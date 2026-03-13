Stödassistent som timvikarie, Villa stinsens gruppbostad, Danderyds kommun
Danderyds kommun, Villa Stinsens gruppbostad / Vårdarjobb / Danderyd Visa alla vårdarjobb i Danderyd
2026-03-13
På Villa Stinsens gruppbostad bor 6 personer med olika funktionshinder. Behovet av stöd och omsorgsinsatser är stort och finns dygnet runt. Arbetet styrs av den boendes behov, önskemål och förutsättningar att klara av dagliga aktiviteter.
Vi arbetar med genomförandeplaner och riskbedömningar och vi fokuserar på att individanpassa stödet för boende, skapa delaktighet och arbeta målinriktat utifrån boendes önskemål och behov. En förutsättning för att kunna säkerställa goda levnadsvillkor är att ha god kännedom om de boende. Inom verksamheten är det av vikt att ha kompetens kring människor i behov av särskilt stöd och service samt funktionedsättningar.
Vill du göra skillnad och har en stark vilja att hjälpa andra? Vi söker dig som gärna gör det lilla extra för brukarna och som trivs med att arbeta tillsammans med andra. Välkommen till vår gemenskap!Publiceringsdatum2026-03-13Arbetsuppgifter
När du arbetar som stödassistent hos oss ingår du i ett arbetslag som ska hjälpa och stödja brukarna på Villa stinsen att trivas och utvecklas genom att ge ett individuellt stöd och engagemang i deras dagliga liv.
Dina arbetsuppgifter som stödassistent består bland annat av att ansvara för att rutiner följs samt ge stöd och handleda arbetstagarna i det dagliga arbetet både i verksamheten och även ute på våra externa arbetsplatser. Vi arbetar aktivt för en meningsfull fritid så att delta i brukarnas fritidsaktiviteter ingår i arbetsuppgifterna. Som stödassistent följer du våra gemensamma mål och genomförandeplaner och dokumenterar i våra system. I ditt arbete ingår samverkan med ledning, arbetsplatser, övriga medarbetare, boende, hälso- och sjukvårdspersonal och andra för personen viktiga kontakter.
Som stödassistent hos oss består dina arbetsuppgifter av att bygga en förtroendefull relation med de boende, och med respekt för deras rätt till självbestämmande och integritet, stödja dem i de områden av deras liv som de har svårt att klara av själva.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
* Aktuell erfarenhet av arbete på boende inom LSS.
* Mycket goda kunskaper i svenska i tal och skrift.
Det är även meriterande om du har:
* Relevant utbildning t.ex. stödassistent eller undersköterska, eller annan utbildning arbetsgivaren bedömer likvärdig.
* Erfarenhet av arbete med personer med funktionsnedsättning och autism och/eller erfarenhet av arbete på gruppbostad LSS.
* Genomfört specialpedagogik 1 & 2.
Vi söker dig som är samarbetsorienterad, prestigelös och lösningsfokuserad, med en stark förmåga att bygga och vårda relationer. Du visar ett stort engagemang för både arbetstagarna och verksamheten, har mycket god samarbetsförmåga och kan arbeta självständigt när det behövs. Du tar eget ansvar, är säker och stabil i utmanande situationer, och sprider trygghet omkring dig. Med mod och professionalism uttrycker du din åsikt, även när den skiljer sig från andras, samtidigt som du alltid ser till hela verksamhetens bästa och är flexibel men tydlig i ditt bemötande och förhållningssätt. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och förmågan att samarbete.
För denna tjänst behöver du uppvisa ett giltigt utdrag ur belastningsregistret (HVB-hem) innan anställningsavtal kan upprättas. Beställning av ett sådant kan göras på www.polisen.se.
Vi rekommenderar att du beställer digitalt registerutdrag som skickas till din digitala brevlåda.
ÖVRIGT
Danderyds kommun strävar efter en personalsammansättning som speglar samhällets mångfald. Vi erbjuder en spännande arbetsplats med många trevliga och kunniga medarbetare. Besök gärna vår jobbportal https://www.danderyd.se/ovriga-verksamheter/jobb/
om du vill veta vad våra chefer säger om kommunens uppdrag och utvecklingen framåt. Här kan du också samla information, bland annat om våra förmåner. Mer information om vår verksamhet hittar du på www.danderyd.se.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Danderyds kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande önskar vi att du skickar in din ansökan digitalt enligt ovan.
Betyg och övriga handlingar tar du med vid en eventuell intervju.
Varmt välkommen med din ansökan!
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Ersättning
