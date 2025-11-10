Stödassistent till Kuratorvägen och Fruktvägen, Funktionshinderomsorgen
2025-11-10
Funktionshinderomsorgen i Umeå kommun vill i närhet och samspel vara en resurs som frigör och stärker människors förmåga att leva ett självständigt liv.
Kuratorvägen och Fruktvägen är barnboenden enligt 9 § 8 LSS - bostad med särskild service för barn och ungdomar med funktionsnedsättning. Här finns personal tillgänglig dygnet runt som ger stöd och omsorg utifrån varje barns individuella behov. Vi erbjuder en trygg hemmiljö där barnen får möjlighet till social gemenskap, utveckling och meningsfulla aktiviteter, både i och utanför boendet. Tillsammans arbetar vi för att skapa delaktighet, stärka barnens självständighet och ge dem en så bra vardag som möjligt.
Vi söker nu två stödassistenter!Publiceringsdatum2025-11-10Arbetsuppgifter
Som stödassistent hos oss på Kuratorvägen/Fruktvägen arbetar du för att varje barn ska få en trygg, utvecklande och meningsfull vardag. Tillsammans i teamet skapar vi de bästa förutsättningarna för att barnen ska få växa, utvecklas och vara delaktiga i sitt liv - varje dag.
I rollen ingår bland annat att:
Stötta och delta med barnen i deras vardagliga aktiviteter, både i hemmet och utomhus
Skjutsa till skolan, samt i egenskap av kontaktperson delta i möten med t.ex. skolan
Hjälpa med personlig hygien
Ansvara för sedvanliga hushållssysslor som t.ex. laga mat, städa och diska
Ha nära dialog med föräldrar och anhöriga till barnen
Dokumentera i journal och vårdplan
Medicindelegering och hantering av epileptiska anfall
Samverka med chef och kollegor
• Utåtagerande och självskadebeteende förekommer
• Arbetstiderna är förlagda dag, kväll, helg och journatt.
• Samplanering förekommer mellan våra verksamheter inom funktionshinderomsorgen.
Om dig
För att lyckas och trivas i arbetet hos oss har du en god förmåga att samarbeta och vara flexibel. Självklart har du ett professionellt bemötande mot barnen, anhöriga och andra aktörer runtomkring. Du är engagerad, delar våra värderingar och vill tillsammans med chef och kollegor utveckla och arbeta mot uppsatta mål. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.Kvalifikationer
Utbildad undersköterska, barnskötare eller annan likvärdig utbildning
Erfarenhet av arbete inom funktionshinderomsorgen
Goda kunskaper i det svenska språket i tal och skrift, för att kunna kommunicera med brukare, anhöriga och kollegor, skriva och ta del av vårddokumentation samt erhålla medicindelegering
B-körkort, för att kunna skjutsa barnen
Aktuellt utdrag ur belastningsregistret utan anmärkningar
Meriterande
Erfarenhet av lågaffektivt bemötande i samband med hot-och våldssituationer
Erfarenhet av självskadebeteende hos barn eller vuxnaÖvrig information
För att säkerställa att de personer som kallas till intervju är de som bäst matchar det vi söker, använder vi urvalsfrågor. Urvalsfrågorna utgår från kraven och meriteringarna som ställs för tjänsten och du besvarar frågorna i samband med din ansökan. Det är därför viktigt att du svarar på urvalsfrågorna och inte hänvisar till CV/personligt brev.
OBS! Har du skyddade personuppgifter? Vänligen kontakta Rekryteringssupport på 090-16 10 99 eller på rekrytering@umea.se
, så hjälper de dig med en säker ansökningsprocess.
Varmt välkommen med din ansökan!
Om Umeå kommun
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare med över 13 000 medarbetare. Kommunen har cirka 440 chefer och verksamheten är indelad i åtta förvaltningar. Våra jobb och vår värdegrund utgår från medborgarfokus, öppenhet, tillit och ständiga förbättringar. Umeå är en kulturstad i ständig utveckling. För att klara målet 200 000 invånare år 2050 behöver vi bli fler som arbetar för tillväxt och välfärd. Vi vet att olikheter berikar och välkomnar alla att söka jobb hos oss. De närmaste tio åren kommer vi att anställa omkring tusen medarbetare varje år. Vill du bli en av oss?
Här kan du ta del av hur det är att leva och bo i Umeå: https://www.umea.se/flytta
Umeå kommun ingår i tre förvaltningsområden för finska, meänkieli och samiska www.umea.se/minoriteter.
Som medarbetare hos oss i Umeå kommun kan du ta del av ett antal förmåner. Ta del av våra förmåner https://umea.se/jobbochforetagande/jobbochpraktik/kommunensomarbetsgivare/varaformaner.4.1b4d24fb1752122eb843bf.html
Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
Stöd och omsorg, Funktionshinderomsorg, Särskilt boende Kontakt
