människor tar till sig kunskap och för deras olika förutsättningar. I rollen kommer du att möta äldre medborgare, exempelvis personer med intellektuell funktionsnedsättning. För att lyckas i uppdraget behöver du kunna anpassa ditt sätt att förmedla budskap utifrån mottagaren. Du behöver också kunna göra korrekta avvägningar och prioriteringar utifrån situation och individ. Det är viktigt att du kan väga samman komplex information och olika typer av hänsynstaganden samt visa gott omdöme i dina uttalanden, i ditt agerande och i dina beslut. Detta gäller bland annat i arbetet med dokumentation.
Vi söker dessutom en person som tar initiativ, startar upp aktiviteter och når resultat. Du arbetar bra tillsammans med andra och är en god kollega som bemöter människor lyhört och smidigt. Du lyssnar, kommunicerar och hanterar konflikter på ett konstruktivt sätt. Du är lugn, uppmärksam och tillmötesgående i ditt bemötande. Vidare har du intresse, vilja och förmåga att hjälpa andra och anstränger dig för att leverera lösningar.
Du tar ansvar för dina uppgifter, strukturerar själv ditt arbetssätt och driver dina processer vidare. Du är noggrann och medveten om mål och kvalitetsstandarder och lägger stor vikt vid att leva upp till dem. Slutligen förblir du motiverad och effektiv även vid bakslag och besvikelser och arbetar vidare tills projekt är avslutade eller resultat har uppnåtts.
Så går rekryteringen till
Intervjuer kan ske löpande. Vi vill att du bifogar CV och personligt brev i din ansökan. Betyg/intyg behöver inte skickas med. Det ber vi dig komplettera med om det blir aktuellt med en intervju.
Östersunds kommun har före annonsering övervägt val av annonseringskanaler och undanber sig därför samtal från rekryteringsfirmor och annonsförsäljare.
Vad erbjuder vi?
Östersunds kommun erbjuder dig förmåner så som betald semester från första anställningsåret, semesterväxling, friskvårdsbidrag eller friskvårdstimme. Via vår förmånsportal får du ta del av oberoende pensionsrådgivning och en mängd rabatter och erbjudanden. Du kan dessutom få snabbt och professionellt stöd från olika specialister, som till exempel psykologer, jurister och ekonomer, genom tjänsten Personalstöd. Du kan läsa mer om våra förmåner på vår hemsida: https://www.ostersund.se/naringsliv-och-arbete/jobba-hos-oss/sa-har-jobbar-vi/lon-och-formaner.html
Om Vård- och omsorgsförvaltningen
Att jobba med hjärtat hos oss på Vård- och omsorgsförvaltningen innebär att du bidrar till att skapa enklare, rikare och tryggare liv för invånarna i Östersund. Vi arbetar med människor i alla åldrar och strävar efter att alltid göra skillnad i vardagen. Det är viktigt. På riktigt. Ersättning
Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Östersunds kommun
(org.nr 212000-2528), https://www.ostersund.se/naringsliv-och-arbete/jobba-hos-oss.html Arbetsplats
Östersunds Kommun Kontakt
Enhetschef
Marika Ulfson marika.ulfson@ostersund.se 063-143171 Jobbnummer
9642846