Stödassistent til Rudsjövägens gruppbostad i Nacka kommun
Nacka kommun, Välfärd samhällsservice, Omsorg och assistans, Gruppbostäder / Vårdarjobb / Nacka Visa alla vårdarjobb i Nacka
2026-03-16
Vill du utvecklas tillsammans med oss och följa med på vår resa mot att bli Sveriges bästa gruppbostäder? Är du en lugn och pedagogisk person med erfarenhet inom funktionsnedsättningsområdet? Sök då till oss redan idag, vi ser fram emot din ansökan!
Ditt uppdrag
Rudsjövägens gruppbostad är ett boende enligt Lagen om Stöd och Service (LSS) som ligger i ett lugnt villaområde i Duvnäs, nära till buss som går till Slussen.
Byggnaden är ett fristående hus som inrymmer sex lägenheter samt gemenskapsutrymmen med en stor uteplats. I gruppbostaden bor vuxna personer i varierande åldrar med intellektuella funktionsnedsättningar. Några av de boende har även fysiska funktionsnedsättningar. Rudsjövägens gruppbostad ingår i ett verksamhetsområde tillsammans med en annan servicebostad som tillsammans har en biträdande verksamhetschef. Som stödassistent kommer du arbeta med att ge stöd och service tillsammans med boende utifrån deras individuella behov. Det innebär att du kommer vara med och skapa förutsättningar för trygghet, personlig utveckling och goda levnadsvillkor. I uppdrager ligger fokus alltid på kunderna, vi anpassar oss därför utifrån deras behov och respekterar deras vilja samt önskemål. Daglig dokumentation är en viktig del i arbetet för att garantera god kvalitet och säkerhet i vårt uppdrag. Arbetet är förlagt dag, kväll och helg. Tjänsten innebär varierande arbetsuppgifter bland annat stöd och service vid: - Städning
- Personlig omvårdnad
- Hygienuppgifter
- Medicinhantering
Är det här du?
Vi söker dig som har erfarenhet inom funktionsnedsättningsområdet och har en god förståelse för vad vårt uppdrag enligt LSS innebär. Du är van och har förutsättningarna för att arbeta ensam med kunderna och är trygg med det ansvar det som det innebär. Vidare har du även hög samarbetsförmåga och är en lagspelare. Du sätter givetvis kundens välbefinnande och behov främst, har ett lugn och gott bemötande gentemot alla du möter samt tänker service i alla lägen. Våra kunder har ett omfattande behov av stöd i vardagen och du behöver därför vara van vid omvårdnadsinsatser. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.Din erfarenhet
För att vara aktuell för tjänsten är det ett krav att du har:
- Avslutad utbildning inom vård- och omsorg/barn- och fritid med kurser lästa inom funktionsnedsättning/specialpedagogik
- Erfarenhet av autism och kognitiv funktionsnedsättning bland vuxna
- Erfarenhet av lågaffektivt bemötande
- Dator- och dokumentationsvana
- Mycket goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
- God fysisk förmåga
Har du dessutom utbildning och/eller erfarenhet i IBIC, AKK, tydliggörande pedagogik och självskadebeteenden är det starkt meriterande.
Vi erbjuder
Vi erbjuder dig ett arbete där kunden alltid är i fokus. Vårt mål är att våra kunder ska ha ett liv på egna villkor. Vi är just nu inne i ett stort utvecklingsarbete och erbjuder ett varierat arbete där du får vara med och påverka och bidra till förändring. Vi har visionen att vi ska "glänsa" och vill alltid ligga i framkant inom området.
I Nacka får du möjlighet att arbeta i en kommun som vill vara bäst i Sverige på att vara kommun, och som har öppenhet och mångfald som sin vision och en grundläggande värdering att lita på människors kunskap, vilja och förmåga. Som anställd erbjuds du friskvårdsbidrag och förmånen att arbeta enligt flexibel arbetstidsmodell. Det vill säga, du har rätt att jobba heltid eller deltid och har möjlighet att påverka dina arbetstider utifrån verksamhetens behov.
Utdrag ur belastningsregistret
I enlighet med Nacka Socialnämnds beslut krävs ett utdrag ur Polisens belastningsregister i samband med anställning. Välj utdrag arbete med äldre eller vuxna med funktionsnedsättning. Vi ber dig att välja "digitalt registerutdrag" för snabbare hantering. Begär gärna utdraget i samband med att du skickar in din ansökan.
Intresserad?
Om du vill bli en del av Nacka kommun, tveka inte att skicka in din ansökan!
Om du vill veta mer om tjänsten är du välkommen att kontakta biträdande verksamhetschef Malin Bohman på malin.bohman@nacka.se
.
Om du vill veta mer om rekryteringsprocessen är du välkommen att kontakta rekryteringsspecialist Helena Söderström på helena.soderstrom@nacka.se
.
Urvalet kommer att ske löpande och denna tjänst kan komma att tillsättas före ansökningstidens utgång.
Vi ser fram emot din ansökan!
Nacka är en av Sveriges mest attraktiva och välrenommerade kommuner. Med fokus på mål, resultat, hållbart medarbetarengagemang och ständig utveckling strävar Nacka efter att bli bäst på att vara kommun. Nacka kommun är arbetsgivaren för dig som med stor frihet förnyar och gör skillnad.
Välfärd Samhällsservice ansvarar för kommunens produktion av välfärdstjänster och driver bland annat särskilda boenden för äldre och personer med särskilda behov, dagliga verksamheter, fritidsgårdar, musikskola och kulturhus. Totalt har vi drygt fyrtio enheter inom fyra affärsområden med 1400 medarbetare och tillsammans omsätter vi cirka 600 miljoner kronor. Vår service präglas av effektivt resursutnyttjande, starkt medborgarinflytande och stor valfrihet. Inom alla verksamheter är ambitionen att skapa de bästa förutsättningarna för kreativitet, innovation och kunskapsdelning. Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/14". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nacka kommun
(org.nr 212000-0167) Arbetsplats
Nacka kommun, Välfärd samhällsservice, Omsorg och assistans, Gruppbostäder Kontakt
Helena Söderström helena.soderstrom@nacka.se Jobbnummer
9798405