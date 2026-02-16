Stödassistent till individuellt uppdrag inom daglig verksamhet på Humana
2026-02-16
Brinner du för att arbeta nära en individ och göra verklig skillnad i vardagen? Vi söker nu en trygg, stabil och engagerad stödassistent till ett individuellt 1:1-uppdrag inom daglig verksamhet.
På Humana arbetar vi utifrån visionen "Alla har rätt till ett bra liv" och i det här uppdraget får du möjlighet att verkligen leva den visionen i praktiken.
Aktivitetshuset Kanalvägen är en individanpassad daglig verksamhet enligt LSS, belägen i centrala Täby. Vi vänder oss till vuxna inom personkrets 1 och är valbara enligt LOV i flera kommuner i norra Stockholm.
Hos oss står individen i centrum. Vi arbetar lugnt, strukturerat och relationsnära med fokus på delaktighet, självständighet och en meningsfull vardag. Verksamheten formas efter deltagarnas behov och intressen och erbjuder varierade aktiviteter inom skapande, produktion, rörelse, musik och utemiljö, alltid anpassat efter individens förutsättningar.
Vår personal har bred kompetens och olika yrkesbakgrunder. Tillsammans skapar vi en trygg, förutsägbar och kreativ miljö där både deltagare och personal kan utvecklas.
Om uppdraget
Uppdraget innebär att ge individuellt stöd till en ung vuxen person med omfattande funktionsnedsättning och stort behov av struktur, tillsyn och omvårdnad. Arbetet sker 1:1 och kräver hög närvaro, lyhördhet och förmåga att skapa trygghet i vardagen.
Stödet omfattar bland annat:
Stöd i dagliga aktiviteter och meningsfull sysselsättning
Personlig omvårdnad (ADL)
Stöd i kommunikation med hjälp av bilder, stödtecken och andra hjälpmedel
Förebyggande och hantering av utmanande situationer
Tillsyn och säkerhetsfokus i alla moment
Arbetet kräver ett lågaffektivt, tydligt och konsekvent förhållningssätt samt god förmåga att bygga relation och tillit över tid.
Arbetstid och anställningsform
Arbetstid: vardagar dagtid, ca 70%
Anställningsform: särskild visstidsanställning (SÄVA) med möjlighet till tillsvidareanställning
Tillträde enligt överenskommelse
Vem är du?
Vi söker dig som är trygg i dig själv, har god uthållighet och trivs med att arbeta nära en individ i ett krävande men mycket meningsfullt uppdrag. Du är lugn, stabil och har lätt för att anpassa dig efter individens behov.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
För att söka tjänsten behöver du ha:
Erfarenhet av arbete inom LSS, daglig verksamhet, personlig assistans eller liknande
Erfarenhet av arbete med omfattande stödbehov och/eller utmanande beteenden
Förmåga att arbeta lågaffektivt och strukturerat
Goda kunskaper i svenska i tal och skrift
Meriterande:
Utbildning som undersköterska, stödassistent eller likvärdig
Erfarenhet av AKK, stödtecken eller tydliggörande pedagogik
Erfarenhet av 1:1-arbete
Vi erbjuder
Ett meningsfullt och ansvarsfullt uppdrag där du får möjlighet att göra verklig skillnad i en persons vardag. Du blir en del av Humana, med kollektivavtal, tjänstepension, försäkringar, friskvårdsbidrag och tillgång till vår interna lärportal.
Urval sker löpande. Varmt välkommen med din ansökan!
