Stödassistent till Klockaregårdsvägen (Risma) i Fritsla

Är du en person som värdesätter utveckling, engagemang och omtänksamhet i ditt arbetsliv? Då skulle vi passa bra ihop - för det gör vi också.
Genom att jobba hos oss är du med och bidrar till en bättre vardag för tusentals människor i Marks kommun. Inte minst din egen. Hos oss får du möjlighet att växa - både som person men också i din yrkesroll, samtidigt som det du jobbar med får ett helt samhälle att växa. Oavsett vad dina arbetsuppgifter är så kommer du göra livet för alla de som bor och verkar här lite enklare. Och det är något vi värdesätter högt. Vår vision är att vara en nära kommun med människan i fokus. Nära varandra, vår omvärld och framtiden. Vi vill vara ett närvarande samhälle som med lugn och värme står bakom ryggen och tar emot våra 35 000 invånare, 3 600 medarbetare och tusentals företagare. Då blir varenda medarbetare hos oss betydelsefull. Tillsammans ser vi till att ett helt samhälle fungerar. Publiceringsdatum2025-09-02Arbetsuppgifter
Vi söker nu en ny kollega till vårt team på Klockaregårdsvägen (Risma) i Fritsla!
Klockaregårdsvägen (Risma) är ett boende med inriktning unga vuxna med psykiska funktionsnedsättningar, ibland i kombination med andra funktionsnedsättningar som till exempel beroende/missbruksproblematik, intellektuell funktionsnedsättning.
Våra brukare har gemensamt psykos- ångest-, eller bipolär problematik.
Boendet har sju platser och är insprängt i ett hyreshus centralt beläget i Fritsla.
De boende har egna lägenheter och utöver detta finns en gemensamhetslägenhet för social gemenskap
och en personallägenhet.
Som stödassistent hos oss kommer du att:
• Tillsammans med teamet stödja, aktivera och motivera brukare i vardagen samt skapa struktur.
• Verka för att brukaren kan behålla eller återhämta funktioner. Ett visst inslag av omvårdnad ingår.
• Tillsammans med ditt team kunna identifiera behov hos den enskilde brukaren och utifrån det skapa förutsättningar som leder brukaren till en ytterligare självständighet.
• Arbeta aktivt utifrån brukarnas genomförandeplaner.
• Ha delegerade HSL-uppgifter, verka som kontaktman och fullfölja dokumentationsskyldigheten. Det innefattar en hög grad av samverkan med hemsjukvården, primärvården och psykiatrin.
• Aktivt bidra tillsammans med teamet att verksamheten utvecklas i förhållande till gällande regelverk, lagstiftning och rekommenderade metoder.
• Ha ett lågaffektivt bemötande och förhållningssätt samt att du arbetar utifrån metoderna ESL (Ett Självständigt Liv) och MI (Motiverande Intervju).
Arbetet är förlagt i form av dags-, kvälls- och helgtjänstgöring samt sovande jour.Kvalifikationer
Du som söker skall vara utbildad stödassistent, undersköterska med inriktning psykiatri eller har en annan relevant utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet av arbetet inom (social-)psykiatrin, eller beroendevården.
B-körkort ett krav för tjänsten.
Vi söker dig som:
* Har en positiv grundsyn och är både professionell samt trygg i din yrkesroll.
* Har ett starkt engagemang och intresse för målgruppen samt att du har förmåga att bemöta människor på ett professionellt sätt.
* Är lugn och tydlig i din kommunikation samt är lyhörd och kan motivera brukare i syfte att bevara förmågor och självständighet.
* Har lätt för att anpassa dig och ditt arbetssätt utifrån ändrade förutsättningar och ny information. Du kan arbeta självständigt, fatta egna beslut samt planerar och prioritera om arbetet när det krävs. Du har förmågan att lyfta blicken och se brukarens behov.
* Har god datorvana då dokumentation är en viktig del av vårt arbete.
Det krävs att du kan kommunicera och uttrycka dig väl både muntligt och skriftligt i det svenska språket.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Intervjuer kommer att ske löpande.
ÖVRIGT
Vi som jobbar inom Marks kommun utvecklar gemensamt vår tillsammanskultur genom att vi är engagerade, omtänksamma och utvecklande, till långsiktig nytta för individ och samhälle.
I våra tjänster lägger vi stor vikt vid din personliga lämplighet.
Som arbetsgivare främjar vi lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter för alla medarbetare och värdesätter de kvaliteter som mångfald och en jämn könsfördelning kan tillföra verksamheten.
Marks kommun erbjuder olika personalförmåner såsom exempelvis attraktivt friskvårdsbidrag, rabatterat årskort på Västtrafik, hyrcykel, pensions- och semesterväxling, samt möjlighet till distansarbete- och flexibel arbetstid utifrån verksamhetens behov och utformning. Det är också enkelt att pendla hit från exempelvis Göteborg, Borås och Varberg.
