Stödassistent sökes till Socialpsykiatrins boendestöd i Eslövs Kommun
2026-01-28
Är du en engagerad stödassistent med hög brukare fokus? Har du förmågan att anpassa ditt bemötande efter varje brukares unika behov?
Ditt uppdrag
Boendestödsgruppen stödjer personer under 65 år med långvarig psykisk funktionsnedsättning som bor i egna bostäder. Boendestödsgruppen ger stöd till ca 60-70 brukare runt om i kommunen. Boendestödsgruppen fungerar också som en flexibel bemanningsresurs för hela Socialpsykiatrins verksamhet, det innebär att de ska fungera som en extra resurs vid planerad och akut bemannings frånvaro, exempelvis ersätter boendestödet ordinarie personal vid arbetsplatsträffar.
Som boendestödjare kommer du att stödja och handleda brukarna till ett aktivt och självständigt liv. Du kommer exempelvis att medverka till en god vardagsstruktur och vara behjälplig med sociala kontakter.
Arbetstiderna är förlagda på dag, kväll och helg.
I rollen som stödassistent ingår också samverkan internt och externt. Du levererar kvalitet med särskilt fokus på bemötande/förhållningssätt i ditt dagliga arbete.
Din erfarenhet
• Jag har godkänd utbildning som undersköterska med inriktning psykiatri, YH- socialpsykiatri eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
• Jag har erfarenhet av att arbetat med aktuell målgrupp.
• Jag behärskar det svenska språket väl i både tal och skrift.
• Jag har god datorvana.
• Jag innehar B-körkort.
• Jag har god cykel vana.
Meriterande är:
• Erfarenhet av arbetsmetoden Motiverande samtal.
• Erfarenhet av arbetsmetoden Ett självständigt liv (ESL).
• Erfarenhet av arbetsmetoden Återhämtning.
• Erfarenhet av arbetsmetoden Lågaffektivt bemötande.
• Tydliggörande pedagogik.
Är det här du?
Du som söker är engagerad och har förmåga att anpassa ditt bemötande efter de enskilda brukarnas behov. Du bidrar till ett positivt arbetsklimat och en god samverkan med kollegor och andra samverkansparter. För dig är det viktigt med allas lika värde och den grundtanken har du med dig i varje möte.
Känner du igen dig? Välkommen med din ansökan!
Vi erbjuder
För oss är det viktigt att du som medarbetare är delaktig, trivs och utvecklas. Därför arbetar vi för att skapa välbefinnande och att ge dig förutsättningarna att kunna göra ett bra jobb - Det är då vi växer och skapar resultat tillsammans!
Om arbetsplatserna
På boendestödsenheten ingår du i en mindre arbetsgrupp varav en är anställd som stödpedagog med särskilt fokus på brukarkvalitet. Vi utvecklar ständigt vårt vardagliga arbete bland annat genom regelbundna teamträffar med stödfunktioner såsom omsorgspedagog och arbetsterapeut med flera.
I denna rekrytering arbetar vi med löpande urval, vilket innebär att vi fortlöpande utvärderar ansökningar. Alla ansökningar beaktas och ingen kommer bli anställd innan annonsen löper ut.
Intervjuer kommer ske löpande vecka 8 och 9. Vi önskar att du planerar din tillgänglighet efter detta.
Tio goda anledningar till att välja oss som arbetsgivare. Ta del av det och läs mer om hur det är att arbeta i Eslövs kommun på vår hemsida; https://eslov.se/arbete-och-arbetsmarknad/jobba-hos-oss/kommunen-som-arbetsgivare/
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt. Vid problem med ansökan var god kontakta Visma support 0771-693 693
Dina ansökningshandlingar är allmänna handlingar och hanteras enligt offentlighetsprincipen. Om du har skyddad identitet ansöker du genom att skicka in din ansökan skriftligen eller lämna den i Kontaktcenter på Gröna Torg 2. Märk din ansökan med Rekryteringsavdelningen och annonsens referensnummer.
