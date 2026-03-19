Stödassistent sökes till Hjortens dagliga verksamhet - Härryda kommun
Välkommen till Härryda, en kommun som vågar!
Här siktar vi mot att ha Sveriges bästa skolor och näringslivsklimat, omsorg av högsta kvalitet och attraktivt samhällsbyggande. Tillsammans är vi 3000 medarbetare som gör mötet med Härryda kommun enkelt. Med mod, nytänkande och handlingskraft inspirerar vi varandra och levererar service med kompetens och kvalitet. Härryda kommun har de fyra senaste åren placerat sig i topp i Dagens Samhälles årliga ranking av Årets superkommun.
Vi söker dig som är engagerad, öppen för olika perspektiv och vill skapa lösningar som håller för kommande generationer. Du hittar oss mellan Göteborg och Borås med Landvetter flygplats mitt i kommunen. Tillsammans åstadkommer vi mer!
Arbetsuppgifter
Daglig verksamhet erbjuds som alternativ till arbete och studier för personer med funktionsnedsättning i arbetsför ålder. I uppdraget ingår det att skapa en trygg och god omsorg i det dagliga livet utifrån individens förutsättningar. En viktig del i arbetet är att främja kommunikation samt social interaktion. Vi arbetar lågaffektivt och strukturerat för att den enskilde ska ges möjlighet till ett så självständigt liv som möjligt.
Vi ger stöd till personer med olika typer av funktionsnedsättning, målgruppen är främst personer som befinner sig på tidig utvecklingsnivå samt har flerfunktionshinder. I uppdraget ingår att ha god kunskap om de lagar som ligger till grund för vårt arbete.
Eftersom vi är en liten daglig verksamhet har vi också utrymme för individanpassning som har till syfte att fylla varje dag med meningsfullhet. Exempel på aktiviteter är utomhuspromenader, musik, utflykter, sport, kreativt skapande och besök i andra verksamheter mm.
Det är viktigt för oss att både bibehålla och utveckla vår kompetens samt ha tid för planering. För detta har vi avsatt mötestid varje vecka.
Arbetstiden är ett heltidsmått om 37 timmar per vecka, förlagt till vardagar dagtid och arbete varannan helg på verksamheten gruppbostad.Publiceringsdatum2026-03-19Kvalifikationer
Vi söker dig som med lust och engagemang tar dig an arbetsuppgifter, vilket visar sig i att du som person hellre ser möjligheter än omöjligheter! Du har förmågan att se din egen del i helheten och vill därför gärna bidra till förbättringar och en arbetsmiljö där du värdesätter glädje, samarbete och kommunikation. Du behöver både kunna ta ett självständigt ansvar för dina arbetsuppgifter och samtidigt vara en aktiv del av teamet.Kompetenser
• Du har gått omvårdnadsprogrammet och är undersköterska/stödassistent eller har en annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
• Erfarenhet av att arbeta med personer med psykisk eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning
• Kan arbeta självständigt och även har en god samarbetsförmåga
• B körkort
• Goda kunskaper i svenska språket, muntligt och skriftligt.
• Goda datorkunskaper.
Meriterande
• Erfarenhet av arbete inom daglig verksamhet.
• Erfarenhet av arbetsmetoderna lågaffektivt bemötande, AKK och tydliggörande pedagogik.
Vi erbjuder
• Heltid som norm
• Hög andel utbildade stödassistenter
• Arbetsplatser och chefer som får höga betyg enligt medarbetarindex
• Verksamheter med nöjda brukare
• Satsning på kompetensutveckling
• Friskvårdsbidrag 3000 kronor per år
Prov anställning kan komma att tillämpas samt att anställning kan komma att erbjudas vid annan verksamhet inom kommunen.
Övrig Information
Vi arbetar med löpande urval och kan komma att tillsätta tjänsten innan sista ansökningsdag - vänta därför inte med att skicka in din ansökan.
I samband med ansökan besvarar du ett antal urvalsfrågor. Svaren används som en del av urvalsprocessen. CV och svar ska vara formulerade på svenska.
För att erhålla anställning ska giltigt utdrag ur Polisens belastningsregister uppvisas i oöppnat kuvert vid intervju.
Vi vill upplysa om att din ansökan är en allmän handling enligt offentlighetsprincipen. Om du som sökande har skyddade personuppgifter så skickar du din ansökan i pappersform till: Härryda kommun, Personalfunktionen, Marie Holbek, 435 80 Mölnlycke. Din ansökan kommer att hanteras enligt kommunens rutin för hantering av skyddade personuppgifter vid rekrytering och anställning. Ange annonsens referensnummer i din ansökan så vi vet vilken tjänst du söker. I första hand ser vi att du söker tjänsten via vårt rekryteringssystem. Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Ersättning
Enligt avtal.
Sista dag att ansöka är 2026-04-02
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C313762".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Härryda kommun
(org.nr 212000-1264)
Enhetschef
Ann-Sofie Lundh ann.sofie.lundh@harryda.se 031-724 67 51
