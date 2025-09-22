Stödassistent till Daglig verksamhet inom kreativt skapande
2025-09-22
Vi är alla olika. Vi är alla också lika och har samma rätt till ett tryggt hem, en meningsfull sysselsättning och att känna oss värdefulla. Med rätt förutsättningar kan vi växa, utvecklas och delta i samhället på våra egna villkor.
Inom förvaltningen för funktionsstöd ger vi stöd, service och omsorg till barn och vuxna med funktionsnedsättning och skapar möjlighet för dem att leva ett gott och självständigt liv, som alla andra. Genom att sprida kunskap och samarbeta inom Göteborgs Stad och med andra aktörer ökar vi förståelsen för individers behov och utformar insatser som gör verklig skillnad.
Med 6 200 engagerade medarbetare är vi Sveriges största funktionsstödsförvaltning. Vi arbetar inom boenden med särskild service, daglig verksamhet, sysselsättning, boendestöd, personlig assistans, barn- och korttidsboenden, avlastning samt stöd och ledsagning.
Vill du vara med och bidra till ett mer inkluderande samhälle? Välkommen till oss!
Arbetsuppgifter
Vill du vara med och göra skillnad?
Vi söker en engagerad och kreativ stödassistent till vår Daglig verksamhet Majornas Ateljé och butik. Vår inriktning är kreativitet och skapande.
På vår verksamhet har vi deltagare med olika funktionsnedsättningar. Här får du möjlighet att arbeta i en stödjande miljö där vi fokuserar på individens utveckling, självständighet och kreativitet. Detta gör vi dessutom med stor hjälp av digitala verktyg och välfärdsteknik.
Arbetsuppgifterna på verksamheten inkluderar:
• Stödja och vägleda deltagare i kreativa aktiviteter som hantverk, skapande och välfärdsteknik.
• Skapa en trygg och stimulerande miljö där deltagarna kan uttrycka sina färdigheter.
• Självständigt driva kreativa projekt.
• Planera och genomföra aktiviteter i samarbete med kollegor och deltagare.
• Dokumentera och följa upp deltagarnas utveckling och framsteg.
• Samarbeta med kollegor och externa samarbetspartners för att utveckla verksamheten.
• Använda välfärdsteknik för att skapa en inkluderande miljö där tekniska hjälpmedel förbättrar deltagarnas delaktighet och upplevelse. Detta inkluderar teknik som underlättar kommunikation, tillgång till digitala resurser och interaktiva lärandeupplevelser.
• Integrera digitala verktyg i de kreativa aktiviteterna för att stimulera lärande och uttryck. Exempelvis appar för konstskapande, musikprogram, ritplattor eller andra tekniska hjälpmedel.
I rollen som stödassistent kommer du samverka med deltagare, kollegor, anhöriga, godman/förvaltare samt externa kontakter. Med din fantasifulla problemlösningsförmåga bidrar du och dina kollegor till att skapa en tillfredställande vardag för våra deltagare.
Arbetstid är förlagd måndag till fredag, varierande tider mellan kl. 07:00-17:00.
Låter detta som en tjänst som skulle passa dig?
Välkommen med din ansökan!Kvalifikationer
Vi söker utbildad personal som examinerats som stödassistent, barn och fritidsprogrammet med inriktning socialt eller pedagogiskt arbete. Vård och omsorgsprogrammet med specialisering inom funktionsnedsättning, som omfattar minst 200 yh-poäng, 120 högskolepoäng eller kombination däremellan som motsvarar minst fyra terminers heltidsstudier. Alternativt 60 högskolepoäng och minst två års erfarenhet av arbete med stöd och service till personer med funktionsnedsättning eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
Då kommunikation är en viktig del av arbetet kräver det att du har goda kunskaper i svenska språket, både i tal och skrift. Du har även en förmåga att delge information och idéer, såväl muntligt som skriftligt och du lyssnar på andra människor i syfte att förstå deras behov samt uppmuntrar till dialog, delaktighet och engagemang. Du som inte uppfyller kvalifikationskraven i svenska 1 eller svenska som andra språk 1 kan komma att erbjudas att göra ett språktest genom testanvändaren Educateit.
Arbetet förutsätter dessutom att du har erfarenhet av Alternativ och kompletterande kommunikation (AKK) och Tecken som stöd.
Ett krav för tjänsten är att du är kreativ och har ett stort intresse för skapande och kreativitet. Det är starkt meriterande om du kan integrera digitala verktyg och teknik i de kreativa aktiviteterna för att underlätta och stimulera deltagarnas lärande och uttryck. Detta kan inkludera användning av exempelvis appar för konstskapande, musikprogram, eller annan teknik som stödjer kreativitet och lärande - men även att du har förmågan att självständigt driva digitala projekt.
Det är även meriterande om du har erfarenhet av att arbeta med personer med många olika funktionsnedsättningar.
Du tar ansvar för dina och de gemensamma arbetsuppgifterna med både verksamhetens och brukarnas bästa i fokus. Du tar dina uppgifter på allvar, är mån om att slutföra det du påbörjat och ser till att arbetet blir utfört på rätt sätt. Du visar respekt och hänsyn för dem du möter i din yrkesroll. Du utgår ifrån allas lika värde och skapar en god atmosfär i mötet.
Du har lätt för att anpassa dig och ditt arbetssätt utifrån ändrade förutsättningar och ny information.
Du arbetar effektivt under stress, kan balansera olika krav och behåller lugnet i svåra situationer. Du tänker långsiktigt och har ett brett perspektiv på arbetsrelaterade frågor.
ÖVRIGT
Urval och intervjuer påbörjas under ansökningstiden.
I den här rekryteringen kommer du få svara på ett antal frågor där du får beskriva din kunskap inom området i stället för att skicka ett personligt brev.
Göteborgs Stad arbetar aktivt för att främja lika rättigheter och möjligheter samt att motverka diskriminering.
Som medarbetare i förvaltningen för funktionsstöd erbjuder vi dig:
• Trygg anställning med goda anställningsvillkor
• Heltid med möjlighet till deltid
• Introduktion vid nyanställning
• Kompetensutveckling
• Friskvårdsbidrag, cykelbidrag samt andra rabatter och erbjudanden
Du kan endast skicka in din ansökan via vårt rekryteringssystem eftersom all hantering av personuppgifter skall ske enligt GDPR.
Tillsättning sker under förutsättning att tjänsten inte behöver tas i anspråk i förvaltningen eller stadens omställningsarbete.
