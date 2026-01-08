Stödassistent Till Björkhöjdsstigens Bmss I Sydvästra Göteborg
Göteborgs kommun / Vårdarjobb / Göteborg
2026-01-08
eller i hela Sverige
Vi söker nu en driven stödassistent till Björkhöjdsstigens BMSS.
Är du intresserad? Se då hit! Publiceringsdatum2026-01-08Dina arbetsuppgifter
Arbetet som stödassistent på Björkhöjdsstigen innebär att ge stöd till de boende i deras dagliga liv, både i och utanför bostaden. Verksamheten präglas av delaktighet och inflytande, där den enskildes behov och önskemål står i centrum.
Vi arbetar med alternativ och kompletterande kommunikation (AKK) för att möjliggöra kommunikation och delaktighet för alla boende. Dokumentation och uppföljning sker i verksamhetssystemet Treserva.
I rollen som stödassistent ingår ansvar som kontaktperson. Arbetet innebär även ett nära samarbete med anhöriga, gode män och kollegor. I tjänsten ingår att ta emot delegeringar enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL).
Arbetstiden planeras i schemasystemet Time Care och är förlagd till dag-, kvällstid samt varannan helg.Kvalifikationer
Vi söker dig som har examen från Vård- och omsorgsprogrammet, stödassistentutbildningen eller Barn- och fritidsprogrammet med inriktning socialt eller pedagogiskt arbete. Utbildningskravet är även uppfyllt om du har en eftergymnasial specialisering inom funktionshinderområdet som omfattar minst 200 YH-poäng, 120 högskolepoäng, eller en kombination däremellan som motsvarar minst fyra terminers heltidsstudier. Alternativt kan kravet uppfyllas genom 60 högskolepoäng i kombination med minst två års erfarenhet av arbete med stöd och service.
Du behöver behärska svenska språket väl i tal och skrift. Detta innebär krav på godkända betyg i Svenska 1 eller Svenska som andraspråk 1, eller motsvarande. Språkkunskaperna är nödvändiga då dokumentation ingår i arbetet och du behöver kunna hantera våra IT-system. Om du inte uppfyller språkkravet kan du komma att erbjudas ett språktest via testleverantören Educateit.
Vi ser det som meriterande om du har erfarenhet av likvärdigt arbete som stödassistent. Du är trevlig, respektfull och hjälpsam även i stressiga situationer, och har förmåga att snabbt anpassa ditt förhållningssätt vid förändrade förutsättningar. Du tar ansvar för både dina egna och gruppens arbetsuppgifter.
Du samarbetar väl med andra genom att lyssna, visa engagemang och respekt. Du har förståelse för det gemensamma uppdraget och arbetar aktivt för att bidra till att verksamheten håller hög kvalitet.
Välkommen med din ansökan!Övrig information
Göteborgs Stad arbetar aktivt för att främja lika rättigheter och möjligheter samt att motverka diskriminering.
Som medarbetare i förvaltningen för funktionsstöd erbjuder vi dig:
• Trygg anställning med goda anställningsvillkor
• Heltid med möjlighet till deltid
• Introduktion vid nyanställning
• Kompetensutveckling
• Friskvårdsbidrag, cykelbidrag samt andra rabatter och erbjudanden
Vid arbete i den enskildes hem:
Före erbjudande om anställning ber vi dig uppvisa utdrag ur polisens belastningsregister. Beställt utdrag ska vara oöppnat.
Du ska själv begära ett utdrag från polisens belastningsregister. Detta görs på polisens hemsida https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/
antingen via e-tjänst (Kontroll av egna uppgifter i belastningsregistret) eller med hjälp av Blankett för att kontrollera egna uppgifter (Blankett för begäran om registerutdrag för enskild person, utdrag nr 442.3)
Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR.
Har du skyddade personuppgifter ska du INTE söka via systemet utan kontakta ansvarig rekryterande chef för hantering av din ansökan.
Tillsättning sker under förutsättning att tjänsten inte behöver tas i anspråk i förvaltningen eller stadens omställningsarbete.Om företaget
Vi är alla olika. Vi är också lika och har samma rätt till ett tryggt hem, en meningsfull sysselsättning och att känna oss värdefulla. Med rätt förutsättningar kan vi växa, utvecklas och delta i samhället på våra egna villkor.
Inom förvaltningen för funktionsstöd ger vi stöd, service och omsorg till barn och vuxna med funktionsnedsättning och skapar möjlighet för dem att leva ett gott och självständigt liv, som alla andra.
Med 6 200 engagerade medarbetare är vi Sveriges största funktionsstödsförvaltning. Vi arbetar bland annat inom boenden med särskild service, daglig verksamhet, boendestöd, personligt stöd och barn- och korttidsboenden.
Vill du vara med och bidra till ett mer inkluderande samhälle? Välkommen till oss!
Du är Göteborg Ersättning
Månadsavlönad Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/35". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Kommun
(org.nr 212000-1355) Arbetsplats
Förvaltningen för funktionsstöd Kontakt
Åsa Jansson Lundgren asa.lundgren@funktionsstod.goteborg.se 031-3660700 Jobbnummer
9673779