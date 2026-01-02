Stödassistent till Ängås gård, boende med särskild service
2026-01-02
Om jobbet
Nu söker vi dig som är intresserad av ett utvecklande arbete där du får stötta personer i deras dagliga livsföring samt göra det möjligt för dem att ha en meningsfull tillvaro.
Vi erbjuder ett stimulerande arbete där du tillsammans med enhetschef, pedagog och arbetsgrupp deltar i planering och utveckling av verksamheten. Hos oss ges du även möjlighet till fortbildning.
Ängås Gård är ett LSS-boende beläget i Frölunda med närhet till natur och bra kommunikationer. Här bor 6 personer med individuella och varierande behov av stöd. Målgruppen vi arbetar med är personer med bl. a. intellektuella funktionsnedsättningar samt autism. De bor i egna lägenheter/radhus med närhet till gemensamma utrymmen samt personal i basen.
I ditt uppdrag som stödassistent kommer du arbeta med varierande arbetsuppgifter som pedagogiskt stöd i vardagen till att vara delaktiga i samhällslivet och fritidsaktiviteter. Personlig omvårdnad samt stöttning i hemmet såsom tvätt, städ och matlagning utförs i så stor utsträckning som möjligt tillsammans med hyresgästerna.
Du arbetar motiverande och skapar förutsättningar för struktur, delaktighet och självbestämmande utifrån varje persons förmåga.
Du kommer att vara kontaktpersonal för en hyresgäst. Det innebär att ha kontakt med närstående, godman, skola och daglig verksamhet samt övriga nätverk. Du kommer också arbeta aktivt med att följa upp genomförandeplaner och att sköta fortlöpande dokumentation, vilket sker med hyresgästens delaktighet. Det ingår även i tjänsten att ta emot delegering enligt Hälso- och sjukvårdslagen.
På Ängås Gård ingår du i en arbetsgrupp med positiva och engagerade kollegor. Tillsammans gör vi skillnad och vårt arbete är viktigt för människor som behöver individuellt stöd i sin vardag.
Vi erbjuder dig en anställning med ett flexibelt och meningsfullt arbete där du har möjlighet att påverka arbetets innehåll och dina arbetstider. Arbetstiderna är förlagda dag, kväll, sovande jour, samt varannan helg enligt schema. Att arbeta hos oss innebär variation med frihet under ansvar. Du får möta många olika människor och se dem utvecklas och genom mötena själv utvecklas som person.
Om dig
Vi söker dig som har examen från Vård och omsorgsprogrammet, stödassistentutbildningen eller Barn och fritidsprogrammet med inriktning socialt- eller pedagogiskt arbete. Utbildningskravet är också uppfyllt om du har en eftergymnasial specialisering inom funktionshinderområdet som omfattar minst 200 yh-poäng, 120 högskolepoäng eller kombination däremellan som motsvarar minst fyra terminers heltidsstudier. Alternativt 60 högskolepoäng och minst två års erfarenhet av arbete med stöd och service till personer med funktionsnedsättning. Utbildningen ska ha relevanta poäng inom beteendevetenskap, pedagogik, psykologi, socialt arbete och (psykiatrisk) omvårdnad eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
Erfarenhet av arbete med personer med funktionsnedsättning är mycket meriterande. Det är också meriterande om du har erfarenhet inom autismspektrumet och psykiatri.
Vi ser gärna att du har erfarenhet av lågaffektivt bemötande (LAB) och alternativ och kompletterande kommunikation (AKK).
Social dokumentation är en viktig del i arbetet så om du har kunskap och erfarenhet av området eller god datorvane är det en fördel.
För att lyckas i rollen som stödassistent på Ängås gård har du ett professionellt och respektfullt bemötande, god samarbetsförmåga samt förmåga att anpassa dig efter brukarens behov och förändrade förutsättningar. Du är engagerad, ansvarstagande och tar initiativ i ditt arbete med brukarens bästa i fokus. Du anpassar din kommunikation efter mottagare och situation. Du tar initiativ och ansvar för att arbetet går framåt, oavsett om du arbetar självständigt eller tillsammans med andra.
Urval och intervjuer påbörjas under ansökningstiden.
I den här rekryteringen kommer du få svara på ett antal frågor där du får beskriva din kunskap inom området i stället för att skicka ett personligt brev.
Göteborgs Stad arbetar aktivt för att främja lika rättigheter och möjligheter samt att motverka diskriminering.
Som medarbetare i förvaltningen för funktionsstöd erbjuder vi dig:
• Trygg anställning med goda anställningsvillkor
• Heltid med möjlighet till deltid
• Introduktion vid nyanställning
• Kompetensutveckling
• Friskvårdsbidrag, cykelbidrag samt andra rabatter och erbjudanden
Vid arbete i den enskildes hem:
Före erbjudande om anställning ber vi dig uppvisa utdrag ur polisens belastningsregister. Beställt utdrag ska vara oöppnat.
Du ska själv begära ett utdrag från polisens belastningsregister. Detta görs på polisens hemsida https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/
antingen via e-tjänst (Kontroll av egna uppgifter i belastningsregistret) eller med hjälp av Blankett för att kontrollera egna uppgifter (Blankettför begäran om registerutdragför enskild person, utdrag nr 442.3)
Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR.
Har du skyddade personuppgifter ska du INTE söka via systemet utan kontakta ansvarig rekryterande chef för hantering av din ansökan.
Tillsättning sker under förutsättning att tjänsten inte behöver tas i anspråk i förvaltningen eller stadens omställningsarbete.
Till dig som företräder bemannings- och rekryteringsföretag: Inför denna rekrytering har vi valt rekryteringskanaler och önskar inte erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- eller rekryteringshjälp.
Vi är alla olika. Vi är också lika och har samma rätt till ett tryggt hem, en meningsfull sysselsättning och att känna oss värdefulla. Med rätt förutsättningar kan vi växa, utvecklas och delta i samhället på våra egna villkor.
Inom förvaltningen för funktionsstöd ger vi stöd, service och omsorg till barn och vuxna med funktionsnedsättning och skapar möjlighet för dem att leva ett gott och självständigt liv, som alla andra.
Med 6 200 engagerade medarbetare är vi Sveriges största funktionsstödsförvaltning. Vi arbetar bland annat inom boenden med särskild service, daglig verksamhet, boendestöd, personligt stöd och barn- och korttidsboenden.
Vill du vara med och bidra till ett mer inkluderande samhälle? Välkommen till oss!
