Stödassistent och vikarierande stödassistent till Salems dagliga verksamhet
Salems kommun / Vårdarjobb / Salem Visa alla vårdarjobb i Salem
2026-01-27
, Botkyrka
, Ekerö
, Södertälje
, Huddinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Salems kommun i Salem
, Botkyrka
, Södertälje
, Stockholm
, Österåker
eller i hela Sverige
Salems kommun är en levande och trygg plats där natur och grönområden alltid är nära till hands. Här bor drygt 17 000 invånare och här har strax över 1000 företag sin verksamhet. I Salem utvecklas kommunens verksamhet i nära dialog med invånarna.
Kommunen har närmare 1000 anställda och verksamheten genomsyras av våra kärnvärden hållbarhet, trygghet och delaktighet. Vi är stolta över att våra verksamheter ofta visar mycket goda resultat. Salem är en välkomnande och inkluderande kommun där alla känner sig hemma.Stödassistenter till daglig verksamhet enligt LSS
Vill du göra skillnad i människors vardag?
Vi söker nu engagerade och utbildade stödassistenter till vår dagliga verksamhet enligt LSS.
Den dagliga verksamheten riktar sig till personer med funktionsnedsättning och har som mål att skapa en meningsfull, strukturerad och trygg vardag. Arbetet utgår från varje individs behov, resurser och mål, med fokus på delaktighet och självständighet.Publiceringsdatum2026-01-27Dina arbetsuppgifter
Som stödassistent arbetar du nära deltagarna i deras dagliga aktiviteter och ger individuellt anpassat stöd. Arbetet kräver engagemang, närvaro och ansvar, men ger också möjlighet att följa deltagarnas utveckling över tid och bidra till en meningsfull och fungerande vardag.
Arbetsuppgifterna innefattar bland annat:
• Stöd i arbetsuppgifter och aktiviteter i daglig verksamhet
• Pedagogiskt och motiverande stöd utifrån individuella behov
• Dokumentation enligt gällande lagstiftning och verksamhetens rutiner
• Samarbete med kollegor, anhöriga och andra professionerKvalifikationer
• Är utbildad undersköterska eller har annan relevant utbildning inom vård och omsorg
• Har kunskap om och gärna erfarenhet av arbete enligt LSS, särskilt inom daglig verksamhet
• Har god förmåga att uttrycka dig i svenska, både i tal och skriftDina personliga egenskaper
För att trivas och lyckas i rollen ser vi att du är:
• Empatisk och lyhörd
• Tålmodig, trygg och ansvarstagande
• Strukturerad och pålitlig
• Flexibel och anpassningsbar
• Pedagogisk och motiverande
• Samarbetsinriktad och självständig
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och för att klara arbetet är det viktigt med en god psykisk och fysisk hälsa.
Vi erbjuder
Du erbjuds ett arbete i en daglig verksamhet där struktur, kontinuitet och respekt för individen är centrala. Arbetet sker nära deltagarna och i nära samarbete med kollegor i arbetsgruppen.
Verksamheten har tydliga rutiner och arbetssätt, samtidigt som du ges möjlighet att anpassa stöd och aktiviteter utifrån deltagarnas behov. Arbetet innebär ansvar och engagemang och ger möjlighet att följa deltagarnas utveckling över tid.
Hos oss är vardagen viktig. Arbetet präglas av struktur, delaktighet och ett respektfullt bemötande. Du blir en del av ett arbetslag där samarbete, stabilitet och ansvar är centrala.
Om anställningen
Tjänsterna är på heltid och det finns möjlighet till både tillsvidareanställning och månadsvikariat.
Urval kan komma att ske löpande och vi reserveras oss för eventuella förändringar i beslut som medför att tjänsterna behöver tas i anspråk.
Provanställning kan förekomma.
Ansök senast 2026-02-10.
Välkommen med din ansökan!
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Salems kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat. Det är dessutom viktigt att du fyller i din ansökan noggrant då dina meriter kommer att viktas mot andra sökande.
Varmt välkommen med din ansökan!
Inför rekryteringsarbetet har Salems kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Ersättning
individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Salems kommun
(org.nr 212000-2874), http://www.salem.se Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Gruppledare
Lisa Källberg Vittikko lisfor@salem.se Jobbnummer
9706479