Stödassistent till Furirgatan 1 med inriktning medicinsk omvårdnad
2025-11-14
Tjänsten är placerad inom Socialförvaltningen som är en av åtta förvaltningar i Linköpings kommun. Socialförvaltningen ansvarar för myndighetsutövning, beställning av insatser och egen regi inom områdena individ- och familjeomsorg, LSS och socialpsykiatri. Vi säkerställer att alla invånare får det stöd som de har rätt till.Vill du förgylla vardagen och förbättra livskvaliteten för Linköpingsborna? Hos oss kan du göra en viktig skillnad och bidra till att göra Linköping till en bättre plats. Välkommen till oss!Publiceringsdatum2025-11-14Arbetsuppgifter
Är du intresserad av medicinsk omvårdnad och vill arbeta i en miljö där ditt engagemang gör skillnad? Välkommen till Furirgatan 1!
Hos oss arbetar du med att ge kvalificerat stöd och medicinsk omvårdnad till barn och ungdomar med intellektuell funktionsnedsättning och omfattande medicinska, psykiska och fysiska behov. Arbetet innebär både praktiskt stöd i vardagen och nära samarbete med flera yrkesgrupper för att skapa en trygg och meningsfull tillvaro för varje individ.
I uppdraget ingår att hantera läkemedel i fast och flytande form samt via PEG eller sond efter delegering. Du använder medicinteknisk utrustning som CPAP, BiPAP, Pariboy, hostmaskin och saturationsmätare. Arbetet omfattar även stöd vid måltider, personlig hygien, aktiviteter och social samvaro.
Du samarbetar nära sjuksköterska, habilitering, skola och närstående. I rollen ingår också ansvar för kontaktmannaskap där du planerar och följer upp insatser tillsammans med barnet och vårdnadshavare. Du dokumenterar i verksamhetssystemet Treserva och arbetar utifrån IBIC (individens behov i centrum). Arbetet ställer krav på noggrannhet, ansvarstagande och ett professionellt bemötande, men ger samtidigt mycket tillbaka i form av utveckling och meningsfullhet.
Din arbetsplats
Furirgatan 1 är ett LSS-boende för fem barn och ungdomar i åldrarna 0-21 år. Verksamheten vänder sig till individer med omfattande omvårdnadsbehov, både medicinska, fysiska och psykiska. Här finns ett nära samarbete med sjuksköterskor och andra professioner för att säkerställa att barnen får det stöd och den vård de behöver.
Hos oss möter du en stabil och engagerad arbetsgrupp som präglas av samarbete, delaktighet och respekt. Vi har ett arbetsklimat där vi lär av varandra, delar ansvar och ser till att både barn och personal får en trygg och hållbar vardag.
Arbetstiden är förlagd till dag, kväll och helg. Tjänsterna är tillsvidareanställningar på 75 % med tillträde enligt överenskommelse.
Du som söker
Vi söker dig som är utbildad undersköterska eller stödassistent. Du har erfarenhet av dokumentation och journalföring, och det är meriterande om du har arbetat med delegerade sjukvårdsuppgifter, barn och unga eller arbetstekniska hjälpmedel. Du behöver kunna uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska och ha god digital vana.
Du samarbetar väl med andra och bidrar till en arbetsmiljö präglad av respekt och trygghet. Du planerar och organiserar ditt arbete på ett strukturerat sätt och tar initiativ när det behövs. Ditt engagemang märks i vardagen där du visar omtanke och vilja att skapa delaktighet för både barnen och kollegorna.
Övrig information
Tillträde: Enligt överenskommelse
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Sysselsättningsgrad: 75 %
Antal lediga befattningar: 3
Ref. nr: 16212
I denna ansökan bifogar du inget personligt brev.
