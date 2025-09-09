Stödassistent till Lindens dagliga verksamhet, tillsvidare och vikariat
2025-09-09
Jönköpings kommun är en stor arbetsgivare med hundratals olika yrkesroller. Vi växer i takt med att kommunen utvecklas med fler invånare, fler bostäder och större utbud. Vi är alltid på jakt efter ny kompetens - medarbetare med olika bakgrunder och erfarenheter, med den gemensamma drivkraften att vilja skapa en bättre kommun att besöka, leva, verka och bo i.
Lindens dagliga verksamhet riktar sig till personer med flerfunktionshinder.
Nu utökar vi verksamheten och skapar plats för deltagare som har mer komplexa behov av stöd. Därmed söker vi två stödassistenter som vill vara med och skapa en meningsfull sysselsättning för våra deltagare!
Ditt nya jobb
Ditt nya jobb kommer främst vara på den nystartade delen av verksamheten och innebär att vara ett stöd för deltagarna och instruera samt handleda dem i aktiverna som de utför. Vi arrangerar aktiviteter som är individuellt anpassade efter förmåga, behov och intresse. Aktiviteterna som vi anordnar kan vara både inom- och utomhus, i alla väder. Då både deltagare och verksamhet har skiftande förutsättningar är det nödvändigt att du är anpassningsbar i utförandet av ditt uppdrag. Du kommer att arbeta med olika deltagare, vilket innebär att rutiner, arbetssätt och strukturer kan se olika ut. Genomgående i ditt arbetssätt är ett lågaffektivt bemötande och tydliggörande pedagogik. Social dokumentation ingår även i arbetet.
Din kompetens
För titel stödassistent krävs ett avslutat gymnasieprogram i vård- och omsorg/undersköterska med specialisering inom programfördjupning funktionshinderområdet/psykiatri eller barn och fritid med inriktning socialt/pedagogiskt arbete. Alternativt annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig.
Krav för tjänsten är att du som söker har minst 1 års erfarenhet av arbete inom funktionsstödsområdet, autism och problemskapande beteenden/utmanande beteenden samt av fysiska och grava funktionsnedsättningar. Meriterande är utbildning inom autism, tydliggörande kommunikation samt lågaffektivt bemötande. Du ska behärska svenska i tal, skrift och läsförståelse då det förekommer kontakt med deltagare, anhöriga, gode män och andra professioner samt dokumentation och inläsning på information som berör arbetet. B-körkort för manuell växellåda är ett krav för tjänsten.
Som person är du trygg och stabil, du har förmåga att anpassa dig till situationer som uppstår på ett professionellt sätt. Du som söker är flexibel och anpassningsbar då du kommer arbeta tillsammans med olika deltagare. Vi ser gärna att du är kreativ och hittar nya lösningar i det dagliga arbetet samt att du är självgående i ditt arbete genom att du tar ansvar, strukturerar och prioriterar dina arbetsuppgifter. Du har förmågan att arbeta både självständigt såväl som i grupp. Du respekterar alla människors lika värde och är lyhörd och öppen för andras åsikter.
Vi erbjuder dig
Läs mer om vilka förmåner du får som anställd i Jönköpings kommun här: https://www.jonkoping.se/jobba-hos-oss/jonkopings-kommun-som-arbetsgivare-/detta-far-du-nar-du-jobbar-hos-oss
Välkommen till oss
Lindens dagliga verksamhet är belägen i fina lokaler på det natursköna området Strandängen. Arbetsgruppen består av 12 kompetenta stödassistenter, arbetsterapeuter och personliga assistenter. Arbetet utförs till stor del tillsammans med kollegor där ni anordnar aktiviteter för deltagarna både i grupp och enskilt. Mycket av arbetet sker på golvet eftersom deltagarna behöver komma ur sina rullstolar. Aktiviteterna som genomförs kan vara sinnesstimulering i olika sinnesrum, gå-träning, stå-träning, skapande, teater, musik, motorik och kommunikationsträning. Lindens dagliga verksamhet riktar sig till personer med flerfunktionshinder men kommer utöka verksamheten och även skapa plats för deltagare som har mer komplexa behov av stöd. Utmanande beteende kan förekomma.
Bra att veta
Rekryteringen avser en tillsvidaretjänst och ett föräldarvikariat på 12 månader, båda tjänsterna är på heltid. Arbetstiden är förlagd till dagtid, måndag till fredag 07-17. Löpande urval kommer att tillämpas och intervjuer planeras först efter att annonseringstiden löpt ut.
Vill du veta mer?
Viktor Rapakko, enhetschef
Telefonnummer: 036-10 76 34
Viktor Hedberg, enhetschef
Telefonnummer: 036-10 24 64
Tillsammans gör vi Jönköpings kommun bättre - för alla. Kom och jobba med oss. Välkommen att söka tjänsten som stödassistent till Lindens daglig verksamhet!
Jönköpings kommun strävar efter att erbjuda en attraktiv arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.
