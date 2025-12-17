Stödassistent till Förskolevägens boende i sydvästra Göteborg
2025-12-17
Om jobbet
Förskolevägens boende med särskild service är beläget vid vackra Askimsviken i närhet till strand, hav och natur.
Här bor 10 personer i åldrarna 31 till 56 år med individuella och varierande behov av stöd. Målgruppen vi arbetar med är personer med intellektuella funktionsnedsättningar samt autism. De bor i egna lägenheter och med anslutning till gemensamma utrymmen. De boende är aktiva på olika sätt inom t.ex. idrott, träning, kyrka, simning och evenemang av olika slag där du är en viktig del.
Nu söker vi dig som är intresserad av ett utvecklande arbete där du får stötta personer i deras dagliga livsföring samt göra det möjligt för dem att ha en meningsfull tillvaro. Vi erbjuder ett stimulerande arbete där du tillsammans med enhetschef, två pedagoger och arbetsgrupp deltar i planering och utveckling av verksamheten.
I ditt uppdrag som stödassistent kommer du arbeta med varierande arbetsuppgifter som pedagogiskt stöd i vardagen till att vara delaktiga i samhällslivet och fritidsaktiviteter. Personlig omvårdnad samt stöttning i hemmet såsom tvätt, städ och matlagning utförs i så stor utsträckning som möjligt tillsammans med hyresgästerna. Du arbetar motiverande och skapar förutsättningar för struktur, delaktighet och självbestämmande utifrån varje persons förmåga.
Du kommer att vara kontaktperson för en hyresgäst. Det innebär att ha kontakt med närstående samt övriga nätverk samt arbetar aktivt med att följa upp genomförandeplaner och att sköta fortlöpande dokumentation, vilket sker med hyresgästens delaktighet.
Arbetstiderna är förlagda dag, kväll samt varannan helg enligt schema.
På Förskolevägens boende ingår du i en arbetsgrupp med positiva och engagerade kollegor. Tillsammans gör vi skillnad och vårt arbete är viktigt för människor som behöver individuellt stöd i sin vardag.
Om dig
Vi söker dig som har examen från Vård och omsorgsprogrammet,
stödassistentutbildningen eller Barn och fritidsprogrammet med inriktning socialt- eller pedagogiskt arbete. Utbildningskravet är också uppfyllt om du har en eftergymnasial specialisering inom funktionshinderområdet som omfattar minst 200 yh-poäng, 120 högskolepoäng eller kombination däremellan som motsvarar minst fyra terminers heltidsstudier. Alternativt 60 högskolepoäng och minst två års erfarenhet av arbete med stöd och service till personer med funktionsnedsättning. Utbildningen ska ha relevanta poäng inom beteendevetenskap, pedagogik, psykologi, socialt arbete och (psykiatrisk) omvårdnad eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
Kommunikation och dokumentation är en viktig del av arbetet, vilket kräver att du har goda kunskaper i svenska språket i tal och skrift. Du som inte uppfyller kvalifikationskraven i svenska 1 eller svenska som andra språk 1 kan komma att erbjudas att göra ett språktest genom testanvändaren Educateit.
Du behöver ha arbetslivserfarenhet inom funktionshinderområdet samt erfarenhet av att arbeta med personer som har autistiska drag. Eftersom ett flertal hyresgäster använder bildstöd är det även önskvärt att du har erfarenhet av alternativ och kompletterande kommunikation (AKK). Det är också meriterande om du har erfarenhet av följande metoder:
- MI (Motiverande samtal)
- IBIC (Individens behov i centrum)
- Tecken som stöd
- Tydliggörande pedagogik
- LAB (Lågaffektivt bemötande)
- ESL (Ett självständigt liv)
Du tar ansvar för dina och de gemensamma arbetsuppgifterna med verksamhetens/brukarnas bästa i fokus. Du visar respekt och hänsyn för dem du möter i din yrkesroll. Du har lätt för att anpassa dig och ditt arbetssätt utifrån ändrade förutsättningar och ny information. Du har förmåga att delge information och idéer, såväl muntligt som skriftligt. Du har förmåga att arbeta tillsammans med andra för att utföra uppgifter och nå mål.
Urval och intervjuer påbörjas under ansökningstiden.
Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR. Har du skyddade personuppgifter ska du INTE söka via systemet utan kontakta ansvarig rekryterande chef för hantering av din ansökan
Vid arbete i den enskildes hem:
Före erbjudande om anställning ber vi dig uppvisa utdrag ur polisens belastningsregister. Beställt utdrag ska vara oöppnat.
Du ska själv begära ett utdrag från polisens belastningsregister. Detta görs på polisens hemsida https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/
antingen via e-tjänst (Kontroll av egna uppgifter i belastningsregistret) eller med hjälp av Blankett för att kontrollera egna uppgifter (Blankett för begäran om registerutdrag för enskild person)
Göteborgs Stad arbetar aktivt för att främja lika rättigheter och möjligheter samt att motverka diskriminering.
Som medarbetare i förvaltningen för funktionsstöd erbjuder vi dig:
• Trygg anställning med goda anställningsvillkor
• Heltid med möjlighet till deltid
• Introduktion vid nyanställning
• Kompetensutveckling
• Friskvårdsbidrag, cykelbidrag samt andra rabatter och erbjudanden
Tillsättning sker under förutsättning att tjänsten inte behöver tas i anspråk i förvaltningen eller stadens omställningsarbete.
Till dig som företräder bemannings- och rekryteringsföretag: Inför denna rekrytering har vi valt rekryteringskanaler och önskar inte erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- eller rekryteringshjälp.
Vi är alla olika. Vi är också lika och har samma rätt till ett tryggt hem, en meningsfull sysselsättning och att känna oss värdefulla. Med rätt förutsättningar kan vi växa, utvecklas och delta i samhället på våra egna villkor.
Inom förvaltningen för funktionsstöd ger vi stöd, service och omsorg till barn och vuxna med funktionsnedsättning och skapar möjlighet för dem att leva ett gott och självständigt liv, som alla andra.
Med 6 200 engagerade medarbetare är vi Sveriges största funktionsstödsförvaltning. Vi arbetar bland annat inom boenden med särskild service, daglig verksamhet, boendestöd, personligt stöd och barn- och korttidsboenden.
Vill du vara med och bidra till ett mer inkluderande samhälle? Välkommen till oss!
Du är Göteborg Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-01-06
