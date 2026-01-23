Stödassistent sökes till gruppbostad inom Funktionsstöd-LSS i Kungälv
2026-01-23
Kungälvs kommun söker dig som vill göra skillnad! Vi behöver professionell och motiverad personal för att leverera välfärdstjänster med hög kvalitet. Här går engagemang och professionell service hand i hand samtidigt som du är med och påverkar människors vardag och samhället i stort. En bra arbetsplatskultur och stöd för din personliga utveckling är viktigt för oss. Din insats räknas! Publiceringsdatum2026-01-23Beskrivning
Vill du vara en del i vårt team/kluster med basplacering på en av våra gruppbostäder?
Som personal på vårt boende kommer du att ingå i en engagerad personalgrupp, du arbetar med att verkställa beslut inom LSS och du ger hyresgästerna stöd och omsorg i alla vardagliga situationer.
Du utgår ifrån individens behov, vilja och önskningar och tar tillvara på de resurser och förmågor varje individ har.
På gruppbostaden kan det komma att ingår jourtjänstgöring i ditt schema och hos oss arbetar man schemalagt varannan helg på 37-timmars avtal.Dina arbetsuppgifter
Som stödassistent är det viktigt att kunna motivera individen till att genomföra aktiviteter, vilket blir en viktig del av uppdraget i ditt dagliga arbete. Den enskildes vardag med sysslor såsom städ, tvätt, matlagning, handling, fritidsaktiviteter med flera är en självklar del i ditt arbete att hjälpa till med på ett motiverande och pedagogiskt sätt. Lågaffektivt bemötande är ett centralt begrepp i ditt uppdrag.
Du är mån om att arbeta strukturerat med tydliggörande pedagogik samt social dokumentation.
Det är angeläget att samverkan sker på ett professionellt sätt med olika yrkeskategorier samt nätverket runt den enskilde. På arbetsplatsen ingår det att hjälp till med Aktiviteter i Dagliga Livet (ADL) och omvårdnadshygien.Kvalifikationer
Du skall ha kunskap och erfarenhet kring att arbeta med personer med funktionsvariationer på boende och/eller dagligverksamhet. Det är även meriterande om du har erfarenhet och kunskap av att arbeta med tydliggörande pedagogik, problemskapande beteende, alternativ kommunikation (AKK) till exempel tecken som stöd, bilder samt sociala berättelser.
Utbildningar kopplade till Funktionshinder så som AKK, lågaffektivt bemötande och program så som Inprint, Widget med flera är önskvärt.
Arbetet ställer krav på att du har gott bemötande, god samarbetsförmåga, är öppen för förändringar, har ett reflekterande förhållningssätt och att du arbetar efter överenskomna mål.
Som person skall du vara tydlig i ditt kroppsspråk, ha god fysisk och psykisk kondition och vara lösningsorienterad. Arbetet kräver god kunskap i svenska språket både i tal och skrift. Datakunskap är viktigt för pedagogisk AKK samt dokumentation.
Formella krav:
- Godkänd gymnasieutbildning från Barn & Fritidsprogrammet, Vård- och omsorgsprogrammet med inriktning mot funktionshinder, eller utbildad stödassistent.
- Innehav av B-körkort.
- Hur ser vår rekryteringsprocess ut?
- Urval och intervjuer sker löpande under ansökningstiden utifrån verksamheternas behov.
- Du skall kunna lämna minst två chefreferenser ifrån dina senaste arbetsgivare. Har du tidigare haft en anställning i Kungälvs kommun kommer interna referenser att tas.
- För dig som inte är medborgare inom EU/EES-området krävs arbetstillstånd, detta gäller inte dig som har permanent uppehållstillstånd. Arbetstillståndet ska uppvisas vid intervjutillfället. Är du svensk medborgare skall du kunna uppvisa pass eller nationellt ID kort.
Stor vikt kommer läggas vid personliga egenskaper.
Varmt välkommen med din ansökan!Övrig information
- Ansökan tas endast emot digitalt via kungalv.varbi.com
- Betyg/intyg lämnas på begäran eller vid en eventuell intervju.
- Tillsättning sker under förutsättning att tjänsten ej behöver tas i anspråk av befintlig personal på grund av övertalighet eller annan orsak.
- Urvalsprocessen sker löpande under ansökningstiden.
- Vi använder oss av digitala verktyg och i arbetet kan du komma att behöva använda dig av e-legitimation.
- Innan eventuell anställning kräver vi att giltigt identitetskort där medborgarskap framgår samt giltigt arbetstillstånd uppvisas.
- Provanställning kan komma tillämpas enligt kollektivavtal.
- Inom de verksamheter där arbete med barn förekommer kräver arbetsgivaren in utdrag ur belastningsregistret innan tillsättning av tjänsten.
- Har du skyddade personuppgifter ska du INTE söka via systemet utan kontakta rekryteringsansvarig för hantering av din ansökan.
- Vi undanber oss vänligt men bestämt all direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.
- Kungälvs kommun har upphandlade avtal.
- Testning kan förekomma i rekryteringsprocessen. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/35". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kungälvs kommun
(org.nr 212000-1371) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Kungälvs kommun, Trygghet och Stöd Kontakt
Malin Lindsjö 0303-239060 Jobbnummer
9700145