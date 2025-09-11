Stödassistent sökes till ny enhet i sydvästra Göteborg- nattjänst
Göteborgs kommun / Vårdarjobb / Göteborg Visa alla vårdarjobb i Göteborg
2025-09-11
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Göteborgs kommun i Göteborg
, Härryda
, Tjörn
, Alingsås
, Orust
eller i hela Sverige
Vi är alla olika. Vi är alla också lika och har samma rätt till ett tryggt hem, en meningsfull sysselsättning och att känna oss värdefulla. Med rätt förutsättningar kan vi växa, utvecklas och delta i samhället på våra egna villkor.
Inom förvaltningen för funktionsstöd ger vi stöd, service och omsorg till barn och vuxna med funktionsnedsättning och skapar möjlighet för dem att leva ett gott och självständigt liv, som alla andra. Genom att sprida kunskap och samarbeta inom Göteborgs Stad och med andra aktörer ökar vi förståelsen för individers behov och utformar insatser som gör verklig skillnad.
Med 6 200 engagerade medarbetare är vi Sveriges största funktionsstödsförvaltning. Vi arbetar inom boenden med särskild service, daglig verksamhet, sysselsättning, boendestöd, personlig assistans, barn- och korttidsboenden, avlastning samt stöd och ledsagning.
Vill du vara med och bidra till ett mer inkluderande samhälle? Välkommen till oss!
Du är Göteborg.Publiceringsdatum2025-09-11Arbetsuppgifter
Till hösten öppnar vi dörrarna till något nytt, ett boende i Billdal för sex personer med fysiska och intellektuella funktionsvariationer. Det blir en fantastiskt spännande resa där vi ska bygga upp en ny arbetsplats. En plats där människor kan utvecklas och växa till en bättre utgåva av sig själv.
Vi söker dig som inte bara vill vara med utan som vill påverka, bygga, driva och förändra. Är du en nyfiken orädd person som vill vara med att skapa framtidens boende från grunden? Då är det här ditt nästa steg.
Som stödassistent spelar du en avgörande roll i att skapa trygga, stabila ramar för våra hyresgäster. Du vet att äkta utveckling förutsätter självbestämmande och tar tid. Du medverkar till att kvalitetssäkra arbetet genom social dokumentation och genomförandeplaner med mening i fokus. Du samverkar med dina kollegor för att skapa strukturer och rutiner där brukarna får känna sig som huvudpersoner i sina egna liv. Du vet att en välfungerande arbetsgrupp bygger på ömsesidig tillit och att varje person tar sin del av ansvaret.
Du ser pedagogik som ett kollektivt ansvar där alla bidrar med sina tankar och idéer för att fördjupa, berika och vidareutveckla de pedagogiska metoderna på enheten. Du samarbetar med enhetschef, anhöriga och nätverk, alltid med individens bästa som kompass. Det är ett uppdrag där du får påverka från start, skapa kultur, rutiner och trygghet, där ingenting är "så har vi alltid gjort".
Du arbetar vaken natt enligt schema.Kvalifikationer
Vi söker dig som har examen från Vård och omsorgsprogrammet, stödassistentutbildningen eller Barn och fritidsprogrammet med inriktning socialt- eller pedagogiskt arbete. Utbildningskravet är också uppfyllt om du har en eftergymnasial specialisering inom funktionshinderområdet som omfattar minst 200 yh-poäng, 120 högskolepoäng eller kombination däremellan som motsvarar minst fyra terminers heltidsstudier. Alternativt 60 högskolepoäng och minst två års erfarenhet av arbete med stöd och service till personer med funktionsnedsättning. Utbildningen ska ha relevanta poäng inom beteendevetenskap, pedagogik, psykologi, socialt arbete och (psykiatrisk) omvårdnad eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
För att vara aktuell för en tjänst hos oss måste du leva upp till följande krav:
* Du har erfarenhet av intellektuella funktionsvariationer och autism.
* Du har erfarenhet av att arbeta lågaffektivt och det skall vara det arbetssätt som du trivs bäst med.
* Du har erfarenhet av brukare med komplexa behov samt med boende som har stort omvårdnadsbehov
* För att kunna föra dokumentation behöver du behärska det svenska språket i tal och skrift vilket innebär ett krav på godkända betyg i Svenska 1, Svenska som andra språk 1 eller motsvarande. Du som inte uppfyller kvalifikationskraven i svenska 1 eller svenska som andra språk 1 kan komma att erbjudas att göra ett språktest genom testanvändaren Educateit.
Det är meriterande om du har erfarenhet av några av följande arbetsmetoder:
* Alternativ och kompletterande kommunikation (AKK)
* Motiverande samtal (MI),
* Ett självständigt liv (ESL).
Vi söker dig som tar ansvar för dina arbetsuppgifter och gruppens arbetsuppgifter. Du är trevlig och hjälpsam mot andra människor även i en stressig situation. Du arbetar bra med andra genom att du lyssnar, visar intresse och respekt. Du är lugn och trygg i pressade och svåra situationer.
ÖVRIGT
Urval och intervjuer kan påbörjas under ansökningstiden. I den här rekryteringen kan du inte bifoga några filer utan fyller i alla uppgifter under "arbetslivserfarenhet och "utbildning" i din ansökan.
Tillsättning sker under förutsättning att tjänsten inte behöver tas i anspråk i förvaltningen eller stadens omställningsarbete.
Göteborgs Stad arbetar aktivt för att främja lika rättigheter och möjligheter samt att motverka diskriminering.
Som medarbetare i förvaltningen för funktionsstöd erbjuder vi dig:
• Trygg anställning med goda anställningsvillkor
• Heltid med möjlighet till deltid
• Introduktion vid nyanställning
• Kompetensutveckling
• Friskvårdsbidrag, cykelbidrag samt andra rabatter och erbjudanden
Vid arbete i den enskildes hem:
Före erbjudande om anställning ber vi dig uppvisa utdrag ur polisens belastningsregister. Beställt utdrag ska vara oöppnat.
Du ska själv begära ett utdrag från polisens belastningsregister. Detta görs på polisens hemsida https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/
antingen via e-tjänst (Kontroll av egna uppgifter i belastningsregistret) eller med hjälp av Blankett för att kontrollera egna uppgifter (Blankett för begäran om registerutdrag för enskild person)
Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR.Har du skyddade personuppgifter ska du INTE söka via systemet utan kontakta ansvarig rekryterande chef för hantering av din ansökan.
Till dig som företräder bemannings- och rekryteringsföretag: Inför denna rekrytering har vi valt rekryteringskanaler och önskar inte erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- eller rekryteringshjälp. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C276929". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Kommun
(org.nr 212000-1355) Arbetsplats
Göteborgs Stad , Förvaltningen för funktionsstöd Kontakt
Enhetschef
Mikael Lorentzen mikael.lorentzen@funktionsstod.goteborg.se Jobbnummer
9504367