Stödassistent sökes till gruppbostad LSS i Enskededalen
2025-08-15
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Vill du göra skillnad i Stockholmarnas vardag, och jobba i en spännande och växande stadsdel? Hos oss får du utvecklas och växa med uppgiften. Vi arbetar för att hitta nya innovativa arbetssätt för ett hälsosamt och meningsfullt åldrande. Till stöd för detta har vi ett innovationscentrum med framstående välfärdsteknik inom vård och omsorg. Tillsammans arbetar vi för att vara ett stadsdelsområde i en trygg stad att växa upp, leva och att åldras i.
Välkommen till oss
Enskede Årsta Vantör Gruppbostäder och servicebostäder LSS består av 16 verksamheter.
På verksamheterna bor vuxna personer med funktionsnedsättning i egen lägenhet med möjlighet till social samvaro i gemensamma utrymmen.
Vårt uppdrag är att erbjuda stöd och service utifrån den enskildes behov och önskemål och vi arbetar aktivt med att främja jämlikhet och full delaktighet i samhällslivet för brukarna. Arbetet genomsyras av ett pedagogiskt förhållningssätt, ett strukturerat arbetssätt samt ett lågaffektivt och respektfullt bemötande gentemot brukare och kollegor.
Vi söker nu en ny medarbetare till vår gruppbostad i Enskededalen.
Vi erbjuder
Vi erbjuder dig ett spännande och utvecklande jobb där utmaningen sitter i att på bästa sätt stötta brukarna och utveckla deras livskvalitet samtidigt som du utgår från varje individs behov, önskemål och förutsättningar. Till hjälp har du engagerade kollegor, en närvarande chef, kompetensutveckling och stor möjlighet till delaktighet och vidareutveckling av verksamheten. Som stöd har vi en metodutvecklare.
Du får möjlighet till semesterväxling och friskvårdspeng samt erbjuds att förmånligt köpa träningskort till Stockholms stads simhallar gym och träningsanläggningar. Därutöver har du som anställd i Stockholms stad för närvarande rabatt på ett flertal andra gym och träningsanläggningar.
Din roll som stödassistent
Uppdraget innebär att ge stöd, omvårdnad och service utifrån individuella behov hos brukarna. Du stödjer, motiverar och assisterar brukarna i det dagliga livet samt tolkar och tydliggör vardagen. Arbetet innebär även samverkan med brukarens nätverk. God fysisk förmåga och uthållighet är en förutsättning i arbetet för att kunna stödja brukaren utifrån dennes behov.
Tillsammans med engagerade kollegor samverkar du för en god arbetsmiljö; rapporterar in avvikelser, tillbud, inkomna synpunkter och klagomål samt följer lagar, riktlinjer, rutiner och policys.
Din kompetens och erfarenhet
Vi söker dig som har:
avslutat gymnasieprogram; vård- och omsorgsprogrammet med specialisering inom programfördjupningen funktionsnedsättning alternativt har gått barn- och fritidsprogrammet med inriktning socialt arbete eller pedagogiskt arbete.
kunskap och erfarenhet av arbete på gruppbostad/LSS.
har kunskap om och praktisk erfarenhet av personer med autismspektrumtillstånd (AST), intellektuell funktionsnedsättning (IF) och tvångssyndrom (OCD).
lätt för att uttrycka dig väl i både tal och skrift på svenska
grundläggande datorkunskaper
Det är meriterande om du har följande;
erfarenhet av sondmatning
arbetat med tydliggörande pedagogik och AKK
erfarenhet av social dokumentation, t.ex. i Parasol.
Vi söker dig som är en trygg och stabil person med självinsikt. Du har förmågan till att planera, strukturera och prioritera i det dagliga arbetet. Du är ödmjuk, respektfull och följsam i ditt bemötande och förhållningssätt. Du är flexibel och har lätt för att samarbeta med andra samt god förmåga att lyssna. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Tjänstgöring sker enligt ett rullande schema med arbetspass dag och kväll, och varannan helg.
Tillträde är enligt överenskommelse. Urval och intervjuer sker löpande. Inför anställning behöver du kunna visa upp ett utdrag från belastningsregistret.
Vi rekryterar utan det personliga brevet i denna rekrytering för att stärka fokus på de kompetenser och erfarenheter som efterfrågas för denna roll. Vid bedömningen av din ansökan kommer vi endast att utgå ifrån ditt CV och ett antal frågor du får besvara i samband med att du söker tjänsten. Vi önskar att du svarar konkret och kortfattat på frågorna, och att det finns en tydlig koppling mellan dina svar och ditt CV.
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.
Enskede Årsta Vantör är en av 11 stadsdelsförvaltningar i Stockholms stad. Som en del av Stockholms stad erbjuder förvaltningen förskola och fritid, omsorg om äldre och funktionsnedsatta, socialtjänst, förebyggande och trygghetsskapande arbete, stadsutveckling och parkskötsel till våra 105 000 stockholmare som bor i stadsdelsområdet. Vi står inför spännande utmaningar när Enskede Årsta Vantörs stadsdelsområde växer och helt nya stadsdelar byggs. Cirka 18 000 nya lägenheter planeras till år 2030.
För att få arbeta hos Stockholms stad med äldre och personer med funktionsnedsättning i deras hem måste du visa ett utdrag från belastningsregistret. Utdraget ska inte vara äldre än 6 månader från utfärdande datum. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/4666". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms kommun
(org.nr 212000-0142) Arbetsplats
Stockholms stad, Enskede-Årsta-Vantör stadsdelsförvaltning Kontakt
Jeanette Astvik, enhetschef 08-50820837 Jobbnummer
9460593