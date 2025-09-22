Stödassistent till Åkerviolen boende med särskild service i Centrum
Vi är alla olika. Vi är alla också lika och har samma rätt till ett tryggt hem, en meningsfull sysselsättning och att känna oss värdefulla. Med rätt förutsättningar kan vi växa, utvecklas och delta i samhället på våra egna villkor.
Inom förvaltningen för funktionsstöd ger vi stöd, service och omsorg till barn och vuxna med funktionsnedsättning och skapar möjlighet för dem att leva ett gott och självständigt liv, som alla andra. Genom att sprida kunskap och samarbeta inom Göteborgs Stad och med andra aktörer ökar vi förståelsen för individers behov och utformar insatser som gör verklig skillnad.
Med 6 200 engagerade medarbetare är vi Sveriges största funktionsstödsförvaltning. Vi arbetar inom boenden med särskild service, daglig verksamhet, sysselsättning, boendestöd, personlig assistans, barn- och korttidsboenden, avlastning samt stöd och ledsagning.
Vill du vara med och bidra till ett mer inkluderande samhälle? Välkommen till oss!
Arbetsuppgifter
Vill du göra skillnad som stödassistent för personer som bor i BmSS, Bostad med särskild service?
Vi söker en stödassistent till Åkerviolens Bostad med särskild service (BmSS), ett boende med 6 hyresgäster där målgruppen är intellektuell funktionsnedsättning och autism. På Åkerviolen har vi hyresgäster med varierande omvårdnadsbehov och metoder som LAB, tydliggörande pedagogik, tecken som stöd och AKK.
Din basanställning är på Åkerviolen, men vid behov kan du även arbeta på de närliggande boendena Blåelden och Egnahem. Digitala hjälpmedel används både av medarbetare och hyresgäster, så vi söker dig som är nyfiken och vågar tänka nytt.
Som stödassistent stödjer du hyresgäster utifrån individuella behov för ett gott och självständigt liv. Utgångspunkten är att hyresgäster ska vara delaktiga och kunna påverka beslut och insatser efter egen förmåga. Du kommer att vara ett stöd i vardagen, från kommunikation och fritidsaktiviteter till hushållssysslor. Arbetet innefattar samverkan med personer som gode män, socialsekreterare och anhöriga. I arbetet ingår social dokumentation och medicinhantering enligt delegation.
I arbetet ingår att upprätta och följa genomförandeplaner utifrån hyresgästernas behov samt att motivera hyresgäster i deras vardag. Det kan vara att stimulera till kontakter utanför bostaden och skapa förutsättningar för en berikande fritid. Som stödassistent bidrar du också till att skapa en positiv och avslappnad atmosfär där det finns utrymme för glädje och en trivsam stämning, vilket gör vardagen mer meningsfull och engagerande för hyresgästerna.
All social dokumentation sker i Treserva. Du som tidigare inte har använt dig av de system som används inom Göteborgs Stad får utbildning i dessa.
Det är dygnet runt-verksamhet där vi utgår från hyresgästernas behov och behöver revidera arbetstider utifrån det. Arbetstiden är förlagd till dag-kvällstid, sovande jour samt helger. Vi använder Time Care Planering för verksamhetsanpassade och påverkningsbara scheman.
Kvalifikationer
Vi söker utbildad personal som examinerats som stödassistent, barn och fritidsprogrammet med inriktning socialt eller pedagogiskt arbete. Vård och omsorgsprogrammet med specialisering inom funktionsnedsättning, som omfattar minst 200 yh-poäng, 120 högskolepoäng eller kombination däremellan som motsvarar minst fyra terminers heltidsstudier. Alternativt 60 högskolepoäng och minst två års erfarenhet av arbete med stöd och service till personer med funktionsnedsättning eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
Då kommunikation är en viktig del av arbetet kräver det att du har goda kunskaper i svenska språket, både i tal och skrift. Du har även en förmåga att delge information och idéer, såväl muntligt som skriftligt och du lyssnar på andra människor i syfte att förstå deras behov samt uppmuntrar till dialog, delaktighet och engagemang. Du som inte uppfyller kvalifikationskraven i svenska 1 eller svenska som andra språk 1 kan komma att erbjudas att göra ett språktest genom testanvändaren Educateit.
Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete inom vård och omsorg särskilt erfarenhet av omfattande omvårdnad och målgruppen intellektuell funktionsnedsättning, förvärvad hjärnskada, utmanande beteende och autism.
Vi ser också att du har en öppen och positiv attityd då du har brukarens behov som utgångspunkt för ditt agerande och du visar respekt och hänsyn för dem du möter i din yrkesroll.
Det är bra om du har tidigare erfarenheter av social dokumentation och har god datorvana eftersom vi arbetar aktivt med välfärdsteknik.
Vi ser också gärna att du har kunskap och erfarenhet av följande metoder:
LAB (lågaffektivt bemötande), AKK (Alternativ och kompletterande kommunikation), Tydliggörande pedagogik, Tecken som stöd och IBIC (Individens behov i centrum).
ÖVRIGT
Urval och intervjuer påbörjas under ansökningstiden.
I den här rekryteringen kommer du få svara på ett antal frågor där du får beskriva din kunskap inom området i stället för att skicka ett personligt brev.
Göteborgs Stad arbetar aktivt för att främja lika rättigheter och möjligheter samt att motverka diskriminering.
Som medarbetare i förvaltningen för funktionsstöd erbjuder vi dig:
• Trygg anställning med goda anställningsvillkor
• Heltid med möjlighet till deltid
• Introduktion vid nyanställning
• Kompetensutveckling
• Friskvårdsbidrag, cykelbidrag samt andra rabatter och erbjudanden
Före erbjudande om anställning ber vi dig uppvisa utdrag ur polisens belastningsregister. Beställt utdrag ska vara oöppnat.
Du ska själv begära ett utdrag från polisens belastningsregister. Detta görs på polisens hemsida antingen via e-tjänst (Kontroll av egna uppgifter i belastningsregistret) eller med hjälp av Blankett för att kontrollera egna uppgifter (Blankettför begäran om registerutdragför enskild person, utdrag nr 442.3)
Du kan endast skicka in din ansökan via vårt rekryteringssystem eftersom all hantering av personuppgifter skall ske enligt GDPR.
Tillsättning sker under förutsättning att tjänsten inte behöver tas i anspråk i förvaltningen eller stadens omställningsarbete.
Till dig som företräder bemannings- och rekryteringsföretag: Inför denna rekrytering har vi valt rekryteringskanaler och önskar inte erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- eller rekryteringshjälp.
Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-06
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C278492". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Kommun
(org.nr 212000-1355) Arbetsplats
Kontakt
Enhetschef
Kristin Brandt kristin.brandt@funktionsstod.goteborg.se 031-365 50 27
9519904