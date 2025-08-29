Stödassistent till en daglig verksamhet i Upplands Väsby kommun
2025-08-29
Söker du ett meningsfullt arbete där du har möjlighet att verkligen göra skillnad för en annan människa i samhället? Har du förmågan att anpassa dig till olika situationer och med olika människor? Har du erfarenhet av att arbeta med personer inom NPF? Då kan du vara den vi söker som vikarierande stödassistent inom daglig verksamhet hos oss i Upplands Väsby kommun då vår kollega är på föräldraledighet.
Vi erbjuder dig
Hos oss får du ett arbete som innebär variation och omväxling, där du är med och bidrar till en trygg och aktiv vardag för våra kunder. Hos oss får du ett varierande arbete i härlig miljö med ett fantastiskt arbetsteam.Publiceringsdatum2025-08-29Om företaget
Vi söker en vikarierande stödassistent till vår dagliga verksamhet Kultureliten i Upplands Väsby kommun. Enheten vänder sig till personer med intellektuella funktionsnedsättningar och/eller personer med NPF diagnoser. Vi erbjuder olika aktiviteter utifrån individen intresse som till exempel fysisk träning som styrketräning till promenader, musik, spel, dans med mera. Om tjänsten
Du har ett nära samarbete med andra kollegor för att rutiner efterlevs och säkerställs i det dagliga arbetet. Rollen innebär även att föra social dokumentation i digitalt system. I rollen kommer du att behöva hantera och motivera flera olika personer till aktiviteter. Du samverkar med anhöriga, gode män och övriga nyckelpersoner för att tillförsäkra den enskilde en god omvårdnad.
Tjänsten är ett föräldravikariat till och med den 31 maj 2026 med möjlighet till förlängning.
Är du den vi söker?
Vi ser gärna att du har erfarenhet och kunskap inom LSS och påbörjad eller slutförd undersköterskeutbildning, barnskötareutbildning eller annan utbildning på lägst gymnasial nivå genom vilken grundläggande kunskap förvärvats inom följande områden:
- Intellektuell funktionsnedsättning och autism
- Salutogent förhållningssätt
- Tillämpliga arbetssätt med målgruppen och inom LSS-verksamhet, till exempel lågaffektivt bemötande
- Kognitivt och kommunikativt stöd
- Pedagogik
Som person är du trygg och kreativ. Vi ser även att du är bra på att samarbeta då du kommer i kontakt med olika typer av personer i din arbetsvardag.
Vi på social- och omsorgskontoret arbetar med allt från adoptionsfrågor till vård i livets slutskede. Vår verksamhet och organisationskultur präglas av vår värdegrund gällande delaktighet, kompetens, tillit och respekt. Det är grunden i vårt arbete och ett förhållningsätt mot varandra och de vi är till för.Så ansöker du
Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem. Bakgrundskontroller kan förekomma under rekryteringsprocessen.
Upplands Väsby kommun är ett finskt förvaltningsområde, informera därför gärna om du är finskspråkig.
Hos oss får du såväl trygga anställningsvillkor som flera olika personalförmåner, som bland annat friskvårdsbidrag och förmånliga erbjudanden via vår förmånsportal. Mer information finner du på https://www.upplandsvasby.se/jobb-och-foretagande/jobb-och-praktik/kommunen-som-arbetsgivare.html
Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/227". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Upplands Väsby kommun
(org.nr 212000-0019) Arbetsplats
Upplands Väsby Kontakt
Isabella Edqvist 0859097668 Jobbnummer
9482217