Stödassistent till Kreativt Center i Mölnlycke - Härryda kommun
Härryda kommun / Vårdarjobb / Härryda Visa alla vårdarjobb i Härryda
2025-08-22
, Lerum
, Partille
, Bollebygd
, Mölndal
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Härryda kommun i Härryda
, Kungsbacka
, Mark
eller i hela Sverige
Om arbetsplatsen
Välkommen till Härryda, en kommun som vågar! Här siktar vi mot att ha Sveriges bästa skolor och näringslivsklimat, omsorg av högsta kvalitet och attraktivt samhällsbyggande. Tillsammans är vi 3000 medarbetare som gör mötet med Härryda kommun enkelt. Med mod, nytänkande och handlingskraft inspirerar vi varandra och levererar service med kompetens och kvalitet. Härryda kommun blev utsedd till årets superkommun i klassen storstadskommun i Dagens Samhälles årliga ranking 2022. Vi söker dig som är engagerad, öppen för olika perspektiv och vill skapa lösningar som håller för kommande generationer. Du hittar oss mellan Göteborg och Borås med Landvetter flygplats mitt i kommunen. Tillsammans åstadkommer vi mer!
Arbetsuppgifter
Kreativt Center är en öppen verksamhet för personer med psykisk ohälsa och syftar till att skapa ett meningsfullt sammanhang för våra deltagare. Aktiviteterna som vi erbjuder är psykiskt och fysiskt hälsofrämjande och är baserade på deltagarnas vilja, intresse och engagemang. Som stödassistent på Kreativt Center kommer du att spela en viktig roll i att skapa allians och engagera deltagarna till att trivas samt att vara delaktiga i våra olika aktiviteter i verksamheten.
Aktiviteterna kan vara allt från matlagning, hantverk, diskussionsgrupper till friskvård, datorspel och brädspel. Förutom att handleda aktiviteter kommer du även att vara ett socialt stöd för de personer som besöker oss och kanske inte känner för att delta i någon specifik aktivitet.
En annan viktig del av rollen är att samarbeta med andra relevanta aktörer, såsom boendestöd, kulturhus, socialtjänst m.fl. Detta samarbete är avgörande för att kunna erbjuda ett brett och inkluderande stöd till våra deltagare. Därför är det viktigt att du är skicklig på att etablera samarbeten och att du kan omvärldsbevaka för att nå ut till fler personer som kan ha nytta av Kreativt Center. Arbetstidsmåttet är 40 timmar i veckan och är förlagt under vardagar 08:30-16:30.
Kvalifikationer
Vi?söker dig som har förmågan att fatta självständiga beslut inom ramen för ditt uppdrag. För att trivas och passa i rollen hos oss behöver du även vara flexibel och duktig på att samarbeta både med kollegor och andra aktörer. Du bör också vara initiativrik och kreativ med en vilja att driva nya projekt, aktiviteter och idéer framåt. Det är meriterande om du har en hobby eller aktivitet du själv utövar och kan handleda andra i, till exempel fotografering eller hålla i yogaklasser. Slutligen är det viktigt att du är lyhörd och kan bemöta deltagarna utifrån deras dagsform.
Kompetenskrav För att vara aktuell i rekryteringen ska du uppfylla nedan: * Utbildad aktiveringspedagog/arbetsterapeut, undersköterska med inriktning psykiatri eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig.
• Du har erfarenhet av att ha arbetat inom socialpsykiatri och psykisk ohälsa. * B-körkort
Meriterande * Erfarenhet av att jobba med personer i gruppverksamhet * Utbildning och erfarenhet inom arbete med IPS-modellen * Utbildning inom något kreativt hantverk Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet och samarbetsförmåga.
För att erhålla anställning ska utdrag ur Polisens belastningsregister uppvisas.
I den här rekryteringen tar vi inte emot personliga brev. Du kommer istället få svara på ett antal frågor i samband med din ansökan. Svaren på frågorna används som del i urvalet tillsammans med ditt CV. Ditt CV och svaren på frågorna ska vara formulerade på svenska. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C273789". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Härryda kommun
(org.nr 212000-1264) Kontakt
Rekryterare
Abdou Touam abdou.touam@harryda.se 031-724 86 27 Jobbnummer
9472142