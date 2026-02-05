Stödassistent till Daglig verksamhet inom kreativt skapande
Göteborgs kommun / Vårdarjobb / Göteborg Visa alla vårdarjobb i Göteborg
2026-02-05
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Göteborgs kommun i Göteborg
, Lerum
, Härryda
, Kungsbacka
, Tjörn
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-02-05Dina arbetsuppgifter
Vill du arbeta i en kreativ och meningsfull verksamhet? Vi söker nu en stödassistent till Majornas Ateljé och butik, med inriktning mot kreativitet och skapande.
Hos oss möter du deltagare med olika funktionsnedsättningar och arbetar i en stödjande och utvecklande miljö där fokus ligger på individens utveckling, självständighet och kreativitet. Verksamheten präglas även av ett aktivt arbete med digitala verktyg och välfärdsteknik som en naturlig del av vardagen.
Som stödassistent stöttar och vägleder du deltagarna i kreativa aktiviteter såsom hantverk och skapande, både med och utan digitala hjälpmedel. Du bidrar till att skapa en trygg och stimulerande miljö där deltagarna får möjlighet att uttrycka sina förmågor och utvecklas utifrån sina förutsättningar. I rollen ingår även att självständigt driva kreativa projekt samt att planera och genomföra aktiviteter i samarbete med kollegor och deltagare.
Du dokumenterar och följer upp deltagarnas utveckling samt samarbetar med kollegor, anhöriga, god man/förvaltare och externa samarbetspartners för att utveckla verksamheten. Genom att använda välfärdsteknik och digitala verktyg, såsom appar för skapande, musikprogram och ritplattor, bidrar du till en inkluderande verksamhet där delaktighet och lärande står i centrum.
Arbetstid är förlagd måndag till fredag, med varierande arbetstider mellan kl. 07.00-17.00.
Låter detta som en tjänst som passar dig?
Välkommen med din ansökan! Kvalifikationer
Vi söker utbildad personal som examinerats som stödassistent, barn och fritidsprogrammet med inriktning socialt eller pedagogiskt arbete. Vård och omsorgsprogrammet med specialisering inom funktionsnedsättning, som omfattar minst 200 yh-poäng, 120 högskolepoäng eller kombination däremellan som motsvarar minst fyra terminers heltidsstudier. Alternativt 60 högskolepoäng och minst två års erfarenhet av arbete med stöd och service till personer med funktionsnedsättning eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
Då kommunikation är en viktig del av arbetet kräver det att du har goda kunskaper i svenska språket, både i tal och skrift. Du har även en förmåga att delge information och idéer, såväl muntligt som skriftligt och du lyssnar på andra människor i syfte att förstå deras behov samt uppmuntrar till dialog, delaktighet och engagemang. Du som inte uppfyller kvalifikationskraven i svenska 1 eller svenska som andraspråk 1 kan komma att erbjudas att göra ett språktest genom testanvändaren Educateit.
Arbetet förutsätter att du har erfarenhet av Alternativ och kompletterande kommunikation (AKK) och tecken som stöd. Du behöver dessutom vara kreativ och har ett stort intresse för skapande och kreativitet. Det är starkt meriterande om du kan integrera digitala verktyg och teknik i de kreativa aktiviteterna för att underlätta och stimulera deltagarnas lärande och uttryck. Detta kan inkludera användning av exempelvis appar för konstskapande, musikprogram, eller annan teknik som stödjer kreativitet och lärande - men även att du har förmågan att självständigt driva digitala projekt. Det är även meriterande om du har erfarenhet av att arbeta med personer med många olika funktionsnedsättningar.
Som person är du ansvarsfull och tar ansvar för både dina egna och gemensamma arbetsuppgifter med verksamhetens och deltagarnas bästa i fokus. Du arbetar strukturerat, slutför det du påbörjar och ser till att arbetsuppgifter utförs på ett korrekt sätt. I mötet med andra är du respektfull och lyhörd, utgår från allas lika värde och bidrar till ett gott bemötande och en positiv atmosfär.
Du är stabil och trygg i ditt arbetssätt, behåller lugnet i pressade situationer och kan balansera olika krav. Samtidigt är du flexibel och anpassar dig efter förändrade förutsättningar och ny information. Med ett kreativt och lösningsfokuserat förhållningssätt bidrar du till verksamhetens utveckling och till en trygg och meningsfull vardag för deltagarna. Övrig information
Urval och intervjuer påbörjas under ansökningstiden.
I den här rekryteringen kommer du få svara på ett antal frågor där du får beskriva din kunskap inom området i stället för att skicka ett personligt brev.
Göteborgs Stad arbetar aktivt för att främja lika rättigheter och möjligheter samt att motverka diskriminering.
Som medarbetare i förvaltningen för funktionsstöd erbjuder vi dig:
• Trygg anställning med goda anställningsvillkor
• Heltid med möjlighet till deltid
• Introduktion vid nyanställning
• Kompetensutveckling
• Friskvårdsbidrag, cykelbidrag samt andra rabatter och erbjudanden
Du kan endast skicka in din ansökan via vårt rekryteringssystem eftersom all hantering av personuppgifter skall ske enligt GDPR.
Tillsättning sker under förutsättning att tjänsten inte behöver tas i anspråk i förvaltningen eller stadens omställningsarbete.
Till dig som företräder bemannings- och rekryteringsföretag: Inför denna rekrytering har vi valt rekryteringskanaler och önskar inte erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- eller rekryteringshjälp.Om företaget
Vi är alla olika. Vi är också lika och har samma rätt till ett tryggt hem, en meningsfull sysselsättning och att känna oss värdefulla. Med rätt förutsättningar kan vi växa, utvecklas och delta i samhället på våra egna villkor.
Inom förvaltningen för funktionsstöd ger vi stöd, service och omsorg till barn och vuxna med funktionsnedsättning och skapar möjlighet för dem att leva ett gott och självständigt liv, som alla andra.
Med 6 200 engagerade medarbetare är vi Sveriges största funktionsstödsförvaltning. Vi arbetar bland annat inom boenden med särskild service, daglig verksamhet, boendestöd, personligt stöd och barn- och korttidsboenden.
Vill du vara med och bidra till ett mer inkluderande samhälle? Välkommen till oss!
Du är Göteborg Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/558". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Kommun
(org.nr 212000-1355) Arbetsplats
Förvaltningen för funktionsstöd Kontakt
Maria Wallberg maria.wallberg@funktionsstod.goteborg.se 031-3659496 Jobbnummer
9725311