Stödassistent till BmSS i Länsmansgården/Torslanda
2025-11-06
Om jobbet
Är du en stödassistent med engagemang och omsorg för våra hyresgäster, då är det dig vi söker till vårt team!
Mossfyndsgatan 15 är en gruppbostad med fem hyresgäster.
Vi har ett tätt samarbete med varandra och hjälps åt för att på bästa sätt ta hand om hyresgästerna och säkerställa att de får den hjälp som de behöver i sin vardag. Hyresgästerna på Mossfyndsgatan 15 har multifunktionsnedsättning, utvecklingsstörning, utvecklingsrelaterad begåvningsmässiga funktionsnedsättningar och diagnoser inom autismspektrum.
Som stödassistent hos oss behöver du kunna jobba väl tillsammans med andra men även självständigt med arbetsuppgifter. Vi arbetar utifrån hyresgästens genomförandeplan, där delaktighet och självbestämmande är viktigt. I arbetet med hyresgästerna ingår bland annat att utföra hälso- och sjukvårdsinsatser på delegation samt stötta med personlig omvårdnad, förflyttning, matlagning, tvätt, och städ. Vi arbetar med hemsjukvården sjuksköterska som har övertag av medicin vilket innebär att du som personal utbildar dig och får delegering så att du kan dela medicin och ge mat via PEG.
Du kommer arbeta på schema och arbetstiden är förlagd till dag- och kvällstid. Då vi samarbetar med andra enheter behöver du vara beredd på att viss tid av arbetet kan förekomma på annan verksamhet. Vi planerar schematiden i TimeCare.
För kännedom: Boendet är för närvarande beläget i tillfälliga lokaler i Länsmansgården, med goda kommunikationer via både buss och spårvagn. I slutet av 2026 planerar vi att flytta tillbaka till våra ordinarie lokaler i närheten av Torslanda torg.
Låter detta som en tjänst för dig så tveka inte att söka dig till oss!
Om dig
Vi söker dig som har examen från Vård och omsorgsprogrammet, stödassistentutbildningen eller Barn och fritidsprogrammet med inriktning socialt- eller pedagogiskt arbete. Utbildningskravet är också uppfyllt om du har en eftergymnasial specialisering inom funktionshinderområdet som omfattar minst 200 yh-poäng, 120 högskolepoäng eller kombination däremellan som motsvarar minst fyra terminers heltidsstudier. Alternativt 60 högskolepoäng och minst två års erfarenhet av arbete med stöd och service till personer med funktionsnedsättning. Utbildningen ska ha relevanta poäng inom beteendevetenskap, pedagogik, psykologi, socialt arbete och (psykiatrisk) omvårdnad eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
Kommunikation är en viktig del av arbetet, vilket kräver att du har godkänt i svenska 1 eller svenska som andraspråk 1. Du som inte uppfyller kvalifikationskraven i svenska 1 eller svenska som andraspråk 1 kan komma att erbjudas att göra ett språktest genom testanvändaren Educateit.
Det är meriterande om du har minst ett års erfarenhet av arbete med människor inom målgruppen. Det är även meriterande om du har dokumenterad erfarenhet av social dokumentation och erfarenhet av arbete med LAB (lågaffektivt bemötande), Tydliggörande pedagogik, Tecken som stöd, ESL, IBIC (Individens behov i centrum) samt utbildning i AKK (alternativ och kompletterande kommunikation).
Du är lugn och trygg i pressade och svåra situationer. Du kan balansera krav som ställs på dig och kan trots tidspress fatta välgrundade beslut.
Du kan ändra hur du jobbar när saker förändras. Du kan snabbt ändra ditt synsätt och förhållningssätt och ser möjligheter i förändringar.
Du tar ansvar för dina arbetsuppgifter och gruppens arbetsuppgifter. Du tänker på de vi är till för och deras bästa.
Du är trevlig och hjälpsam mot andra människor även i en stressig situation. Du visar respekt för alla du träffar på jobbet. Du är inbjudande och positiv.
Du arbetar bra med andra genom att du lyssnar, visar intresse och respekt. Du förstår det gemensamma uppdraget och arbetar för att det ska bli så bra som möjligt.
Du är noggrann, arbetar fokuserat och bryr dig om detaljer. Du ser till att arbetet blir rätt gjort.
Urval och intervjuer kan ske löpande.
I den här rekryteringen kommer du få svara på ett antal frågor där du får beskriva din kunskap inom området i stället för att skicka ett personligt brev.
Göteborgs Stad arbetar aktivt för att främja lika rättigheter och möjligheter samt att motverka diskriminering.
Som medarbetare i förvaltningen för funktionsstöd erbjuder vi dig:
• Trygg anställning med goda anställningsvillkor
• Heltid med möjlighet till deltid
• Introduktion vid nyanställning
• Kompetensutveckling
• Friskvårdsbidrag, cykelbidrag samt andra rabatter och erbjudanden
Vid arbete i den enskildes hem:
Före erbjudande om anställning ber vi dig uppvisa utdrag ur polisens belastningsregister. Beställt utdrag ska vara oöppnat.
Du ska själv begära ett utdrag från polisens belastningsregister. Detta görs på polisens hemsida https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/
antingen via e-tjänst (Kontroll av egna uppgifter i belastningsregistret) eller med hjälp av Blankett för att kontrollera egna uppgifter (Blankettför begäran om registerutdragför enskild person, utdrag nr 442.3)
Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR.
Har du skyddade personuppgifter ska du INTE söka via systemet utan kontakta ansvarig rekryterande chef för hantering av din ansökan.
Tillsättning sker under förutsättning att tjänsten inte behöver tas i anspråk i förvaltningen eller stadens omställningsarbete.Om företaget
Vi är alla olika. Vi är alla också lika och har samma rätt till ett tryggt hem, en meningsfull sysselsättning och att känna oss värdefulla. Med rätt förutsättningar kan vi växa, utvecklas och delta i samhället på våra egna villkor.
Inom förvaltningen för funktionsstöd ger vi stöd, service och omsorg till barn och vuxna med funktionsnedsättning och skapar möjlighet för dem att leva ett gott och självständigt liv, som alla andra. Genom att sprida kunskap och samarbeta inom Göteborgs Stad och med andra aktörer ökar vi förståelsen för individers behov och utformar insatser som gör verklig skillnad.
Med 6 200 engagerade medarbetare är vi Sveriges största funktionsstödsförvaltning. Vi arbetar inom boenden med särskild service, daglig verksamhet, sysselsättning, boendestöd, personlig assistans, barn- och korttidsboenden, avlastning samt stöd och ledsagning.
Vill du vara med och bidra till ett mer inkluderande samhälle? Välkommen till oss!
Du är Göteborg. Ersättning
