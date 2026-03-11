Stödassistent till ett nystartad gruppboende (personkrets 2 - LSS)
2026-03-11
Engagerad stödassistent LSS
Är du en engagerad person som vill göra skillnad i andra människors vardag?
Då är du kanske intresserad av att arbeta på Individkraft?
Om rollen
Om arbetet - var med och bygg något nytt tillsammans med oss
Individkraft öppnar ett nytt gruppboende enligt LSS för personkrets 2. Nu söker vi engagerade och trygga medarbetare som vill vara med från start och bidra till att forma en verksamhet där kvalitet, respekt och mänskliga möten står i centrum.
Arbetet innebär att ge stöd till vuxna personer med psykiska funktionsnedsättningar som har behov av struktur, kontinuitet och ett långsiktigt, relationsbaserat stöd. Fokus ligger på att skapa trygghet i vardagen och förutsättningar för ökad självständighet, delaktighet och livskvalitet.
I rollen ingår bland annat att:
Stödja de boende i vardagens rutiner, struktur och planering
Arbeta relationsskapande och trygghetsskapande i det dagliga arbetet
Ge motiverande och praktiskt stöd utifrån individuella behov
Samverka med anhöriga, vård och andra samhällsaktörer
Dokumentera enligt gällande lagstiftning och verksamhetens rutiner
Arbeta utifrån ett lågaffektivt och lösningsfokuserat förhållningssätt
Eftersom verksamheten är ny finns en unik möjlighet att påverka arbetssätt, rutiner och kultur samt vara med och bygga en stabil och hållbar verksamhet från grunden.
Om dig
Vi söker dig som har en gymnasial utbildning inom omvårdnad, gärna med med inriktning mot funktionsnedsättning eller annan utbildning som arbetsgivaren anser likvärdig. Alternativ kan vara en eftergymnasial utbildning inom något av våra verksamhetsområden.
Du ska känna dig trygg i din roll och har minst 3 års erfarenhet av att ha arbetat med målgruppen. Du ska känna dig trygg i att hantera problemskapande beteende. Om du har kunskaper inom en eller flera av våra aktiviteter, såsom hantverk, friskvård, data/media, gaming, konst eller musik, är det en stor merit.
Det är meriterande om du har pedagogisk utbildning och utbildning inom kommunikation, till exempel TAKK.
En viktig del i ditt arbete är att föra social dokumentation. Det är därför nödvändigt att du behärskar svenska väl både i tal och skrift.
Du känner dig trygg med att arbeta självständigt och kan vara flexibel utifrån våra deltagares önskemål och behov. Du är prestigelös, nyfiken, har ett positivt förhållningssätt och tycker om att samarbeta. Du trivs när det händer mycket och har lätt för att prioritera. Du behöver ha förmåga att lyssna och sätta dig in i andra människors situation och har en god empatisk förmåga. Du trivs med att arbeta strukturerat, kvalitetsmedvetet och lösningsfokuserat utifrån varje deltagares individuella behov.
För att arbeta hos oss behöver du kunna möta varje individ på ett konstruktivt sätt utifrån dennes förutsättningar. Du behöver ha ett stort intresse av att arbeta med - och för - andra människor. Du ser värdet i att se andra växa och du har genuina empatiska och sympatiska förmågor samt har ett lågaffektivt bemötande när det behövs.
Stort fokus ligger på personlig lämplighet.
Om individkraft
Individkraft är ett företag med verksamheter inom LSS och SoL på ett flertal platser i landet. Vi prioriterar hög kvalitet och goda relationer till alla våra brukare, som alltid kommer först. Vi värnar om en verksamhet som känns meningsfull, rolig och utvecklande, både för brukare och personal.
Individkraft arbetar aktivt med inflytande för den enskilde och att ta vara på och respektera människors rätt till självbestämmande. Vårt fokus är att ge våra brukare redskap att stärkas som individer. Vi ger även stöd till ett ökat samhällsdeltagande för de som önskar, där delaktighet i både arbetsliv och föreningsliv ingår. På Individkraft ska man känna sig trygg och välkommen precis som man är.
Därför trivs medarbetare hos Individkraft
Hos Individkraft erbjuds:
Ett meningsfullt arbete där insatserna gör verklig skillnad
En värderingsstyrd organisation med fokus på kvalitet och individens behov
Ett närvarandeledarskap och tydliga strukturer
Ett engagerat team där samarbete, respekt och arbetsglädje är centralt
Möjlighet till professionell utveckling genom handledning och kompetensutveckling
En arbetsplats där initiativ, ansvar och engagemang uppmuntras
Vi söker medarbetare som vill ta ansvar, bygga relationer och vara en del av en verksamhet och utvecklas tillsammans.
Individkraft har kollektivavtal som tecknats mellan Almega Vårdföretagarna och Kommunl/VIsion Ersättning
Fast lön Så ansöker du
Detta är ett heltidsjobb.
