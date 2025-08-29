Stödassistent till Krokis och Knutens grupp-bostad | Tiohundra
TioHundra AB / Vårdarjobb / Norrtälje
2025-08-29
Vill du göra verklig skillnad i människors liv? Som stödassistent på vårt gruppboende i Norrtälje får du vara med och skapa en trygg och meningsfull vardag för de boende.
Här arbetar vi med hjärta, engagemang och glädje - alltid med fokus på att stärka varje individs självständighet och livskvalitet.Publiceringsdatum2025-08-29Om tjänsten
För dig som är en engagerad stödassistent med brinnande intresse för pedagogik kan vi nu erbjuda ett stimulerande arbete. Du agerar som en av de viktigaste personerna i våra brukares liv. Din uppgift är att bistå personer med funktionsnedsättningar med individuellt anpassat stöd och service och att ge varje brukare en aktiv och stimulerande vardag. Målet är att individen ska vara så självständig och delaktig utifrån förmåga och förutsättningar, som möjligt. Du anpassar alltid ditt bemötande efter varje persons behov.
Tjänsten är en heltidstjänst. Vi arbetar oregelbunden arbetstid dag, kväll och helg.
Dina arbetsuppgifter omfattar bland annat
Bistå personer med funktionsnedsättning och arbeta utifrån Carpes yrkesområden med fördjupad kunskap i insatser inom LSS
Arbeta med brukare utifrån biståndsbeslut och genomförandeplaner. Planera, reflektera, genomföra, dokumentera och följa upp brukarens stöd, omsorg och omvårdna
Om vårt erbjudande:
Vi erbjuder friskvårdsbidrag på 5000 kr för år 2025 via Epassi. Du kan läsa mer om våra förmåner här.
Om dig
För den här tjänsten behöver du:
Ha gått barn och fritidsprogrammet, vård och omsorgsprogrammet med inriktning socialt arbete eller undersköterskeutbildning med inriktning inom funktionshinderområdet
Erfarenhet av att arbeta med målgruppen inom LSS
Goda kunskaper inom alternativ kompletterande kommunikation såsom Communicate in print, Widgit Go, samtalsmatta etc
Ha kunskap om samtalsmetodik
Goda kunskaper inom social dokumentation och stor erfarenhet av digitala system
Goda kunskaper i svenska i både tal och skrift
Det är meriterande om du också har:KörkortskravOm företaget
Att arbeta hos oss innebär samarbete i team, du får löpande kompetens utveckling och handledning. Krokis ligger på en lugn återvändsgata i centrala Norrtälje. Huset har sex fina lägenheter, alla med balkong eller uteplats. Här sköter man sitt eget hushåll med stöd efter behov. Vid regelbundna boenderåd planeras gemensamma och individuella aktiviteter. På Knuten finns fem separata lägenheter, gemensamma utrymmen, en stor uteplats och trädgård.
Vi är en del av Tiohundra - det kompletta vårdbolaget i Roslagen.
